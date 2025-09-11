КПО «Сибирь» — в Томской области запустили завод по переработке ТКО
Сегодня, 11 сентября, в Томской области начал работу первый в федеральном округе Комплекс по переработке отходов (КПО) «Сибирь». Ежегодно он сможет принимать до 250 тысяч тонн мусора из Томска, Северска и Томского района, что практически в два раза снизит уровень захоронений ТКО на полигонах.
Соглашение о запуске комплекса подписали глава региона Владимир Мазур и генеральный директор предприятия Дмитрий Митасов.
— На территории Томской области мы показываем, как нужно сохранять природу и воспитывать культуру бережного отношения к природе и самому себе, — сообщил Владимир Мазур на открытии КПО «Сибирь». — Конечно, в основу этого ложится вторичная переработка. Она позволяет нам не просто закапывать в землю продукт, который может лежать там до ста лет и не разлагаться, как пластик. А мы может сами взять его и получить новый продукт, новые рабочие места, налоги и прибыль.
Глава области отметил, что на открывшемся перерабатывающем комплексе будет сортироваться более 70% отходов, которые есть в Томске, Северске и Томском районе.
В свою очередь генеральный директор предприятия Дмитрий Митасов добавил, что в настоящий момент комплекс имеет возможность перерабатывать и сортировать 700 тонн мусора ежедневно. По его словам, в будущем эта цифра может быть увеличена за счет перенастройки и переналадки оборудования:
— Особенность [Томской области] заключается в том, что вся агломерация, все основное население проживает на юге. Следовательно, чтобы охватить более северные районы, необходимо будет организовать новые инфраструктурные проекты в части логистики. Так называемые перегрузочные комплексы, которые позволят догрузить завод и довести сюда отходы. Технологически это возможно. В Москве, например, расстояние между образовательными отходами и мусоросортировочными комплексами порядка 250-300 и даже 400 км, — сообщил Дмитрий Митасов.
О работе открывшегося томского предприятия рассказал журналистам главный инженер КПО «Сибирь» Константин Соболевский. Он отмечает, что ежедневно комплекс может обслужить около полусотни мусоровозов.
Далее прибывший транспорт отправляется в приемное отделение. Одновременно в нем могут разгружаться четыре машины — по две на каждую линию приемки мусора, где работают еще два погрузчика. Каждая линия способна переработать в час 21 тонну отходов. Предварительно специальное устройство извлекает весь мусор из пакетов и мешков.
— Постоянно здесь находится мастер приемного отделения, он контролирует работу погрузчиков и сортировщиков. Последние для того, чтобы извлекать из потока весь крупногабаритный мусор. Например, покрышки от автомобилей. Они утилизируются особым образом, выбрасывать их в обычный контейнер неправильно, но если это кто-то сделал, мы должны его убрать, чтобы не повредить оборудования, а также не нарушить технологический процесс, — рассказывает Константин Соболевский.
Затем крупногабаритный мусор отправляется на специальный склад, оборудованный большой измельчающей дробилкой, а оставшиеся отходы уходят в производственный корпус, где они предварительно сортируются. Для этого задействовано 20 линий, там работники вручную извлекают из мусора неликвид, крупный картон, полиэтилен, ПНД-пленку.
— По мере того, как происходит накопление рассортированного мусора, с помощью мини-погрузчиков полученный материал сталкивает на конвейер и попадает под пресс для вторички. Прессуется все, что отобрано в течение смены, за исключением стекла и черного металла — их отдельно накапливают и потом транспортируют на завод-утилизатор. В среднем полученный спрессованный блок весит 300-350 кг, — показывает главный инженер.
Централизованный мониторинг за ходом технологического процесса осуществляется в операторской. Там находится пульт управления, который контролирует начальник смены. Он в режиме реального времени видит технологическую схему завода и может замедлить или ускорить любой из конвейеров.
— Максимально в период пуско-наладочных [испытаний] в режиме 8-часового рабочего дня нам удавалось переработать до 250 тонн в сутки, — рассказывает Константин. — Основная наша сила — это сортировщики, в штатном расписании их порядка 215 человек. Сейчас набраны люди на две смены, в процессе идет набор на третью.
Отмечается, что в настоящее время сортировщики получают зарплату 40 тысяч рублей за 8-часовой рабочий день, при наборе ночной смены она будет увеличена еще на 10 тысяч рублей. Помимо сортировщиков, также комплекс нуждается в машинистах конвейера, операторов пресса и водителях.
Из пункта промежуточной сортировки отходы отправляются далее по линии на крутящиеся платформы. Сначала те выбрасывают мусор диаметром больше 25 см, а потом органический мелкий — меньше 7 см (этот тип идет на создание технического грунта).
— За счёт вращения, материал сваливается в правую часть, установленную под углом. Все объемное, 3D — бутылки, флаконы, канистры и так далее. Все, что не объемная 2D-фракция, поступает по транспортеру в кабину сортировки. Это ПНД-пленка низкого давления, полиэтилен высокого давления и бутылки. Они делятся на коричнево-зелёные и прозрачные, — отмечает Константин.
Далее все, что не было отобрано, уходить ещё на два оптических сортировщика. Они настроены на приемку макулатуры — картона, бумаги, белых листов и прочее. Затем основной поток, из которого уже забрали пластик и макулатуру, проходит по конвейеру и поступает на вихретоковый сепаратор. Из общей мусорной массы в нем вытягивают с помощью больших магнитов все металлические предметы: крышечки, гвозди и другие фрагменты из алюминия и цветных металлов.
Второй по масштабности объект на предприятии — участок по производству технического грунта. Он состоит из 10 закрытых бетонных туннелей, где создаются максимально благоприятные условия для протекания процесса компостирования. Во время него образуются вода и углекислый газ, а также теряется до 30% массы мусора и выделяется тепло. Полный цикл аэробного компостирования занимает 21 день.
Далее масса просеивается, чтобы на выходе для грунта оставить только частицы размером 10-30 мм.
Благодаря современному оборудованию, ТКО в конечном счете превращаются во вторсырье для российских предприятий и технический грунт. Заключительный пункт их путешествия по комплексу «Сибирь» — склады готовой продукции и дозревания технического грунта. Константин Соболевский отметил, что благодаря такому предприятию томичи могут не переживать за сортировку мусора:
— Все это мы рассортируем здесь, — сказал он.
Напомним, Комплекс по переработке отходов «Сибирь» располагается вблизи северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск. Его строительство началось 1 марта 2024 года, в течение 12 месяцев необходимые производственные корпуса были завершены. Работы велись в рамках концессии между ООО «Томская региональная концессионная компания» Сбербанком и администрацией региона. Стоимость проекта 3,8 млрд рублей.
Генеральным подрядчиком выступило томское ООО «Торгово-строительная компания». Оборудование для томского предприятия стоимостью свыше 1,2 млрд рублей изготовил российский оборонный концерн «Уралвагонзавод».
