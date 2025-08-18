Музыкант из Техаса Квентин Мур открыл джазовый сезон в Томске

18 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 17 августа, в Томске состоялось открытие XXII джазового сезона. Концерт прошел во дворике областного Дома искусств и собрал более сотни зрителей.

Главным героем открытия стал виртуозный певец и мультиинструменталист из Техаса Квентин Мур. Он исполнил полюбившиеся публике хиты, а также представил песни из нового альбома.

Компанию Квентину составили лучшие сибирские джазовые музыканты: Алексей Пыстин (⁠фортепиано), Евгений Коллини (гитара), Юрий Иушин (бас) и Дмитрий Швецов (ударные). На сцене также выступил один из самых ярких резидентов джаз-клуба — диксиленд-секстет Fire Brass.

Фото: Савелий Петрушев

