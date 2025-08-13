Забота о городе. Сотрудники Томского филиала АО «ССК» высадили яблоневую аллею и установили качели на набережной Томи

13 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Традиционную летнюю экологическую акцию провели сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании. Работники нефтесервисного предприятия высадили яблони, кусты сирени, ель, цветы и провели благоустройство территории.

На набережной реки Томь появились большие и красивые качели. Этот проект реализован в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в год 25-летия со дня основания АО «ССК».

Директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков

«Проекты по благоустройству и экологические субботники в нашей компании проводятся уже более десяти лет. Эта традиция объединяет сотрудников, мы вместе делаем небольшие, но добрые дела. Набережная Томи – очень популярное место отдыха томичей и гостей города. Наши работники часто выходят сюда в обеденный перерыв. Мы решили сделать это пространство красивым и удобным, чтобы здесь было приятно отдыхать», – поделился директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков.

Инициативу поддержала Администрация Ленинского района города Томска. На открытии нового общественного пространства исполняющий обязанности главы Станислав Кербер отметил, что такие проекты помогают областному центру становиться лучше для людей: «Хочу поблагодарить Томский филиал Сибирской Сервисной Компании за вклад в развитие города. Это важно, когда предприятия сами выступают с инициативой благоустройства и реализуют проекты на благо Томска, жителей и гостей города».

Большие новые качели имеют удобную для отдыха форму и выполнены из экологических материалов. Рядом с ними расположилась табличка с надписью «Я из ТомССКа», которая вполне может стать новой тематической фотозоной.

Новая тематическая фотозона на набережной Томи

Сами сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании с радостью откликаются и участвуют в акциях и проектах компании. Многие пришли на экологический субботник вместе с детьми.

Денис Шакин, главный специалист ОЭБ АО «ССК» по Томскому региону

«Мы накануне субботника с коллегами лунки выкапывали. Я всегда «за», чтобы поучаствовать в подобных мероприятиях. До этого мы всем филиалом высаживали яблоневую аллею на ул. 5-й Армии. А тут красота будет непосредственно перед офисом, нам же самим и любоваться ею! Надеюсь, деревья приживутся, и будет красивый сад», – рассказал Денис Шакин, главный специалист ОЭБ АО «ССК» по Томскому региону.

Анна Верховская, заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу

«Подобные мероприятия важны ещё и для объединения коллектива. Это время для эмоциональной разрядки от рабочих будней и возможность дружно сделать доброе дело. К тому же, в неформальной обстановке всегда быстрее и легче налаживается сотрудничество. В дальнейшем — это плюс в производственной деятельности», – рассказала заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу Анна Верховская.

Ирина Мизева, начальник отдела материально-технического обеспечения

«Это не только для нас, это и для людей — так мы участвуем в жизни города. Мы также чистим берег весной, когда все еще грязно, ничего не расцвело — облагораживаем эту территорию. В этом году выбрали оптимальный вариант для озеленения: ранетки — представляете, через год это будет белая цветущая аллея! Обожаю яблоневый цвет. Сирень — тоже шикарно. Она вырастет, большие кусты будут красивы в любой период времени. Поработать на свежем воздухе вышел практически весь наш коллектив: посадить кустарники, цветы и покрасить лавочки на набережной», – поделилась Ирина Мизева, начальник отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК».

К слову, кустарники на набережной возле офиса Томского филиала АО «Сибирской Сервисной Компании» прижились, а новое место отдыха сразу после открытия привлекло внимание гуляющих.

25 лет АО «Сибирская Сервисная Компания» успешно оказывает услуги для предприятий нефтегазодобывающего комплекса, обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. Главная ценность АО «ССК» — это команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять только когда есть высококвалифицированные кадры. За плечами предприятия четверть века успешных решений на благо энергетической безопасности России. Впереди — новые перспективы и новые достижения. Но неизменными остаются главные принципы: надёжность в партнёрстве, качество в работе, уверенность в будущем.



