Физтех — лучше всех. Физик-ядерщик, который мечтал управлять поездом

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГХК

Илья Распутин — начальник участка на Горно-химическом комбинате в Железногорске. В свое время он выбирал между юриспруденцией и ядерной физикой. Выбрав второе, отправился на Физтех — и ни разу не пожалел!

В новом выпуске проекта, посвященного юбилею физико-технического образования в Томском политехе, рассказываем историю молодого человека, который приехал учиться в Томск из Ангарска, а затем связал свою жизнь с Росатомом.

Из машиниста в физики

В конце школы Илья оказался на перепутье: стать юристом или пойти на техническую специальность. Мечта была — железная дорога.

— Все детство и школьные годы я думал, что буду машинистом поездов. Но посмотрели институты и увидели, что приема нет, — рассказывает Илья Распутин.

Родители подсказали: есть такой город Томск, он славится как студенческий. А приемная комиссия одного из томских вузов как раз работала в Ангарске.

Илья Распутин Фото: личный архив Ильи Распутина

— Физику я хорошо написал, поэтому и подали документы именно туда, на Физтех. Когда я заканчивал в 2011 году, там еще были направления, по которым готовили специалистов, бакалавриат и магистратура для меня тогда непонятны были, — рассказывает Илья Распутин. — В комиссии были ребята из Физтеха. Через пару недель после подачи документов пришел ответ — поступил.

Так выпускник из восточно-сибирского Ангарска отправился в Сибирь западную — в Томск.

— Я человек, который любит путешествовать, мне интересны неизвестные места. Город понравился, благополучный, располагающий к себе. Когда я приехал, самый большой вопрос следующего дня был «В какую сторону идти?».

Шашлыки, «начерталка», лабораторные и тазики

Разобравшись, куда идти, Илья осваивался в студенческой жизни. Физтех запомнился интересными предметами и преподавателями. К третьему курсу начало формироваться видение будущей профессии: пошли специализированные лабораторные работы, практики. Сейчас с особой теплотой он вспоминает последние два года учебы — когда внутри группы сформировались устойчивые связи.

— Четвертый-пятый курсы — особое время, которое хотелось бы повторить. Коллектив сложился, сплоченнее, интересней было, — вспоминает Илья Распутин. — У нас была дружная компания: любили съездить в баню или на шашлыки. Кстати, рядом с общагой ларечек такой был — шашлычка. И вот мы с товарищами, особенно когда весна-лето, там сидели.

А зафиналился пятый курс одной из старых студенческий традиций:

— Выпускники Физтеха в общаге на Вершинина, 48 по мере получения диплома и выпускного скатываются на тазиках с девятого этажа на первый. Я сначала слышал, как это происходило, потом видел, а потом и сам тоже катался. Весело. Главное, чтобы компания была!

На работу — ближе к дому

Фото: пресс-служба ГХК

Работу себе Распутин без проблем нашел уже к концу обучения. К первой ступеньке в своей карьере предъявлял ряд требований, среди которых была и географическая близость к Ангарску. Перебрав варианты, остановился на Горно-химическом комбинате в Железногорске. Попасть туда помогли «Дни карьеры Росатома», которые ежегодно организует Томский политех.

— Я целенаправленно искал представителей ГХК на этом мероприятии, с ними разговаривал. Знал, что пойду туда. Он для меня и по географическому положению оптимален, и по уровню жизни, — вспоминает Илья Распутин. — Он ближе к дому — всего тысяча километров, легко могу доехать. Рядом Красноярск, который мне очень сильно нравится.

Фото: пресс-служба ГХК

— Представитель комбината взял мои координаты, мы были на связи. Сказал: «Диплом получишь — приезжай», — рассказывает Илья. — Так после дипломирования и месяца каникул я поехал в Железногорск. К тому моменту мне уже сделали пропуск.

Второго мая 2017 года Илья Распутин вышел на свое первое рабочее место после выпуска. Параллельно поступил в аспирантуру. Правда, на научную работу времени практически не оставалось.

Фото: пресс-служба ГХК

— Я устроился инженером-технологом. В его обязанности входит рассмотрение документации, написание распоряжений, программ, протоколов мероприятий. В общем, документальное сопровождение практических работ — испытания оборудования, его подготовка к ним, — рассказывает Илья Распутин. — Получилось так, что когда я приехал, все мои руководители были направлены в командировки. Поэтому больше сам все пытался понять, разобраться, как что делать.

На работе вчерашний студент столкнулся с серьезным вызовом: производство, где ему предстояло трудиться, только формировалось. Шла активная стройка, монтаж и обкатка оборудования. Свою роль сыграла база, которую политехник получил на Физтехе.

Фото: пресс-служба ГХК

— Больше всего обучение помогло именно подходом к делу: с чего начать, в каком направлении двигаться, к кому обратиться, понимать, вникать, разбираться в алгоритме действий, — уточняет Илья Распутин.

С 2017 года политехник прошел путь от инженера-технолога без категории до начальника участка одного из цехов. Фактически, за это время Илья успел поработать на двух заводах, находящихся в контуре комбината.

Фото: пресс-служба ГХК

— Сейчас у меня в подчинении пять человек. Когда появляются люди, добавляются табели учета рабочего времени подчиненными, организационные мероприятия, направленные на обучение сотрудников. Нужно им объяснить, что делать и посмотреть, чтобы всё выполнили как надо, — рассказывает Илья Распутин.

Сегодня на Горно-химическом комбинате трудятся много выпускников Томского политеха, регулярно приезжают практиканты с Физтеха. Илья поддерживает связь с преподавателями родного вуза.

— Достаточно много выпускников ТПУ работают у нас на производстве. Вместе со мной два одногруппника пришли, мы работали в одном цеху. Сейчас у меня есть один практикант с нашей кафедры, — рассказывает Илья Распутин. — Я не жалею, что выбрал Физтех в свое время. Сейчас мне хочется развиваться в своем деле, наращивать уверенность и продолжать расти.

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».