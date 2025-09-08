Около двух тысяч человек посетили первый «Томич фест»

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 7 сентября, в Томске завершился первый городской фестиваль «Томич фест». В течение шести часов на площадке у ТРК «Лето»/ЦИР «Оранжевое небо» прошел конкурс мастеров производственного обучения вождению из городских автошкол, работали десятки интерактивных площадок, прошла выставка автомобилей под аккомпанемент сибирских групп. Грандиозным финалом фестиваля стал розыгрыш Lada Granta.

Фестиваль стартовал в 15.00. Здесь томичи увидели ретро-технику, внедорожных «монстров» и тюнингованные машины. Параллельно на площадке фестиваля прошли мастер-классы, интерактивы и другие активности для взрослых и детей. Здесь можно было порисовать (как на планшете, так и красками, в том числе и на автомобиле), поиграть в настольные игры, прокатиться на автомобиле в очках виртуальной реальности, попить бесплатной воды или также бесплатно сдать кровь на анализы.

«Следы» — хедлайнеры фестиваля Фото: Савелий Петрушев

И танцевальная «битва» у сцены Фото: Савелий Петрушев

«Томич Band» Фото: Савелий Петрушев

Перед гостями праздника выступили коллектив Beat Mind, кавер-группа «Томич Band» и известный по всей России коллектив «Следы».

— Мы не ожидали, что на фестиваль придет столько людей! В течение всего мероприятия ни одна из наших площадок не пустовала. Призы и подарки, подготовленные для розыгрыша в квесте с чат-ботом, буквально «улетели» в первой половине фестиваля, — отмечают организаторы. — Мы получили обратную связь от партнеров, они также остались очень довольны!

Участники конкурс подняли немало пыли Фото: Савелий Петрушев

Одним из ключевых событий фестиваля стало соревнование среди мастеров производственного обучения вождению Томска. В нем приняли участие около 40 специалистов из городских автошкол. Им предстояло пройти теоретический и практические этапы. На первом нужно было на скорость ответить на вопросы по правилам дорожного движения, на втором — выполнить базовые упражнения, например, заезд в гараж или параллельную парковку, а также более сложные вариации — вроде движения змейкой задним ходом. Участники показали отличные результаты: самый быстрый мастер производственного обучения решил экзаменационный билет менее, чем за две минуты и преодолел сложную трассу за почти такое же время.

— Получилось интересное мероприятие. Мы посмотрели очень эффектные заезды. Думаю, многим ребятам надо на ралли идти, — отметил председатель судейской коллегии конкурса, директор Томского Центра Высшего Водительского Мастерства Азамат Мальсагов.

Победитель конкурса с кубком Фото: Савелий Петрушев

Переходящий кубок победителя достался мастеру производственного обучения из автошколы «Вектор» Дмитрию Першину. Второе место занял мастер производственного обучения из автошколы «Томич» Артем Антоний. «Бронза» у представителя автошколы «Политехник» Михаила Акулова. Победитель получил ценные призы от генерального партнера фестиваля тюнинг-ателье Bass brothers.

В предвкушении розыгрыша Фото: Савелий Петрушев

В финале «Томич феста» были подведены итоги розыгрыша автомобиля среди курсантов автошколы «Томич». Седьмого сентября рандомайзер выдал номер участника — семь. Призовой автомобиль достался ошарашенному студенту Даниле.

Победитель конкурса Данила и директор автошколы «Томич» Алексей Антипкин Фото: Савелий Петрушев

— Это беспрецедентное событие. Впервые в Томске автошкола разыграла автомобиль, — отметил директор автошколы «Томич» Алексей Антипкин. — Мы заботимся о курсантах максимально, чтобы они не только обучались у нас комфортно, но и потом самостоятельно водили автомобиль уверенно и безопасно. Я обещаю, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

Фото: Савелий Петрушев

