Юрий Беляев: фотограф-изобретатель, который помогал плавить уран

2 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Спецпроект Люди из А-Томска Как работали, дружили и мечтали жители «почтового ящика» Томск-7

Юрий Беляев стал свидетелем развития северского химико-металлургического завода — от первых свай до наших дней.

Вместе с коллегами он создавал уникальные технологии, которые применялись по всей стране, занимался фотографией и снимал видео на секретных объектах, а теперь периодически помогает своим молодым преемникам на заводе.

В новом материале проекта к 80-летию атомной промышленности рассказываем, как сын сосланного военнопленного сделал карьеру на атомном комбинате. А еще — как жили молодые сотрудники СХК в середине прошлого века и как охотничьи билеты помогали жителям закрытого города устраивать личную жизнь.

Первый переезд

Юрий Беляев Фото: Савелий Петрушев

Юрий Беляев родился совсем незадолго до войны — 15 апреля 1941 года — в семье учителей на Тамбовщине. Накануне его отца призвали в армию, он в числе первых встретил неприятеля в Белоруссии. Здесь Евгений Беляев вместе с сослуживцами попал в окружение, а оттуда в плен. Победу встретил в Западной Германии, где его и освободили американские солдаты. Оттуда Беляева-старшего отправили в ссылку на Урал, где бывший военнопленный работал на цементном заводе: сначала конюхом, затем машинистом цементных мельниц.

Семья Евгения Беляева, а также братья-сестры и родители, отправилась за ним — в Свердловск. Здесь Юрий окончил семь классов и поступил в Свердловский металлургический техникум.

— У меня друг туда поступил на специальность «металлургия». Он был на год старше меня, но мы были не разлей вода. Я на следующий год тоже за ним. Специальность выбрал престижную, вроде бы доходную — металлурга тяжелых цветных металлов, — вспоминает Юрий Евгеньевич. — Хотя меня тянуло к электричеству, но родители отговорили: «Что за электричество? У нас на заводе электрики, как оборванцы!».

После четырех лет обучения Юрий был готов работать с медью, свинцом, цинком, кадмием и никелем, готовился отправиться на завод по распределению. Но в судьбу молодого человека вмешался талантливый рекрутер из строящегося под Томском «почтового ящика».

— Нас в группе было 27 человек, и эта женщина 21 из них сагитировала ехать сюда. Говорили, что зарплата хорошая, в армию вы не пойдете, жилье вам будет, когда женитесь. Ну и мы соблазнились, поехали в Томскую область. Это было в 1959 году, — вспоминает Юрий Беляев.

Урал — Северск

Вместе с Юрием в Северск приехало еще 20 человек. Их всех поселили в общежитие, где они быстро и без проблем освоились. А вот на погружение в будущее производство ушло больше времени. Северск, 1960-е г. Фото: из архива СХК

Когда нас зазывали, то ничего не рассказывали. Мы только когда приехали, сдали допуск на секретность, подписи всякие дали, только тогда нас стали посвящать. Причем мы в этой технологии же ничего не понимали, нас снабдили литературой, учебниками, пособиями всякими и вот мы изучали. Уровень секретности был такой, что мы не знали, что делается за стенкой! — вспоминает Юрий Беляев.

Самого завода, на который звали ребят, еще не существовало — он находился на стадии фундамента. Пока шло строительство, вчерашних студентов отправляли на стажировки на другие объекты атомной промышленности Советского Союза, такие, как «Маяк» в , ныне известном, как Озерск. СХК запустили в 1961 году. Здесь Юрий Беляев начал работать технологом смены. Спустя три или четыре года он перешел в только-только сформировавшуюся научно-исследовательскую группу.

Началом работы химико-металлургического завода считается 1961 год. Тогда вместе с ним на Сибхимкомбинате были запущены радиохимический завод и ядерный реактор АДЭ-3. Фото: из архива СХК

— Мне было интересно всякими экспериментами заниматься. Какие-то проблемы в производстве появлялись, нам поручали ими заняться. Мы ставили опыты, разрабатывали, давали рекомендации, внедряли в производство. Потом группа разрослась до опытно-технологической лаборатории, — рассказал Юрий Беляев.

— К нашей лаборатории в начале было скептическое отношение: «А, наука, ерундой занимаются». Хотя мы всем цехам помогали. А потом все цеха позакрывали и лабораторию наоборот расширили, штат набрали, задач прибавилось еще. Даже преобразовали из лаборатории в участок. Сейчас ни один цех не работает, а наш участок — работает! — говорит Беляев. Фото: Савелий Петрушев

В 30 лет Юрий поступил в северский филиал Томского политеха и закончил его с отличием. Еще во время учебы его назначили инженером.

Юрий Евгеньевич показывает свой диплом с отличием. Фото: Савелий Петрушев

Молодой специалист занимался очень широким кругом проблем. Так, в опытно-технологической лаборатории было несколько направлений: литейно-прессовое, химико-металлургическое и металловедческое. Первое занималось изделиями, которые шли для атомного оружия. Специалисты-металловеды изучали структуру и прочие свойства сплавов, которые применялись в атомной промышленности. А химико-металлургическое занималось обогащением урана.

— Из обогащенного урана на нашем заводе путем разных операций получали слитки чернового урана, но в нем было еще много разных химических примесей. Поэтому проводили рафинировку, переплавку, в результате которых также получалось много ценных отходов. И химическое производство извлекало их, это называлось регенерация, и возвращало в производственную цепочку. В начале карьеры я как раз был здесь технологом смены.

Вход в ХМЗ, 1961 г. Фото: из архива СХК

Исследовательская группа занималась решением проблем, которые вставали перед химическим и металлургическим производствами. Так, именно здесь совершенствовали технологию производства тиглей, в который выплавляли металлы на производстве.

— Для переплавки и электролитической очистки нужны были очень плотные керамические тигли из очень чистых окислов. И до нас их никто не мог делать. А мы разработали технологию и делали. Именно в наших тиглях производилась очистка. — вспоминает Юрий Беляев. — В начале опытные работы были у нас в лаборатории, а потом мы масштабировали и передали цеху, где технологию внедряли в большом масштабе. И тиглями мы обеспечивали не только свое производство, но и другие предприятия отрасли. Фактически весь плутоний Советского Союза переплавлялся в тиглях, которые делала наша группа из нескольких человек.

Обсуждение производственных вопросов на ХМЗ. Фото: из архива СХК

Сотрудники лаборатории, в которой работал Юрий Евгеньевич, также решали и материаловедческие задачи. Так, они придумали, как получать некогда широко известные северские магниты.

— Правда, себестоимость из-за больших накладных расходов в нашей отрасли оказалась очень высокая, и мы не были конкурентоспособными с китайскими магнитами. В результате, наш участок прикрыли. Но наши магниты были хорошими, просто дороговатыми, — вспоминает Юрий Беляев. — Еще одно направление было — технология плазменного напыления. Порошки керамические, металлические напыляли на оснастку, которая шла в литейно-прессовое и металлургическое производство.

Свел случай

Галина и Юрий Беляевы Фото: Савелий Петрушев

Параллельно металлург устраивал свою личную жизнь. В 1962 году случай свёл Юрия с будущей женой Галиной, которая на тот момент уже практически закончила педагогическое училище.

— В 1962 году мои коллеги-друзья познакомились с девушками из педучилища и на 7 ноября решили организовать совместную вечеринку, — вспоминает Юрий Беляев. — И один из наших парней, который должен был ехать, заработал какое-то нарушение, его лишили пропуска. А там было по счету: сколько девушек — столько парней. Мне предложили, и я поехал. Так и встретились там.

Устраивать свидания влюбленным помогала местная хитрость: при предъявлении охотничьего билета жителям закрытого города давали временные пропуска на выезд из города. Работнику секретного производства невозможно было выехать просто так.

— Чтобы чаще с Галей видеться, я вступил в охотничье общество. Предъявил охотничий билет, мне выдали пропуск временный, и я мог ездить более-менее свободно, — рассказывает Юрий Беляев.

Спустя восемь месяцев пара поженилась — чтобы Галину не отправили по распределению подальше от возлюбленного. Молодую жену Беляев перевез в Северск.

— В начале жить негде было. Я ее поселил у знакомых, у них свой дом был. Потом нашел полузаброшенный барак, где половина заселена, а половина — пустые комнаты. Одну из них я подремонтировал, в общежитии взял тумбочку, кровать какую-то попросил напрокат, стул, столик и мы там поселились, — рассказывает Юрий Беляев. — Причем это было накануне зимы. А когда зима наступила, там было так холодно! Приходили с улицы, обувь ставили, снег с нее на утро не таял. Ведро воды принесешь вечером, а там утром корка!

Когда у пары наметился первый ребенок, им дали комнату в коммуналке. Квартиру делили еще с четырьмя хозяевами. Всего же в ней жили 13 человек, в том числе, пять детей. Затем жилищные условия постепенно улучшались: коммуналка на троих, однокомнатная квартира, а потом и трехкомнатная.

Фотограф-видеограф в закрытом городе

18 декабря 1982 года, субботник в честь 60-летия СССР (на рабочем месте в ОТЛ) Фото: из архива Юрия Беляева

Решение технологических задач Юрий Евгеньевич успешно совмещал со страстью к запечатлению действительности. Еще в техникуме он пристрастился к фотографии. На северском комбинате это увлечение окрепло, Юрий Беляев стал снимать не только фотографии, но и видео.

— У нас организовали киностудию, мы в нее с другом ходили. Купили нам кинокамеру. Это не то, что сейчас — раз-раз и готово, мы там и всякие сушильные барабаны придумывали и изготавливали сами. Надо было пленку проявить — сначала негатив, потом отпечатать, монтировать. Это было столько работы! Я пока не женился, в этом Доме культуры и ночевал, — вспоминает Юрий Беляев. — Там сидишь допоздна, потом сдвинешь пуфики… заказал вахтеру, чтобы разбудили и убежал на работу! А с работы зачем в общежитие, у меня же еще столько дел! — и опять туда.

В киностудии снимали фильмы о событиях на комбинате, о городе, открытии санатория СХК на Синем утесе. Естественно, на пленку попадали и научные конференции, которые проходили в Северске.

Конференция химико-металлургического завода. Фото: из архива СХК

IX Отраслевая научно-техническая конференция. В перерыве. 22 мая 1980 года. Северский театр музкомедии. Юрий Беляев — в центре скамейки.

— Справа от меня — заместитель главного инженера СХК А. И. Карелин. Слева — академик АН СССР А. А. Бочвар, выдающийся металловед, соратник И. В. Курчатова, директор НИИ-9 (позже ВНИИНМ — Всесоюзного НИИ неорганических материалов) — головной институт отрасли. Это фото поместили на настенном календаре НИИ-9 на 1981 год. Ходили байки, что рядом с академиком — очень важный сотрудник — атомщик из молодых и что им уже заинтересовались иностранные спецслужбы. Фото: Из архива Юрия Беляева

Как-то на конференцию сюда приехали со всех городов, вплоть до академика Александрова — директора Курчатовского института, впоследствии он был президентом Академии наук. Мы на конференции сняли фильм, смонтировали предварительно. Они захотели посмотреть, пришли к нам на студию. И тут как раз Галя, жена моя, пришла со старшим сыном, Димой. Ему годика два с половиной-три было. А академик Александров здоровый такой был, под потолок, и лысый череп! И он его взял к себе: «Иди ко мне, малыш!», а тот, как глянул на него, сразу в крик: «Аааа!!!», — смеется Юрий Беляев.

Отраслевая научно-техническая конференция. В кулуарах. Фото: Из архива Юрия Беляева

Апрель 1981 года. Уборка в подшефном детском саду Фото: Из архива Юрия Беляева

Востребован на пенсии

Юрий Беляев о жизни в Северске: «Закрытый режим, нельзя никуда выехать, ни о чем рассказать, колючая проволока. Кого-то это угнетало. Меня, например, не угнетало. Выехать в Томск тоже просто так нельзя было, нужен пропуск специальный. Если какое-то нарушение — пропуск не дадут. Но у меня не было мысли никуда уехать, все устраивало. Работа нравилась, семья тут. Родственников мы навещали». Фото: Савелий Петрушев

Работа в любимой лаборатории приносила Юрию Евгеньевичу стабильный доход — такой, чтобы «жить можно». Благодаря комбинату и Геннадию , Юрий Евгеньевич обеспечил семье стабильность и в кризисные 90-е.

— В 90-е годы мы выполняли работы по программе (высокообогащенный уран, низкообогащенный уран). В это время к нам на объект приезжали американцы — у нас раньше и представить такого нельзя было! Эта межправительственная программа стала спасением, валюта за ее выполнение поступала исправно, поэтому зарплаты нам платили регулярно, без задержек.

На комбинате Юрий Беляев отработал 43,5 года. Он ушел на пенсию в последние дни 2002-го. Из всех ребят, кто приехал с ним на «почтовый ящик» в 1959 году, в Северске больше никто не остался.

Юрий Евгеньевич показывает фотографию из книги В. А. Лойши «Мы потерпели победу», которую он сделал во время научно-практический конференции на заводе: «Фотография не предполагалась как официальная; просто в перерыве я собрал народ, бродящий по фойе, предложил сняться на память. Поставил камеру на штатив и автоспуск, занял свое место, уставился в объектив... И вдруг в самый последний момент рядом со мной образовался еще один человек, благо, было, где сесть. Камера сработала, я взглянул на незваного гостя — и увидел две золотые звезды Героя Соцтруда...» Стоящим рядом с Беляевым человеком оказался ученый-металловед Андрей Бочвар. Фото: Савелий Петрушев

— Когда я уходил на пенсию, лаборатория продолжала работать, и расширялась. Сейчас это опытно-технический участок, работают уже после моего ухода по программе , таблетками занимаются для новых реакторов, там совершенно другие параметры, чем были раньше, — отметил Юрий Беляев.

Но даже на пенсии Юрий Евгеньевич не выключен из заводской жизни: к бесценному опыту ветерана производства периодически прибегают его коллеги. Беляева на СХК регулярно призывают — в качестве консультанта.

Текст: Егор Хворенков

