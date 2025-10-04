18+
«Нарым глазами детей». В Томске презентовали буклет с работами юных художников из нарымской изостудии

Вчера, 3 октября, в томском Доме искусств прошла презентация буклета-путеводителя «Нарым глазами детей», оформленный работами юных художников в возрасте от 6 до 17 лет.

Он включает порядка полусотни детских произведений, созданных в рамках нарымской общественной изостудии «Творчество». В своих работах ребята изобразили «дух Нарыма», его природу, а также то, каким они видят прошлое, настоящее и будущее самого старого русского поселения в Томской области.

Путеводитель по Нарыму появился благодаря арт-резиденциям, которые Томский областной краеведческий музей проводит в последние годы по всему региону. В рамках проекта команда из журналистов, художников, социологов отправлялась в двухнедельные экспедиции в те места, где работают филиалы краеведческого музея. Исследователи побывали в Колпашево, Асине, селе Подгорное и самой удаленной точке — Нарыме, рассказывает куратор проекта и автор текста буклета, старший научный сотрудник ТОКМ М.Б. Шатилова Татьяна Назаренко.

Куратор проекта Татьяна Назаренко рассказывает: исследователи выясняли, как жители области относятся к музеям, почему они ходят или не ходят туда и какие творческие ресурсы для музейщиков есть в каждом из этих населенных пунктов.
Фото: Савелий Петрушев

В одной из таких экспедиций в Нарым в 2021 году участники арт-резиденций познакомились с бывшей архитектором и художницей Юлией Волонсевич из Санкт-Петербурга. Она переехала в сибирское село и создала там детскую изостудию:

— Так сложились обстоятельства: она потеряла мужа и уже не молодым человеком решила переехать туда, где ее отец жил в эвакуации — в Нарым. Вспомнила, что отец всегда очень хорошо говорил о Сибири. Приехав в Нарым впервые, она увидела старую улицу, дома и решила: «Нет, я никуда отсюда не поеду», — рассказывает Татьяна Назаренко. — Но творческий человек, он же не может просто так жить даже на пенсии и скромно заниматься хозяйством. Она художник. Через некоторое время к ней начинают тянуться подобные. Сначала это были три сестренки, которые попросили ее научить рисовать, а через некоторое время появились и другие ученики.

Буклет о Нарыме
Фото: Савелий Петрушев

Сейчас в нарымской изостудии Юлии Волонсевич занимается 16 детей. Татьяна признается: познакомившись с учениками Юлии, ей захотелось реализовать с ними совместный проект. Предложила студийцам пофантазировать и представить, как может выглядеть дух Нарыма. По условиям арт-резиденции, юные художники могли изобразить кого и что угодно: человека, животное, дерево, вещь, главное, не нарымский пейзаж:

— Дух может явиться в любом облике, — поясняет Татьяна. — Например, для меня Нарым — женский образ.

Краски, кисти и бумагу для художников закупили на грантовые средства, выделенные арт-резиденции.

Участники изостудии увидели дух Нарыма в самых разных вариантах: как «чудо-юдо рыбу-кит», сову, филина, медведя, сокола и даже единорога. Василиса Медведева изобразила нарымский дух в виде «болотной девки».
Фото: Савелий Петрушев

Идея оказалась интересна и для взрослых участников резиденции: Нина Браневская предложила своей вариант в виде куклы-перевертыша. У нее два лика: молодая девушка в зеленом платье с ножницами и пожилая женщина в темно-синем одеянии с клубком красных ниток в руке.
Фото: Савелий Петрушев

Следующим заданием для ребят стало изобразить прошлое Нарыма. К этой идее участников исследования подтолкнули сами жители села:

— Когда мы ходили и опрашивали народ, то периодически у нас возникал один и тот же тот же разговор: «Ну что вы в музее показываете? Старину надо показывать». Так и придумался следующий сюжет, — говорит Татьяна. — Ребята полгода ходили в нарымский музей, каждый зал проходили за два посещения — выбирали сюжеты. Однажды позвонили мне практически ночью с вопросом: «Татьяна Юрьевна, какого цвета были купола на Крестовоздвиженском соборе?» А я его видела исключительно на черно-белых фотографиях и говорю: «Ну, наверное, серо-голубые или просто цвета жести». На это я слышу: «Нет, мы не понимаем», — им надо было, чтобы все выглядело точно.

Фото: Савелий Петрушев

Среди других исторических объектов ребята нарисовали здание полицейской управы до революции; комнату, где жил Иосиф Джугашвили (Сталин) по время ссылки; селькупские землянку и амбар; Петропавловскую церковь, а также нарымский острог и дом купца Родюковых. Один из сюжетов посвящен нарымской ссылке, который инициаторы проекта не могли не затронуть.

— Где-то, наверное, с XVII века мы видим в Нарыме политссыльных — дворовые люди князя Пожарского, военнопленные поляки и шведы. В XVIII веке сюда отправляют двоих декабристов. Потом появляются польские повстанцы. В 1906 году Нарым превращается в одну из ключевых точек царской ссылки. <...> В конце концов картина сложилась такая, что примерно каждый второй житель Нарыма — это политссыльный, а люди, живущие там, зарабатывали тем, что пускали этих политссыльных в свои квартиры.
Фото: Савелий Петрушев

Показать Нарым будущего участникам проекта предложила местная администрация. Юные художники отлично справились с этой задачей. В их работах Нарым — это город-музей с электричками, роботами, детскими площадками, восстановленными старинными зданиями и со своей школой искусств.

— За каждым рисунком стоит своя история, своя личность, — говорит Татьяна. — В результате родился этот путеводитель. Мы включили его в новогодний подарок практически всем томским депутатам. И вы знаете, что случилось в 2025 году? На одном из слушаний администрации Томской области состоялось рассмотрение проблем Нарымского сельского поселения. Может быть, что-то сдвинется? Мне очень хочется думать, что это все сделали, в том числе и вот эти ребятишки, которые живут в Нарыме и которые любят свое село.

Как добавляет Татьяна, ее задача состояла также в том, чтобы написать текст для буклета простым ненаучным языком. Она признается, что в качестве примера для подражания она взяла стилистику и интонации из произведения эстонской писательницы Айны Первик «Как работать президентом». Эта работа, а также создание картин, их подготовка к печати и оцифровка, заняли порядка двух лет.
Фото: Савелий Петрушев

Буклет-путеводитель «Нарым глазами детей» вышел в 2024 году в издательстве Томского государственного университета в количестве 300 экземпляров. Издание можно найти в продаже в сувенирных лавках ТОКМ им. М.Б. Шатилова и Нарымского музея политической ссылки.
Фото: Савелий Петрушев

По окончании проекта администрация Нарымского сельского поселения предоставила транспорт, чтобы юные художники смогли дважды приехать в Томск и побывать в Сибирском ботсаду ТГУ, Томском краеведческом музее и музее «Профессорская квартира». Также сельские власти выделили для изостудии отдельное отапливаемое помещение. Как отмечает Татьяна, до этого студийцы проводили занятия в стенах нарымского музея или на квартирах друг у друга.

А еще юные участники изостудии смогут получать деньги за свои работы. По словам Татьяны, они будут продаваться в нарымском музее, куда часто приезжают туристические группы. Одна из участниц проекта, Маша Слободчикова, планирует в будущем стать художником-дизайнером.

Текст: Алена Попова

Проект реализован при грантовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

