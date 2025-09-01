18+
18+
интересные новости Томска первое сентября мероприятия день знаний Город, Томские новости
РЕКЛАМА

Первая линейка прошла в новой школе на Высоцкого в Томске

Сегодня, 1 сентября, в Томских школах прошли традиционные линейки и первые звонки. Некоторые учебные заведения открылись после ремонта, а некоторые впервые приняли учеников. Одна из таких школ — №52 на ул. Высоцкого — открылась сегодня.

Как встретили первый учебный день в одном из самых современных образовательных учреждений города показываем в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» развернул сеть уличного Wi-Fi на Дне строителя в Томске

14 августа 2025
Город

Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска

21 августа 2025
Креативные индустрии

Праздник топора-2025: на фестивале в «Околице»

25 августа 2025
Томские новости

В Томске стартует третья благотворительная акция «Дети вместо цветов»

21 августа 2025
Томские новости

Физтех ТПУ отметит 75-летие экскурсиями на реактор и открытием новых городских пространств

1 сентября 2025
Томские новости

Томские спасатели помогли котенку и ищут ему дом

5 августа 2025
Бизнес

Забота о городе.
Сотрудники Томского филиала АО «ССК» высадили яблоневую аллею и установили качели на набережной Томи

13 августа 2025
Томские новости

В Академгородке открылся ресторан сибирской кухни

18 августа 2025
Томские новости

Танцы, воздушные змеи и бадминтон: что ждет томичей на ленд-арт фестивале в Михайловской роще

15 августа 2025