Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска

В минувшие выходные, 16 и 17 августа, Томска прошел фестиваль лэнд-арта «Кладовая солнца». На нем дизайнеры, художники и архитекторы создали в Михайловской роще десять арт-объектов с использованием природных материалов.

Название фестиваля вдохновлено Васюганскими болотами и сказкой-повестью Михаила Пришвина «Кладовая солнца».

На фестивале «Кладовая солнца»
Фото: Савелий Петрушев

«Васюганские болота одни из самых больших в мире. Сказка-повесть „Кладовая солнца“ — о дружбе, взаимопомощи, единении с природой. Опираясь на основные идеи сказки и понимая их вечную актуальность, мы создаем арт-пространство для совместного творчества инициативной молодежи и жителей города с художниками и представителями бизнеса», — рассказывают организаторы.

Анна Шнурко, руководитель творческой мастерской «Зеленая мама», продюсер фестиваля
Фото: Савелий Петрушев

Во время подготовки к фестивалю, волонтеры привели в порядок территорию его проведения
Фото: Савелий Петрушев
Кладовая памяти.
Авторы: Девелоперская компания «1&3», застройщик проектов «Михайловский парк-квартал» и урбан-квартал «Парапарк». На этой интерактивной площадке собраны мечты, воспоминания и пожелания о Доме.
Фото: Савелий Петрушев

Тропа к себе архитектурного бюро Сёминой
Фото: Савелий Петрушев
«Тропа к себе»
Авторы: Архитектурное бюро Сёминой

Есть на свете места, где время замедляет ход, где топи шепчут древние были, а воздух дрожит, словно живая вода. Васюганские болота — край, не знающий суеты. Здесь земля дышит, вода мыслит, а небо, как вечный странник, смотрит в зеркало трясин, чтобы увидеть самое себя.

Мы проложили тропу — не для ног, а для взора.

Фонарики, будто светляки-провожатые, мерцают в траве, зовут и манят: «Иди, посмотри, что ждёт тебя в конце пути».

А в конце — зеркало. Не просто стекло, а целый мир. Оно ловит небо, вбирает облака, а потом возвращает тебе твой же образ — только теперь ты часть этого неба, этой земли, этой вечной воды.

Что же увидит путник, дойдя до зеркальной глади?

То, что искал: себя — не случайного, не мимолётного, а настоящего. Того, кто прошёл сквозь чащобу сомнений, сквозь туманы тревог, сквозь топь житейских испытаний. И теперь стоит на границе двух миров — внешнего и внутреннего, — понимая, что они едины.

Васюганье — не просто болота. Это кладовая солнца, спрятанного в каплях росы, в отражении небес, в глазах человека, который осмелился заглянуть вглубь себя.

В зеркальный мир от архитектурного бюро Сёминой заглядывали небо, птицы и посетители фестиваля
Фото: Савелий Петрушев

Фестивальные объекты гармонично существуют в мире парка
Фото: Савелий Петрушев

Памятник Комару.
Авторы: творческая мастерская «Зелёная мама».
Комар как неотъемлемая часть экосистемы и природы Томской области.
Фото: Савелий Петрушев


Дух блуждающих огней
Фото: Савелий Петрушев
Дух блуждающих огней
Авторы: Арт-сообщество «А.В.Т.О.Р.»

Существует множество мифов и легенд, рассказывающих о блуждающих огоньках. Считается, что таким образом злые духи заманивают к себе людей как можно дальше в трясину. А сами огни — это фонарики мертвецов (обычно заложных покойников и людей, потонувших на этом болоте).

Но, с другой стороны, таинственные бродячие огни в некоторых местах считались не «дьявольским наваждением», а знаком невинно загубленных и даже особо праведных душ, которые могут помочь в трудную минуту.

Наша интерпретация этого существа не «злая» и не «добрая». Это Проводник, который освещает важные пути нашей жизни.

Дух блуждающих огней
Фото: Савелий Петрушев

Лик Земли от «Зеленой мамы» и Музея славянской мифологии
Фото: Савелий Петрушев
Лик Земли
Авторы: коллаборация творческой мастерской «Зелёная мама» и Музея славянской мифологии

Земля дышит, земля видит, земля знает. Земля живая.

Она любуется нами, как мы — ей.


Лик Земли от «Зеленой мамы» и Музея славянской мифологии
Фото: Савелий Петрушев

На фестивале можно было встретить самых разных посетителей
Фото: Савелий Петрушев
Столик и лавка с росписью Кати Пу́шниковой
Фото: Савелий Петрушев
Столик и лавка
Автор росписи Катя Пушникова

Помимо темы ручьев и родников, которые являются смыслообразующими объектами этого места, я использовала для росписи растения, которые растут здесь, чтобы «подружить» утилитарный предмет и природу места. Потому что все, даже утилитарное, должно подстраиваться под природу и «подсвечивать» ее, если мы хотим устойчивого развития, не важно, локального или глобального.

Лавка приземистая Юрия Адомейко. Paluscamnum humilis
Фото: Савелий Петрушев
Лавка приземистая
Paluscamnum humilis
Автор: художник Юрий Адомейко
Партнёр: Минидино

Paluscamnum humilis —это арт-объект в виде лавочки, вдохновленный вымышленным болотным растением. Он сочетает в себе функциональность городской мебели и художественную метафору живой природы, будто бы вырастающей из земли.

Здесь есть философский подтекст и размышления об антропогенности природы: городская среда «мутирует», порождая новые формы жизни, где даже лавочка может быть частью экосистемы.

Игра с восприятием: зритель колеблется между «это арт» и «это можно использовать». Экологический намёк: болота — хрупкие экосистемы, и объект мягко напоминает о взаимодействии человека и природы.

Paluscamnum humilis — это лавочка-мистификация, которая превращает обычный предмет в повод для размышлений. Она не просто даёт место для сидения, но и предлагает диалог о том, где заканчивается город и начинается дикая природа.

На территории фестиваля обустроили деревянные круги-лежаки: на них можно проводить пикник, загорать или просто валяться
Фото: Савелий Петрушев

Также среди объектов фестиваля — «Колыбель жизни», придуманная творческой мастерской «Зеленая мама» при поддержке партнеров, девелоперской компании «1&3», еще одна совместная работа «Зеленой мамы» и Музея славянской мифологии — «Лик Рощи», и лесная птица-хранительница от студии графического дизайна «Ё-дизайн».

Этот арт-объект соединяет природный ландшафт и человека через отражение в зеркале, спрятанном в груди птицы. Оно ловит фрагменты неба, кроны деревьев и лицо того, кто подошёл ближе и символизирует тот факт, что человек — не гость в природе, а её часть. Подвижные «крылья» позволяют открывать и закрывать зеркало, превращая взаимодействие с объектом в «маленький ритуал открытия себя миру».

«Поймай солнечный луч в сердце»
Авторы: студия графического дизайна «Ё-дизайн»

Старые предания рассказывают о Лесной птице-хранительнице, которая собирала в своём сердце все отражения солнца, что падали сквозь листву. Она летала над рощами и берегла свет для тех дней, когда солнце пряталось за тучи.

Однажды птица устала от долгих перелётов и спрятала своё зеркало-сердце в глухом лесу. Найдя его, человек может увидеть в нём не только сияние солнца, но и себя — как напоминание о том, что каждый из нас носит в себе кусочек света, способный согреть других.

Ольга Яковлева, куратор площадки и волонтеров фестиваля «Кладовая солнца»
Фото: Савелий Петрушев

