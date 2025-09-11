КПО «Сибирь» — в Томской области запустили завод по переработке ТКО

11 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 11 сентября, в Томской области начал работу первый в федеральном округе Комплекс по переработке отходов (КПО) «Сибирь». Ежегодно он сможет принимать до 250 тысяч тонн мусора из Томска, Северска и Томского района, что практически в два раза снизит уровень захоронений ТКО на полигонах.

Соглашение о запуске комплекса подписали глава региона Владимир Мазур и генеральный директор предприятия Дмитрий Митасов.

Комплекс по переработке отходов (КПО) «Сибирь» Фото: Савелий Петрушев

— На территории Томской области мы показываем, как нужно сохранять природу и воспитывать культуру бережного отношения к природе и самому себе, — сообщил Владимир Мазур на открытии КПО «Сибирь». — Конечно, в основу этого ложится вторичная переработка. Она позволяет нам не просто закапывать в землю продукт, который может лежать там до ста лет и не разлагаться, как пластик. А мы может сами взять его и получить новый продукт, новые рабочие места, налоги и прибыль.

Глава области отметил, что на открывшемся перерабатывающем комплексе будет сортироваться более 70% отходов, которые есть в Томске, Северске и Томском районе.

Губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор КПО «Сибирь» Дмитрий Митасов Фото: Савелий Петрушев

В свою очередь генеральный директор предприятия Дмитрий Митасов добавил, что в настоящий момент комплекс имеет возможность перерабатывать и сортировать 700 тонн мусора ежедневно. По его словам, в будущем эта цифра может быть увеличена за счет перенастройки и переналадки оборудования:

— Особенность [Томской области] заключается в том, что вся агломерация, все основное население проживает на юге. Следовательно, чтобы охватить более северные районы, необходимо будет организовать новые инфраструктурные проекты в части логистики. Так называемые перегрузочные комплексы, которые позволят догрузить завод и довести сюда отходы. Технологически это возможно. В Москве, например, расстояние между образовательными отходами и мусоросортировочными комплексами порядка 250-300 и даже 400 км, — сообщил Дмитрий Митасов.

На открытии комплекса Фото: Савелий Петрушев

О работе открывшегося томского предприятия рассказал журналистам главный инженер КПО «Сибирь» Константин Соболевский. Он отмечает, что ежедневно комплекс может обслужить около полусотни мусоровозов.

Сначала на КПП мусоровозы встречает радиационный контроль, который сканирует груз на наличие вредных веществ. Тут же находится весовая. Она оборудована современной технологичной системой распознавания номеров, которая позволяет в автоматической режиме открывать шлагбаум и пропускать мусоровозы, имеющиеся в базе данных. Фото: Савелий Петрушев

Далее прибывший транспорт отправляется в приемное отделение. Одновременно в нем могут разгружаться четыре машины — по две на каждую линию приемки мусора, где работают еще два погрузчика. Каждая линия способна переработать в час 21 тонну отходов. Предварительно специальное устройство извлекает весь мусор из пакетов и мешков.

— Постоянно здесь находится мастер приемного отделения, он контролирует работу погрузчиков и сортировщиков. Последние для того, чтобы извлекать из потока весь крупногабаритный мусор. Например, покрышки от автомобилей. Они утилизируются особым образом, выбрасывать их в обычный контейнер неправильно, но если это кто-то сделал, мы должны его убрать, чтобы не повредить оборудования, а также не нарушить технологический процесс, — рассказывает Константин Соболевский.

Приемное отделение Фото: Савелий Петрушев

Затем крупногабаритный мусор отправляется на специальный склад, оборудованный большой измельчающей дробилкой, а оставшиеся отходы уходят в производственный корпус, где они предварительно сортируются. Для этого задействовано 20 линий, там работники вручную извлекают из мусора неликвид, крупный картон, полиэтилен, ПНД-пленку.

— По мере того, как происходит накопление рассортированного мусора, с помощью мини-погрузчиков полученный материал сталкивает на конвейер и попадает под пресс для вторички. Прессуется все, что отобрано в течение смены, за исключением стекла и черного металла — их отдельно накапливают и потом транспортируют на завод-утилизатор. В среднем полученный спрессованный блок весит 300-350 кг, — показывает главный инженер.

Здесь измельчается крупногабаритный мусор Фото: Савелий Петрушев

...остальное уходит в пункт предварительной сортировки Фото: Савелий Петрушев

Централизованный мониторинг за ходом технологического процесса осуществляется в операторской. Там находится пульт управления, который контролирует начальник смены. Он в режиме реального времени видит технологическую схему завода и может замедлить или ускорить любой из конвейеров.

— Максимально в период пуско-наладочных [испытаний] в режиме 8-часового рабочего дня нам удавалось переработать до 250 тонн в сутки, — рассказывает Константин. — Основная наша сила — это сортировщики, в штатном расписании их порядка 215 человек. Сейчас набраны люди на две смены, в процессе идет набор на третью.

Отмечается, что в настоящее время сортировщики получают зарплату 40 тысяч рублей за 8-часовой рабочий день, при наборе ночной смены она будет увеличена еще на 10 тысяч рублей. Помимо сортировщиков, также комплекс нуждается в машинистах конвейера, операторов пресса и водителях.

В операторской Фото: Савелий Петрушев

Из пункта промежуточной сортировки отходы отправляются далее по линии на крутящиеся платформы. Сначала те выбрасывают мусор диаметром больше 25 см, а потом органический мелкий — меньше 7 см (этот тип идет на создание технического грунта).

— За счёт вращения, материал сваливается в правую часть, установленную под углом. Все объемное, 3D — бутылки, флаконы, канистры и так далее. Все, что не объемная 2D-фракция, поступает по транспортеру в кабину сортировки. Это ПНД-пленка низкого давления, полиэтилен высокого давления и бутылки. Они делятся на коричнево-зелёные и прозрачные, — отмечает Константин.

Сортировочный корпус Фото: Савелий Петрушев

Далее все, что не было отобрано, уходить ещё на два оптических сортировщика. Они настроены на приемку макулатуры — картона, бумаги, белых листов и прочее. Затем основной поток, из которого уже забрали пластик и макулатуру, проходит по конвейеру и поступает на вихретоковый сепаратор. Из общей мусорной массы в нем вытягивают с помощью больших магнитов все металлические предметы: крышечки, гвозди и другие фрагменты из алюминия и цветных металлов.

В среднем эффективность аппаратных машин для сортировки составляет порядка 85%. Фото: Савелий Петрушев

Второй по масштабности объект на предприятии — участок по производству технического грунта. Он состоит из 10 закрытых бетонных туннелей, где создаются максимально благоприятные условия для протекания процесса компостирования. Во время него образуются вода и углекислый газ, а также теряется до 30% массы мусора и выделяется тепло. Полный цикл аэробного компостирования занимает 21 день.

— Длина каждого туннеля 52 метра, ширина — 8 метров, высота — 6 метров. Здесь происходит процесс аэробного компостирования, — показывает главный инженер. — После того, как процесс завершен, мы получаем отсев с примесями крупных частиц.

Далее масса просеивается, чтобы на выходе для грунта оставить только частицы размером 10-30 мм. Фото: Савелий Петрушев

Благодаря современному оборудованию, ТКО в конечном счете превращаются во вторсырье для российских предприятий и технический грунт. Заключительный пункт их путешествия по комплексу «Сибирь» — склады готовой продукции и дозревания технического грунта. Константин Соболевский отметил, что благодаря такому предприятию томичи могут не переживать за сортировку мусора:

— Все это мы рассортируем здесь, — сказал он.

Фото: Савелий Петрушев

Напомним, Комплекс по переработке отходов «Сибирь» располагается вблизи северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск. Его строительство началось 1 марта 2024 года, в течение 12 месяцев необходимые производственные корпуса были завершены. Работы велись в рамках концессии между ООО «Томская региональная концессионная компания» Сбербанком и администрацией региона. Стоимость проекта 3,8 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком выступило томское ООО «Торгово-строительная компания». Оборудование для томского предприятия стоимостью свыше 1,2 млрд рублей изготовил российский оборонный концерн «Уралвагонзавод».

