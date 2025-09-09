Объединить данные: в Томске обсудили, как формировать прогноз кадровой потребности

9 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Как формировать прогноз кадровой потребности? Какие факторы стоит учитывать, чтобы он был предельно репрезентативен? Как прогнозировать потребность в кадрах на горизонте пяти-семи лет в условиях, когда многие компании планируют максимум на два?

Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты во второй день всероссийского форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты».

К каким выводам они пришли — рассказываем в нашем материале.

Прогнозирование: теория и практика

Мероприятия второго дня форума прошли в кадровом центре «Работа России» Фото: Савелий Петрушев

Во второй день форума участники обсудили методологические подходы к прогнозированию кадровой потребности и проблемы формирования качественного прогноза спроса на специалистов.

— Опрос работодателей — одна из ключевых тем в прогнозировании. Поэтому сегодня на форуме эксперты «ВНИИ Труда» разъясняют некоторые тонкости, особенности и отвечают на вопросы, — отметила глава департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Но главное, мы должны понять, как замотивировать работодателей не через кнут, а через пряник участвовать в этом важном процессе. Это непростой процесс: респондентам не всегда понятны особенности заполнения анкет, нужно определиться, как-то же штатное расписание перевести на язык опроса. Важно не просто собрать данные, но и выстроить доверительные отношения с работодателями. Без их активного участия прогноз оказывается формальным.

Также в рамках форума прошли семинары и мастер-классы, посвященные всероссийскому опросу работодателей о потребности в кадрах, практическим рекомендациям по работе с документами и искусственным интеллектом.

Найти несостыковки

Особенностям работы по сбору данных была посвящена панельная дискуссия «Методологические подходы к прогнозированию кадровой потребности», ключевая для форума. В ней приняли участие представители «ВНИИ Труда» Минтруда, Национального объединения строителей, Департамента труда и занятости населения Томской области.

И. о. генерального директора «ВНИИ Труда» Минтруда России Владимир Смирнов Фото: Савелий Петрушев

Встречу открыл и. о. генерального директора «ВНИИ Труда» Минтруда России Владимир Смирнов. Он подчеркнул роль регионов в формировании прогноза кадровой потребности, а также борьбы с теневой занятостью. По словам эксперта, одна из особенностей формирования кадрового прогноза — специфика определения видов экономической деятельности предприятий.

— В практической работе мы часто сталкиваемся с ситуацией, что предприятие заявлено по виду экономической деятельности одного производства, а занимается де-факто другим. Пример из практики: предприятие, занимающееся производством компрессорных насосов, было выкуплено крупной компанией, которая «сидит» в транспортировке. И таким образом производитель по ОКВЭДу находится в «транспортировке и хранении», — отметил Владимир Смирнов. — С тем же мы сталкиваемся на крупных заводах, где есть собственная железнодорожная сеть, локомотивы и те профессии, которые, казалось бы, в отрасли не должны присутствовать, вроде водителей локомотивов. Мы попали в эту ловушку в начале опроса этого года. Во время анкетирования работодателей сразу же пошла обратная связь: предприятия говорили, что не могут заполнить заявки, потому что в реальности профессии есть, а по виду экономической деятельности их быть не может. Мы подключили экспертов и эти моменты исправляли.



Эксперт подчеркивает, что решить вопросы с «несуществующими» на предприятии специальностями как раз легче на региональном уровне, где эти несостыковки виднее всего.

Фото: Савелий Петрушев

Также, по его мнению, регионы могут строить более качественные кадровые прогнозы, так как им легче учитывать иные факторы, влияющие на структуру занятости и спрос на трудовые ресурсы. От корректности исходной базы зависит репрезентативность всей картины занятости.

Объединить усилия

Ольга Шаманина Фото: Савелий Петрушев

Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Ольга Шаманина поделилась опытом региона в формировании кадрового прогноза.

— Пять лет назад мы понимали, что анализировать показатели рынка труда недостаточно, чтобы определиться, какой заказ сделать системе образования. Уже тогда было ясно, что нужно связать большие группы статистики, аналитики, прогнозные значения и, конечно же, инвестиции, — отметила Ольга Шаманина. — И понимали, что если оперировать форматом больших данных, то просто так это сделать будет невозможно. Поэтому пять лет мы работаем в информационной системе с пятью органами власти: департаментами экономики, инвестиций, здравоохранения, общего и высшего образования.

Прогноз формируется следующим образом: сначала профильные органы региональной власти вносят данные в специальную информационную систему, затем Департамент труда и занятости населения проводит опрос работодателей.

— Мы прилагаем колоссальные усилия, чтобы убедить работодателей принять участие в опросе. В этот раз мы смогли пообщаться с почти тремя тысячами предприятий, — поясняет Ольга Шаманина.

На базе агрегированных данных специалисты департамента считают баланс трудовых ресурсов, формируют основные прогнозные показатели экономики региона, а также контрольные цифры приема на те или иные специальности в СПО и вузы.

Участники форума Фото: Савелий Петрушев

Также в систему загружаются общероссийские показатели, в том числе, и ретроспективные. Отдельно для формирования прогноза прибегают к экспертной оценке.

— Например, возьмем образование: всегда есть процент поступивших, есть те, кто покинет учебное заведение, кто уедет. Чтобы предугадать, с какой долей вероятности то или иное событие произойдет, в горизонте планирования используется экспертная оценка, — уточнила Ольга Шаманина.

Для того, чтобы результат был корректным, специалисты работают с большим количеством экспертных оценок.

— Анализ трехлетней работы показал, что мы уже скоординировали систему профессионального образования: мы видим высокие показатели трудоустройства выпускников томских колледжей и техникумов. По всем программам успешного трудоустройства выпускников наши вузы впереди, и уже на последних курсах все ребята из системы среднего образования имеют предложения от работодателей, — отметила Ольга Шаманина.

Опыт Томской области демонстрирует, что только объединение данных разных ведомств и систематическая работа дают результат.

Слить потоки

Руководитель Проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова и заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Ольга Шаманина Фото: Савелий Петрушев

Директор по развитию — руководитель Проектного офиса Ассоциации Национального объединения строителей Елена Парикова рассказала о том, как в строительной отрасли формируется кадровый прогноз и к каким выводам работы по его созданию уже привели.

— Выявление потребности кадров и формирование прогнозов стройотрасли проходит сразу параллельно по двум ведомствам: через Минтруд и Минстрой, — отметила Елена Парикова. — Сейчас, когда мы находимся на «Рубиконе» этого пути из параллельного исследования, мы понимаем, что нужно взяться за руки и идти вместе в этом направлении, потому что это единая задача для экономики. Нужно использовать все ресурсы. У Минтруда наработана огромная методологическая, научная, экспериментальная база, у нас есть возможность «дотянуться» до строительных компаний.

Эксперт отметила, что строители закончили свой отраслевой опрос 28 июля и готовятся обработать полученный массив данных. Но уже сейчас ощущается важность подхода и аналитического обзора собранной информации. И на этом этапе отраслевики намерены объединиться с «ВНИИ Минтруда» и подшефными ведомствами для формирования качественного кадрового прогноза.

— Этот опрос уже позволил нам выделить новые перспективные профессии. Например, использование цифровых технологий для управления контроля и мониторинга оценки строительных работ, есть необходимость в специалистах по усилению, восстановлению и перестроек с реконструкцией — мы видим, сколько домов в Томске нуждаются в таких строителях, — отметила Елена Парикова. — Тут же эксплуатация строительного принтера, системы компьютерного автоматического управления зданий и сооружений. Здесь мы с «ВНИИ Труда» должны объединиться и поработать с теми ФГОСами, которые есть в высшем и среднем специальном образовании для того, чтобы все пошло в профильное ведомство и у нас такие специалисты через год-два появились.

Опыт строительной сферы подтверждает: параллельные исследования без объединения усилий теряют эффективность. Поэтому важно, чтобы ведомства перестали работать изолированно.

Конкретизировать спрос

Сафонов Александр Саярович, заместитель директора центра ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Александр Сафонов Фото: Савелий Петрушев

О том, когда, в итоге, будет сформирована первая версия российского кадрового прогноза и как он будет строиться, рассказал заместитель директора центра ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Александр Сафонов. Он уточнил, что в первую очередь подсчитывается общая замещающая кадровая потребность, которая будет использоваться при планировании структуры поступления в вузы, формировании контрольных цифр приема.

— В ближайшей перспективе каждый регион будет вынужден планировать свое предложение, прогнозировать его с учетом демографии, структуры подготовки вузов, экономически неактивного населения и сведений о их характеристиках. Но чтобы вносить предложения и этот прогноз можно было как-то использовать, надо сначала досконально изучить процесс прогнозирования именно спроса, — подчеркнул Александр Сафонов. — Нам очень важно понимать, кого, где и когда нам нужно будет вовлекать в занятость. Именно поэтому мы сначала должны правильно спрогнозировать спрос, конкретно замещающую кадровую потребность, а затем думать над тем, как и за счет кого ее закрывать.

Фото: Савелий Петрушев

Александр Сафонов подчеркнул, что для прогноза важно учитывать все факторы, в том числе, и макроэкономические показатели.

— Поэтому очень важно наладить взаимодействие внутри региона, совместную работу кадровиков с экономическим и социальным блоками по оценке прогнозных индексов физического объема валовой добавленной стоимости и индекса производительности труда. Эти показатели нам необходимо получить на семилетний период, — объяснил Александр Сафронов.

Что в итоге? Уточненный спрос на конкретные профессии и корректно выявленная замещающая потребность позволят сформировать реалистичный госзаказ системе образования.

Обработка данных для прогноза стартует в сентябре. Она будет включать 21 раздел видов экономической деятельности. Получение первого предварительного прогноза ожидается 30 сентября. В течение первой половины октября полученные данные будут проверять эксперты из Минтруда и Минэкономразвития. Итоговые региональные прогнозы ожидаются к ноябрю, тогда их будут балансировать с федеральным прогнозом, построенном на основе данных Минэкономразвития. Форум показал: необходимо дальнейшее складывание культуры совместной работы между регионами, работодателями и ведомствами. Только в этом случае прогноз станет реальным инструментом управления развитием рынка труда.

Фото: Савелий Петрушев

