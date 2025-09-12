18+
18+
интересные новости Томска образование новые пространства общественные пространства Физтех ТПУ Город, Городское благоустройство, Памятники, Томские новости
РЕКЛАМА

В Томске открыли памятник ректору ТПУ Воробьеву и Сквер атомщиков

Сегодня, 12 сентября, в Томске у десятого корпуса Томского политеха открыли памятник легендарному ректору вуза Александру Воробьеву и Сквер атомщиков, сообщает пресс-служба вуза.

Новое пространство оборудовано при поддержке концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») к 75-летию физико-технического образования в Томском политехе.

Александр Шутиков
Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня нас собрало значимое событие — открытие Сквера атомщиков и памятника Александру Акимовичу Воробьеву. Это эпохальная личность в истории ТПУ. Именно при Воробьеве вуз стал Политехом, был открыт Физико-технический факультет. Тысячи выпускников, которые сейчас трудятся и на атомных станциях, и в конструкторских бюро, и на различных заводах, занимают высокие и руководящие посты — это все его достояние. Я хочу пожелать вам всем, чтобы каждый, кто проходит мимо этих мест, хотел зайти в этот сквер, посмотреть на памятник и, конечно, чтобы этот памятник был символом того будущего, которое впереди у Томского политеха, — сказал на торжественной церемонии открытия генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Сквер располагается рядом с корпусом ТПУ на углу пр. Ленина и ул. Савиных. Общая площадь пространства — 1 700 квадратных метров. Здесь провели комплексное благоустройство: организовали пешеходные дорожки из брусчатки, установили новые скамейки, провели озеленение, обновили освещение, установили исторический логотип факультета. Во время сохранили исторические детали — ворота и забор вокруг территории, установленные в годы строительства корпуса. По одной из легенд, они были перевезены в Томск из МГУ.

Сквер атомщиков
Фото: Савелий Петрушев

В сквере установлены тематические малые архитектурные формы, посвященные истории Физтеха ТПУ и историческим личностям, внесшим наибольший вклад в развитие образования и науки на факультете. Центральным элементом оформления сквера выступает стела, изображающая модель атома. С двух сторон от нее расположены информационные стенды, на которых размещена информация о важнейших событиях в истории физико-технического образования и данные о политехниках, стоявших у истоков развития Физтеха.

Памятник Александру Воробьеву
Фото: Савелий Петрушев
Возложение цветов к памятнику Воробьеву
Фото: Савелий Петрушев

Памятник легендарному ректору Александру Воробьеву, при котором вуз сменил статус индустриального института на политехнический, установлен перед входом в сквер. Композиция выполнена по проекту известного томского скульптора Всеволода Майорова.

Леонид Сухих
Фото: Савелий Петрушев

— Александр Акимович — человек, чей вклад в развитие вуза, Томска, да и всей российской науки, сложно переоценить. Без него не было бы ТПУ, именно как политехнического университета — места, где развиваются разные научные направления на стыке фундаментальных исследований и технологий. Не было бы ядерного реактора и комплекса других уникальных научных установок, не было бы 20 000 физикотехников — директоров крупных компаний, глав министерств и ведомств, академиков, ректоров, инженеров и руководителей предприятий атомной отрасли», — отметил и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

В пресс-службе отмечают, что сквер будет открыт для посещения для всех желающих в часы работы корпуса.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский филиал «Ростелекома» возглавил Денис Кобзарь

19 августа 2025
Люди

Легасов. От девяти дней одного года до Чернобыля

11 сентября 2025
Томские новости

Томичи увидят полное лунное затмение на трансляции из обсерватории

4 сентября 2025
Томские новости

«Красная луна» взошла над Томском

8 сентября 2025
Томские новости

Завтра запустят первый в Томской области Комплекс по переработке отходов

10 сентября 2025
Рассказано

Физтех — лучше всех. Девочка, которая хотела управлять реактором

1 сентября 2025
Город

Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025
Томские новости

Участок пер. Мариинского в Томске перекроют на неделю

4 сентября 2025