Первая линейка прошла в новой школе на Высоцкого в Томске

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 1 сентября, в Томских школах прошли традиционные линейки и первые звонки. Некоторые учебные заведения открылись после ремонта, а некоторые впервые приняли учеников. Одна из таких школ — №52 на ул. Высоцкого — открылась сегодня.

Как встретили первый учебный день в одном из самых современных образовательных учреждений города показываем в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

