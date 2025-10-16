Сотрудники «Томскнефти» помогли устранить незаконную свалку в рамках акции «Чистый лес»

В октябре компания «Томскнефть» в очередной раз приняла участие в экологической акции.

Нефтяники помогли убрать масштабную стихийную свалку, очистив участок осеннего леса от строительного и бытового мусора.

«Чистый лес»

«Томскнефть», как ответственный недропользователь, поддерживает разного рода экологические и природоохранные мероприятия. Во многих из них непосредственное участие принимают и сами сотрудники компании.

Последняя такая акция прошла 8 октября на территории лесного фонда Охтеурского участкового лесничества в границах Вахского лицензионного участка. Здесь обнаружили несанкционированную свалку, где складировался крупногабаритный и строительный мусор — обрубленные ветки, поваленный лес, сломанная мебель и другие отходы, которым не место на лесной опушке. За помощью в устранении загрязнений руководство местного лесничества обратилось к нефтяникам.

Бороться с незаконной свалкой вызвались специалисты разных подразделений «Томскнефти» в сопровождении шести самосвалов и одного погрузчика. Нефтяники работали почти весь день: они собирали мусор и грузили его на машины, которые отвозили отходы на полигон ТБО в Стрежевом. Всего было вывезено более 80 кубометров мусора.

Октябрьская акция стала уже второй в этом году. В июле сотрудники «Томскнефти» помогли навести порядок в рамках схожего мероприятия. Тогда из леса вывезли почти 100 кубометров мусора.

Одним участием в акциях «Чистый лес» сотрудники Общества не ограничиваются. Они регулярно выходят на субботники и совместные мероприятия, направленные на расчистку лесных массивов. Помимо сбора бытового и производственного мусора, участники сортируют отходы для дальнейшей переработки, помогают в вывозе крупногабаритного мусора с природных территорий и обучают волонтёров правилам экологического поведения.

Таким образом, «Томскнефть» не только поддерживает проекты по сохранению и восстановлению лесов. Компания ведёт активную работу по профилактике загрязнения, регулярно участвуя в таких акциях, как «Чистый лес».

Справка:

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

