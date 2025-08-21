Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска
В минувшие выходные, 16 и 17 августа, Томска прошел фестиваль лэнд-арта «Кладовая солнца». На нем дизайнеры, художники и архитекторы создали в Михайловской роще десять арт-объектов с использованием природных материалов.
Название фестиваля вдохновлено Васюганскими болотами и сказкой-повестью Михаила Пришвина «Кладовая солнца».
«Васюганские болота одни из самых больших в мире. Сказка-повесть „Кладовая солнца“ — о дружбе, взаимопомощи, единении с природой. Опираясь на основные идеи сказки и понимая их вечную актуальность, мы создаем арт-пространство для совместного творчества инициативной молодежи и жителей города с художниками и представителями бизнеса», — рассказывают организаторы.
Авторы: Девелоперская компания «1&3», застройщик проектов «Михайловский парк-квартал» и урбан-квартал «Парапарк». На этой интерактивной площадке собраны мечты, воспоминания и пожелания о Доме.
Есть на свете места, где время замедляет ход, где топи шепчут древние были, а воздух дрожит, словно живая вода. Васюганские болота — край, не знающий суеты. Здесь земля дышит, вода мыслит, а небо, как вечный странник, смотрит в зеркало трясин, чтобы увидеть самое себя.
Мы проложили тропу — не для ног, а для взора.
Фонарики, будто светляки-провожатые, мерцают в траве, зовут и манят: «Иди, посмотри, что ждёт тебя в конце пути».
А в конце — зеркало. Не просто стекло, а целый мир. Оно ловит небо, вбирает облака, а потом возвращает тебе твой же образ — только теперь ты часть этого неба, этой земли, этой вечной воды.
Что же увидит путник, дойдя до зеркальной глади?
То, что искал: себя — не случайного, не мимолётного, а настоящего. Того, кто прошёл сквозь чащобу сомнений, сквозь туманы тревог, сквозь топь житейских испытаний. И теперь стоит на границе двух миров — внешнего и внутреннего, — понимая, что они едины.
Васюганье — не просто болота. Это кладовая солнца, спрятанного в каплях росы, в отражении небес, в глазах человека, который осмелился заглянуть вглубь себя.
Авторы: творческая мастерская «Зелёная мама».
Комар как неотъемлемая часть экосистемы и природы Томской области.
Существует множество мифов и легенд, рассказывающих о блуждающих огоньках. Считается, что таким образом злые духи заманивают к себе людей как можно дальше в трясину. А сами огни — это фонарики мертвецов (обычно заложных покойников и людей, потонувших на этом болоте).
Но, с другой стороны, таинственные бродячие огни в некоторых местах считались не «дьявольским наваждением», а знаком невинно загубленных и даже особо праведных душ, которые могут помочь в трудную минуту.
Наша интерпретация этого существа не «злая» и не «добрая». Это Проводник, который освещает важные пути нашей жизни.
Земля дышит, земля видит, земля знает. Земля живая.
Она любуется нами, как мы — ей.
Помимо темы ручьев и родников, которые являются смыслообразующими объектами этого места, я использовала для росписи растения, которые растут здесь, чтобы «подружить» утилитарный предмет и природу места. Потому что все, даже утилитарное, должно подстраиваться под природу и «подсвечивать» ее, если мы хотим устойчивого развития, не важно, локального или глобального.
Paluscamnum humilis —это арт-объект в виде лавочки, вдохновленный вымышленным болотным растением. Он сочетает в себе функциональность городской мебели и художественную метафору живой природы, будто бы вырастающей из земли.
Здесь есть философский подтекст и размышления об антропогенности природы: городская среда «мутирует», порождая новые формы жизни, где даже лавочка может быть частью экосистемы.
Игра с восприятием: зритель колеблется между «это арт» и «это можно использовать». Экологический намёк: болота — хрупкие экосистемы, и объект мягко напоминает о взаимодействии человека и природы.
Paluscamnum humilis — это лавочка-мистификация, которая превращает обычный предмет в повод для размышлений. Она не просто даёт место для сидения, но и предлагает диалог о том, где заканчивается город и начинается дикая природа.
Также среди объектов фестиваля — «Колыбель жизни», придуманная творческой мастерской «Зеленая мама» при поддержке партнеров, девелоперской компании «1&3», еще одна совместная работа «Зеленой мамы» и Музея славянской мифологии — «Лик Рощи», и лесная птица-хранительница от студии графического дизайна «Ё-дизайн».
Этот арт-объект соединяет природный ландшафт и человека через отражение в зеркале, спрятанном в груди птицы. Оно ловит фрагменты неба, кроны деревьев и лицо того, кто подошёл ближе и символизирует тот факт, что человек — не гость в природе, а её часть. Подвижные «крылья» позволяют открывать и закрывать зеркало, превращая взаимодействие с объектом в «маленький ритуал открытия себя миру».
Старые предания рассказывают о Лесной птице-хранительнице, которая собирала в своём сердце все отражения солнца, что падали сквозь листву. Она летала над рощами и берегла свет для тех дней, когда солнце пряталось за тучи.
Однажды птица устала от долгих перелётов и спрятала своё зеркало-сердце в глухом лесу. Найдя его, человек может увидеть в нём не только сияние солнца, но и себя — как напоминание о том, что каждый из нас носит в себе кусочек света, способный согреть других.
