Готовь манипуляторы! Лучшего робототехника России выберут в Томске

22 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На этой неделе в Томске стартует федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди специалистов по мехатронике и робототехнике.

На этот раз в нашем городе соберутся мастера манипуляторов со всей страны. И этому масштабному событию предшествовала не менее масштабная работа.

О том, как город готовился принимать федеральный этап конкурса, рассказываем в нашем материале.

Первый в России

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Номинация «Специалист по мехатронике и робототехнике» конкурса «Лучший по профессии» появилась в 2025 году по инициативе представителей Департамента труда и занятости населения Томской области. Сама идея возникла в конце ноября прошлого года. Тогда специалисты изучали площадки предприятий и учебных заведений, на базе которых потенциально можно было бы провести высокотехнологичный конкурс. В итоге выбор пал на Томский политехнический университет.

Глава Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова Фото: Савелий Петрушев

— На наш взгляд, ТПУ — отличная площадка для проведения региональных этапов робототехнических конкурсов среди школьников, студентов и рабочей молодежи, — отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Наш регион обладает уникальным сочетанием сильных университетов, научных центров и высокотехнологичных производств. Именно здесь создана среда, где традиции инженерного образования встречаются с современными разработками в области робототехники. Мы гордимся, что можем предоставить участникам все условия для демонстрации высочайшего профессионального уровня.

Специалисты ТПУ практически с нуля разработали все конкурсные регламенты и задания. Для этого им предстояло проанализировать рынок, выяснить, какие компетенции необходимо подтвердить участникам. Кроме того, политехники разработали комплект методических материалов, используя которые многие регионы смогли провести у себя областной этап без использования дорогостоящего оборудования и отобрать лучшего участника для финала конкурса. Методика подбиралась таким образом, чтобы задания можно было выполнить на одном компьютере с использованием открытого, бесплатного программного обеспечения без дополнительных затрат.

Александр Фадеев Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

— Это очень серьезная работа, которая потребовала вовлечения большого количества сотрудников Томского политехнического университета. И применения того опыта, который у них есть. Особенно — реализации практических заданий от промышленности, полученных при выполнении хоздоговоров, куда политехники активно вовлечены, — отметил директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Александр Фадеев. — А начали подготовку мы с формирования основных обязанностей специалистов по робототехнике в разных компаниях России. Проанализировав имеющиеся о профессии данные, мы столкнулись с тем, что сегодня нет одной конкретной устоявшейся должности, которая бы встречалась в большинстве компаний в разных регионах России. Поэтому мы проанализировали компетенции, упоминаемые в качестве требований к должностям, и выявили две самые часто встречающиеся. Это управление, наладка и программирование робототехнических комплексов, в частности, роботов-манипуляторов, а также задачи, связанные с автоматизированными системами управления технологическим процессом.

Лучшие со всей страны

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Федеральный этап конкурса по робототехнике станет уже шестым мероприятием подобного уровня для Томска. Однако именно он будет одним из самых высокотехнологичных. Чтобы обеспечить высокий уровень конкурса, на его реализацию было выделено порядка 13 млн рублей. Большая часть из этих средств — около 8 млн рублей — направлена на обеспечение рабочих мест конкурсантов, в том числе закупку специальных роботов-манипуляторов. Анна Гомозова отмечает, что приобрести оборудование им позволило участие в федеральном этапе конкурса в рамках нацпроекта «Кадры».

За звание лучших робототехников будут бороться семь специалистов из Удмуртской республики, Чувашской республики, Республики Татарстан, Рязанской, Омской, Томской и Волгоградской областей. В отличие от регионального этапа, на федеральном им предстоит выполнить больше практических заданий.

— В федеральном этапе участникам нужно будет пройти три тура — теоретический и два практических. В первом они будут отвечать на вопросы теории по дисциплинам, наиболее близким к профессии, — отметил Александр Фадеев. — В первом практическом туре им предстоит работать с шестиосевыми роботами-манипуляторами. Подобные устройства сегодня повсеместно используются в промышленности. В третьем туре финалистам необходимо будет правильно настроить систему автоматизированного управления технологическим процессом, отвечающую за поддержание нужной температуры. Это типовая задача, с подобными инженеры практически всегда сталкиваются на производстве.

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На каждый этап участникам конкурса будет отводиться по четыре часа. Организаторы уточняют, что при формировании конкурсных заданий учитывалось их соответствие реальным производственным задачам, а также зрелищность работы с роботами-манипуляторами. А еще все конкурсанты будут находиться в абсолютно одинаковых условиях: для этого в вузе специально спроектировали и изготовили совершенно новые идентичные лабораторные стенды, которые позволяют пяти участникам одновременно проходить испытания.

— Вся эта работа сделана в тесном взаимодействии с департаментом труда и занятости населения Томской области. Во время каждого этапа мы действовали слаженно, вместе анализировали собранные о профессии данные, вместе разрабатывали и верифицировали требования к участникам, к заданиям, к лабораторным стендам, — подчеркнул Александр Фадеев.

Не только конкурс

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Помимо собственно конкурсных испытаний в рамках федерального этапа пройдет масштабный профориентационный фестиваль «МиР — территория будущего». Он стартует во вторник, 23 сентября, на площадке Международного культурного центра ТПУ.

В рамках фестиваля будут работать интерактивная зона с площадкой для БПЛА, творческие мастер-классы для школьников от «Кванториума», «2+Ку», ТУСУРа и ТГУ. Все желающие смогут пообщаться с представителями вузов и ссузов, обучающих будущих мехатроников. А еще на фестивале будет работать лекторий, в котором выступят представители научного сообщества и профессиональной индустрии.

— Организация таких конкурсов профмастерства в Томске поможет пробудить интерес школьников и студентов к робототехнике, — отметила Анна Гомозова. — У нас в регионе есть необходимая образовательная база, поэтому нам очень важно продвигать и популяризировать конкретное направление среди абитуриентов и показывать им перспективы работы. Кроме того, наша задача — встраивать молодых специалистов в рынок труда, а также транслировать системе образования запрос на такие кадры.

Следить за новостями конкурса, а также узнать подробности о фестивале профессий можно на официальном сайте события.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».