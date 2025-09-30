Физтех — лучше всех. Люди, которые создали томскую физико-техническую школу

30 сентября 2025 / Томский Обзор

В этом году физико-техническое образование в Томском политехе отмечает 75-летие. Кто стоял у его истоков?

В новом материале рассказываем о выдающихся ученых, которые сформировали томскую физико-техническую школу — создателях бетатронов и, внезапно, томского телевидения.

Вадим Титов

Вадим Титов и бетатрон 25 Фото: пресс-служба ТПУ

Вадим Никонович Титов — один из организаторов и первый декан Физико-технического факультета ТПУ. Ученый-физик начал свой долгий и тернистый путь к академическим успехам во Владивостоке, где закончил местный рабфак, а затем и Сибирский механико-машиностроительный институт по специальности «Передача и распределение электроэнергии от ТЭЦ».

В 1934 году Титов попал в Томский индустриальный институт на должность ассистента. В 1937 стал главным инженером Томской теплоэлектроцентрали, не разрывая связь с вузом. В 1941 году ученый защитил кандидатскую, устроился доцентом, и в том же 1941-м отправился служить в армию, на Дальний Восток. В 1945 в чине инженера-капитана Вадим Никонович вернулся в Томский политехнический институт, где работал и. о. заведующего кафедрой электро-изоляционной и кабельной техники.

Вадим Титов Фото: пресс-служба ТПУ

В 1950-м году Титов организовал новый Физико-технический факультет — третий в стране после аналогичных в Московском инженерно-физическом и Уральском федеральном институтах. Вадим Никонович возглавлял его более десяти лет. Также он организовал новую кафедру и электротехнический отдел научной лаборатории.

А еще Титов принимал активное участие в разработке первых в СССР индукционных ускорителей — бетатронов. Вадим Никонович участвовал в руководстве строительством Сибирского химического комбината и считается одним из создателей Томского телецентра.

Михаил Филиппов

Создатели первого в СССР бетатрона. Филиппов М.Ф., Титов В.И., Воробьев А.А., Чучалин И.П Фото: пресс-служба ТПУ

Михаил Филиппов — ученый-электрофизик, один из создателей бетатронов и томской школы ускорительной техники. Он был первым заведующим кафедрой прикладной физики Физтеха, а некоторое время и деканом этого факультета.

Михаил Федосеевич закончил Сибирский технологический институт в 1929 году. Через 10 лет он защитил кандидатскую диссертацию, в 1941 стал деканом Энергетического факультета. После 1950 года оставил кафедру теоретической и общей электротехники и приступил к научным работам по закрытой тематике. Затем возглавил Физтех.

Михаил Филиппов Фото: пресс-служба ТПУ

Здесь, вместе с будущим легендарным ректором ТПИ Александром Воробьевым, он занимался разработкой и созданием бетатронов. Под его руководством велась подготовка специалистов по проектированию и эксплуатации ускорителей электронов, а также научные исследования электромагнитов, систем питания и режимов работы ускорителей. Тогда на кафедре было три преподавателя и 120 инженеров и лаборантов. Они занимались проектированием синхротрона «Сириус», его модели «РФ», запуском циклотрона и электростатического генератора в лабораторном корпусе Физтеха № 11 (впоследствии — НИИ ЯФ). А еще совершенствовали бетатроны.

Николай Курин

Н.П. Курин, четвертый справа в первом ряду Фото: пресс-служба ТПУ

Николай Курин — ветеран атомной промышленности. Химик-технолог, который изучал редкие, рассеянные и радиоактивные элементы. За свою долгую жизнь — а прожил он 98 лет — Николай Павлович успел основать на Физтехе кафедру химической технологии редких и радиоактивных элементов, открыть здесь же научно-исследовательскую лабораторию и заложить сибирскую научную школу технологов атомной промышленности.

Николай Павлович закончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, там же защитил кандидатскую диссертацию. Затем, в 1937 году, молодого ученого направили в Томский индустриальный институт, сейчас — Томский политех. Здесь Курин заведовал кафедрой технологии и неорганических веществ, а позже, с 1949 по 1951 годы, параллельно курировал и кафедру общей и неорганической химии.

В годы Великой Отечественной Николай Павлович создал специальную установку для получения карбида кальция, необходимого для газовой резки и сварки при проведении монтажных и производственных работ. Вместе с сотрудниками кафедры технологии неорганических веществ он разработал метод регенерации ламп различных марок для ртутных выпрямителей. Эти устройства применяли в электровозах при вывозе угля. Ученый активно помогал многим заводам: Кемеровским азотно-туковому, коксохимическому, кислородному. Томский электромеханический завод, местная электростанция и другие организации также использовали разработки выдающегося ученого.

Расширенный состав кафедры Фото: пресс-служба ТПУ

В 1950 году Курин основал кафедру под названием «Химическая технология редких и радиоактивных элементов». Он был её бессменным руководителем на протяжении 36 лет. На кафедре выполнялись работы для Томского химического комбината. Здесь прошли «боевое» крещение 1 100 инженеров. Первый выпуск кафедры состоялся в 1953 году. Весь его состав был направлен на Сибирский химический комбинат. Инженеры второго выпуска пополнили профессорско-преподавательский состав Физтеха.

Уровень научно-исследовательской работы кафедры помогала поддерживать созданная в 1956 году лаборатория, которая занималась разработкой физико-химических основ технологических процессов и их интенсификации по всем химическим производствам ядерного цикла.

Николай Курин Фото: пресс-служба ТПУ

А еще на базе кафедры в 1960-х годах было создано отделение № 1 ТПИ на СХК, которое затем стало Северской государственной технологической академией. Основу профессорско-преподавательского состава здесь составляли выпускники кафедры Курина. После ухода на пенсию Николай Павлович оставался профессором-консультантом и ежедневно приходил на свою кафедру, где его ждали аспиранты и докторанты.

Александр Воробьев

Александр Воробьев и Вадим Титов на конференции по ускорителям Фото: пресс-служба ТПУ

Александр Воробьев — легендарный ректор Томского политехнического института. Он занимал эту должность с 1944 по 1970 годы. За это время Александр Акимович внес огромный вклад в развитие ядерной физики, кибернетики, радиотехники, интроскопии, высоковольтной импульсной техники и много чего еще. Вместе с коллегами он активно участвовал в сооружении Томского телецентра и создании телевидения в Томске.

Александр Акимович родился в Стрелитамаке, в 1931 году закончил физико-математический факультет Томского университета. В 25 лет защитил кандидатскую. В Томский индустриальный институт (будущий ТПУ) перешел в 1938 году, а в 1939-м уже защитил докторскую диссертацию и через год стал деканом энергетического факультета ТИИ. С 1944 года ученый становится ректором Томского политехнического института.

Еще с середины 1940-х Воробьев работает в новом научном направлении — физике и технике ускорения электронов. Тогда в научном сообществе бытовало мнение о бесперспективности ускорения электронов до высоких энергий, но Александр Акимович увидел необходимость создания ускорителей заряженных частиц, которые могли бы стать основной развития ядерной физики в практических и учебных целях.

Александр Воробьев Фото: пресс-служба ТПУ

В 1946 году Воробьев создал на кафедре техники высоких напряжений, которую он возглавлял, особую группу по разработке индукционного ускорителя. А на электрофизическом факультете — группу из шести студентов, которым по секретному направлению читали спецкурсы ведущие доценты. Основной курс по ускорителям заряженных частиц для них вел сам профессор Воробьев. В июне 1948 года группа запустила первый отечественный бетатрон. В дальнейшем ученики Воробьева продолжали совершенствовать конструкции устройств, увеличивали энергию и мощность дозы излучения аппаратов, расширяли области применения ускорителей.

Воробьев приложил много сил для открытия в ТПИ новых факультетов и кафедр, чтобы готовить инженеров-физиков для реализации ядерной программы. В 1955 году в составе физико-технического факультета была организована научно-исследовательская лаборатория №2, основной задачей которой была разработка синхротрона. В 1958 году на базе трех лабораторий Физтеха создали НИИ ядерной физики, электроники и автоматики (знаменитый НИИ ЯФ). В январе 1965 года был осуществлен физический пуск синхротрона «Сириус» на 1,5 ГэВ.

Александр Акимович основал известные научные школы, подготовил 20 докторов наук, более 100 кандидатов. Автор более 500 научных статей, 27 монографий, более 10 изобретений, около тысячи публикаций в виде научных, методических, общеобразовательных и прочих статей. Под его руководство была создана сеть проблемных и несколько отраслевых лабораторий. Все это способствовало развитию научных исследований и совершенствованию учебного процесса, а ТПИ стремительно взлетел от рядового провинциального до передового, вошедшего в первую тройку элитных технических вузов страны.

Однозначно можно сказать, что без Александра Воробьева не было бы ни Физтеха в его сегодняшнем виде, ни Томского политеха, каким мы его знаем. Именно поэтому в день рождения выдающегося ученого перед десятым корпусом ТПУ (пр. Ленина, 2), историческим корпусом ФТФ, открыли памятник легендарному ректору.

Памятник Александру Воробьеву Фото: Савелий Петрушев

— Я считаю, что Александр Акимович своим провидческим взглядом предвосхитил задачи, которые были поставлены после создания атомного оружия и после понимания необходимости мирного атома, — отметил на торжественной церемонии открытия памятника Воробьеву и Сквера атомщиков и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих. — Александр Акимович — это не только ускорители, реактор, установки, которые на тот момент были мирового уровня. При нем Томск был пятым городом (после Москвы, Ленинграда, Киева и Харькова) и первым в Сибири, где появилось телевидение. Оно было создано студентами и сотрудниками по прямому поручению Александра Воробьева. И первая экспериментальная телевышка располагалась на третьем корпусе, а потом была передвинута на водонапорную башню на пересечении Яковлева и Пушкина. Томск всегда был впереди, всегда отличался своим провидческим характером и сейчас мы видим это через создание проекта «Прорыв», который опять, на новом витке развития атомной промышленности, энергетики, опережает свое время. Создаются новейшие технологии, задачи. У нас нет никакого другого варианта, кроме как по-прежнему соответствовать.

В Сквере атомщиков Фото: Савелий Петрушев

— Нас собрало значимое событие – открытие Сквера атомщиков и памятника Александру Акимовичу Воробьеву. Это эпохальная личность в истории ТПУ. Именно при Воробьеве вуз стал Политехом, был открыт Физико-технический факультет. Тысячи выпускников, которые сейчас трудятся и на атомных станциях, и в конструкторских бюро, и на различных заводах, занимают высокие и руководящие посты – это все его достояние. Я хочу пожелать вам всем, чтобы каждый, кто проходит мимо этих мест, хотел зайти в этот сквер, посмотреть на памятник и, конечно, чтобы этот памятник был символом того будущего, которое впереди у Томского политеха, — сказал во время церемонии открытия выпускник Физтеха, генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».