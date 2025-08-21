Дух блуждающих огней, колыбель жизни и памятник комару. Какие арт-объекты появились в Михайловской роще Томска

Есть на свете места, где время замедляет ход, где топи шепчут древние были, а воздух дрожит, словно живая вода. Васюганские болота — край, не знающий суеты. Здесь земля дышит, вода мыслит, а небо, как вечный странник, смотрит в зеркало трясин, чтобы увидеть самое себя.

Мы проложили тропу — не для ног, а для взора.

Фонарики, будто светляки-провожатые, мерцают в траве, зовут и манят: «Иди, посмотри, что ждёт тебя в конце пути».

А в конце — зеркало. Не просто стекло, а целый мир. Оно ловит небо, вбирает облака, а потом возвращает тебе твой же образ — только теперь ты часть этого неба, этой земли, этой вечной воды.

Что же увидит путник, дойдя до зеркальной глади?

То, что искал: себя — не случайного, не мимолётного, а настоящего. Того, кто прошёл сквозь чащобу сомнений, сквозь туманы тревог, сквозь топь житейских испытаний. И теперь стоит на границе двух миров — внешнего и внутреннего, — понимая, что они едины.

Васюганье — не просто болота. Это кладовая солнца, спрятанного в каплях росы, в отражении небес, в глазах человека, который осмелился заглянуть вглубь себя.