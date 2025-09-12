В Томске открыли памятник ректору ТПУ Воробьеву и Сквер атомщиков

12 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 12 сентября, в Томске у десятого корпуса Томского политеха открыли памятник легендарному ректору вуза Александру Воробьеву и Сквер атомщиков, сообщает пресс-служба вуза.

Новое пространство оборудовано при поддержке концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») к 75-летию физико-технического образования в Томском политехе.

Александр Шутиков Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня нас собрало значимое событие — открытие Сквера атомщиков и памятника Александру Акимовичу Воробьеву. Это эпохальная личность в истории ТПУ. Именно при Воробьеве вуз стал Политехом, был открыт Физико-технический факультет. Тысячи выпускников, которые сейчас трудятся и на атомных станциях, и в конструкторских бюро, и на различных заводах, занимают высокие и руководящие посты — это все его достояние. Я хочу пожелать вам всем, чтобы каждый, кто проходит мимо этих мест, хотел зайти в этот сквер, посмотреть на памятник и, конечно, чтобы этот памятник был символом того будущего, которое впереди у Томского политеха, — сказал на торжественной церемонии открытия генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Сквер располагается рядом с корпусом ТПУ на углу пр. Ленина и ул. Савиных. Общая площадь пространства — 1 700 квадратных метров. Здесь провели комплексное благоустройство: организовали пешеходные дорожки из брусчатки, установили новые скамейки, провели озеленение, обновили освещение, установили исторический логотип факультета. Во время сохранили исторические детали — ворота и забор вокруг территории, установленные в годы строительства корпуса. По одной из легенд, они были перевезены в Томск из МГУ.

Сквер атомщиков Фото: Савелий Петрушев

В сквере установлены тематические малые архитектурные формы, посвященные истории Физтеха ТПУ и историческим личностям, внесшим наибольший вклад в развитие образования и науки на факультете. Центральным элементом оформления сквера выступает стела, изображающая модель атома. С двух сторон от нее расположены информационные стенды, на которых размещена информация о важнейших событиях в истории физико-технического образования и данные о политехниках, стоявших у истоков развития Физтеха.

Памятник Александру Воробьеву Фото: Савелий Петрушев

Возложение цветов к памятнику Воробьеву Фото: Савелий Петрушев

Памятник легендарному ректору Александру Воробьеву, при котором вуз сменил статус индустриального института на политехнический, установлен перед входом в сквер. Композиция выполнена по проекту известного томского скульптора Всеволода Майорова.

Леонид Сухих Фото: Савелий Петрушев

— Александр Акимович — человек, чей вклад в развитие вуза, Томска, да и всей российской науки, сложно переоценить. Без него не было бы ТПУ, именно как политехнического университета — места, где развиваются разные научные направления на стыке фундаментальных исследований и технологий. Не было бы ядерного реактора и комплекса других уникальных научных установок, не было бы 20 000 физикотехников — директоров крупных компаний, глав министерств и ведомств, академиков, ректоров, инженеров и руководителей предприятий атомной отрасли», — отметил и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

В пресс-службе отмечают, что сквер будет открыт для посещения для всех желающих в часы работы корпуса.

Фото: Савелий Петрушев

