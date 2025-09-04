Физтех — лучше всех. Как выпускница ТПУ научила российских атомщиков безопасности

4 сентября 2025

Ольга Власова — выпускница Физико-технического факультета Томского политеха, второе поколение «атомной» династии.

За несколько лет она прошла путь от специалиста Ростехнадзора до начальника отдела ядерной безопасности на Сибирском химическом комбинате, чьи методические наработки используют в профильных вузах по всей России. На карьерном пути Ольги случились и опыт международного сотрудничества, и серьезные вызовы, справиться с которыми ей помогли характер, настойчивость и база, заложенная в Томском политехе. Вот её история.

Династия атомщиков

Ольга Власова Фото: Савелий Петрушев

Ольга Власова, коренная северчанка, пошла по стопам своего отца, который закончил Физтех Томского политехнического института (ныне ТПУ) в 1963 году. После вуза он работал инженером-технологом на заводе разделения изотопов в Зеленогорске, а затем на СХК, и своим примером сумел вдохновить девушку, которая подумывала о карьере переводчицы, связать свою жизнь с атомной промышленностью.

— Папа всегда говорил, что он делает то, что развивает атомную энергетику нашей страны. Это были амбициозные цели: когда мы в маленьком городе можем двигать прогресс на мировом уровне, ведь они участвовали в значимых научно-исследовательских работах. Папа всегда был для меня примером, поэтому его разговоры о таинстве атомной энергии, о процессах, которые там происходят, вызывали интерес, — рассказывает Ольга Власова.

В школе Ольге хорошо давались технические науки — математика и физика, поэтому с поступлением особых проблем не возникло. А вот сам образовательный трек пришлось вскоре скорректировать.

— Сначала я пошла на «семерку» — это группа 0710 — «Электроника и автоматика физических установок». Специальность у нас была «инженер-киповец»: ты больше работаешь с оборудованием, с его обвязками, настройками, — объясняет Ольга Власова. — После того, как я съездила после второго курса на практику, где паяла схемы бесконечные, я поняла, что «инженер-киповец» — это не мое.

На третьем курсе Ольга перешла на другую специальность — «Радиационную безопасность», с которой в итоге и связала свою дальнейшую карьеру.

— Я посмотрела, что мне наиболее близко и интересно. На выбор было шесть специальностей: теоретическая физика, инженер-химик (химию я вообще не очень люблю), ядерные реакторы... «Двойка» — «Радиационная безопасность и охрана окружающей среды» — это то, что я могу потрогать, могу увидеть результаты своего труда. Не облачная теория, когда ты только представляешь. А здесь все прикладное, приборы и параметры контроля: дозиметры, радиометры, спектрометры и так далее, — объясняет Ольга Власова.

Студенческие годы Фото: из архива Ольги Власовой

Начало студенческой жизни Власовой пришлось на интересное время: она поступила в вуз в год исчезновения СССР, тот самый 1991-й. На втором курсе девушка вышла замуж и вместе с супругом пробовала запустить свое дело — от колбасных производств до пельменных цехов и торговли. Из всего этого Ольга вынесла главное: предпринимательская деятельность — это не про нее. Хотелось чего-то более стабильного. Поэтому параллельно девушка еще и подрабатывала администратором на учебно-производственном комбинате. — Мне повезло, что я застала время, когда нас вывозили на картошку. Тогда только поступили, познакомились с преподавателями, и осенью весь наш поток поехал на картошку. Это было такое яркое впечатление от всей недели! — вспоминает Власова. — Мы как-то все подружились, посмотрели друг на друга с разных сторон: кто халявит, а кто нет, кто поможет, а кто в уголке поспит.

На новом направлении учиться оказалось интереснее: предметы стали менее теоретическими и более наглядными. Будущую карьеру Ольга начала строить, уже проходя практику.

— Я была достаточно активной студенткой: ходила сама и просилась везде, пыталась найти работу — с этим было очень непросто тогда, — вспоминает Власова. — Я была на практике в комитете охраны окружающей среды города Томска, потом Северска, потом сама напросилась — пришла в наш СХК, в отдел кадров: «Дайте мне по моему направлению поработать, где бы я могла». И меня определили в отдел охраны окружающей среды.

Студенчество — самое беззаботное время в жизни любого человека. Когда ты уже самостоятельный, но еще ни за что не отвечаешь. Ты можешь подработать, но одновременно помогают родители. Когда мы учились, было очень тяжело с продуктами. Хорошо помню: кто жил в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, им присылали вкусности, а у нас в Северске продавали торты, которые никогда не продавались в Томске. И мы устраивали в общежитии сабантуйчики, каждый с теми продуктами, которые мог достать. Сначала ведь были пустые полки, потом обилие — но по другим ценам. Моей стипендии на первом курсе хватало, чтобы трижды сходить в ресторан. На последнем курсе не хватало даже на то, чтобы сходить в кафе. Но студенческая жизнь — это всё равно было здорово и весело. Эти воспоминания, наверное, и подталкивают людей общаться между собой. Правда, сейчас в чатах мы делимся уже такими событиями, как «родился внук», «выдали замуж дочь» или «женился сын».

Фото: Савелий Петрушев

Тему диплома предложил Проценко Александр Петрович, специалист Северского отдела инспекций Ростехнадзора.

— Он как раз должен был защищать диссертацию на заводе разделения изотопов, и нужно было провести ряд экспериментов, расчетов, чтобы это стало главой его научной работы. Он позвал меня к себе на практику. А после того, как я защитила дипломную работу, меня пригласили на работу. Как раз происходил переход на Windows — раньше работали в системах DOS, а меня здесь, в Политехе, уже этому научили. Я закончила в феврале 1997-го, а уже в марте начала работать у них, — вспоминает Ольга Власова.

Первые полтора года молодая сотрудница учила коллег работать в Word, Access, Excell, разрабатывала программные продукты под Windows, которые потом начали использовать и в новосибирском подразделении. Полученная во время обучения в ТПУ база знаний позволила ей легко влиться в производственные процессы. Ольга работала на уже знакомых приборах и по знакомым методикам.

— Томский политех всегда работает и с комитетами, и с СХК в плане выполнения научных работ для предприятий. Я научилась понимать свою будущую профессию именно в «двойке», куда я перешла во время обучения, — говорит Ольга.

ТПУ, МИФИ, МАГАТЭ

Фото: Савелий Петрушев

Начав движение по карьерной траектории, Ольга не перестала заниматься научной деятельностью и вскоре поступила в аспирантуру на родной факультет.

— Я поняла — для того, чтобы чего-то достичь в области атомной энергии, продвинуться в карьере, необходимо обладать дополнительными плюсами. Мне нужна была диссертация. Позвонила своему преподавателю, профессору Владимиру Ивановичу Горбунову, который позвал меня в аспирантуру и сказала, что согласна, — вспоминает Власова.

Научрук предложил девушке работу по изучению воздействия ионизирующего излучения на материалы. Исследованиями аспирантки заинтересовался один из руководителей Ростехнадзора. Так карьера Ольга совершила новый виток, и девушка перешла в другой знаменитый вуз российских атомщиков — МИФИ.

Фото: Савелий Петрушев

— Это был очень интересный опыт: на тот момент было актуально российско-американское сотрудничество. У нас были преподаватели с американской стороны, которые обучали, как органы регулирования — у нас такого раньше не было — проводят проверки с приборами и измеряют заявленные ядерными установками данные. Такими приборами как раз снабдили российский Ростехнадзор, и на тот момент мало кто понимал, как с этим оборудованием работать, — объясняет Ольга Власова.

Приборы нужно было не просто внедрять, но и разрабатывать методики выполнения измерений для инспекторов Ростехнадзора в России. Тогда бы они смогли подтверждать количество ядерного материала и то, заявленный ли ядерный материал находится в контейнерах на предприятиях по всей стране. Именно этому и была посвящена в итоге научная работа Ольги в МИФИ.

— Порядка восьми ЗАТО по всей стране добывали мне практические результаты, я их обрабатывала, методики выполнения измерений были аттестованы во ВНИИНМ, и затем разрабатывала пособия, — рассказывает Власова. — Когда мы отмечали мою защиту в Москве, инспектора говорили: «Оля, ты нам напиши, мы все выпьем за этот успех» — это был общий успех, совместная, большая работа, которая воплотилась в учебные пособия и в методики выполнения измерений.

Фото: Савелий Петрушев

На базе этой работы у Ольги, ставшей инспектором Ростехнадзора, сложился целый учебный курс: его она преподавала в учебно-методическом центре по учету и контролю Росатома в Обнинске. Методические рекомендации легли в основу используемых сегодня пособий для инспекторов надзорного ведомства. Работая в Ростехнадзоре, Ольга получила дополнительное образование и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Перспективный кандидат

Фото: Савелий Петрушев

После защиты диссертации Ольга взяла небольшой перерыв в карьере: родила, одного за другим, двоих детей. Затем продолжила работу в Северском отделе инспекции Ростехнадзора, где дослужилась до заместителя начальника отдела. Участвовала во многих международных проектах с США и Евросоюзом.

Вскоре Ольге поступило хорошее предложение от СХК: стать заместителем начальника отдела — главным специалистом по ядерной безопасности. Так она перешла из стана проверяющих в проверяемых:

— На работу меня взял генеральный директор — после того, как я выписала штраф на 100 тыс. рублей со стороны Ростехнадзора. Мы выступали в Думе Томской области, там для отчета приглашается и СХК, и регулирующий орган. Тогда комбинатом руководил Владимир Михайлович Короткевич, мы с ним на этом заседании встретились и поговорили, — рассказывает она.

Фото: Савелий Петрушев

На СХК выпускница Физтех занималась вопросами не только ядерной безопасности, но и стала менеджером по культуре безопасности всего предприятия, а затем и начальником отдела ядерной безопасности.

Ольга поясняет — пришло понимание, что многое можно достичь и изменить на производстве, узнав, что мешает и что помогает выполнять работу эффективно и безопасно. Культура безопасного поведения каждого работника позволяет предприятию верить в свое светлое будущее и эффективное развитие, говорит она.

Поднимаясь по карьерной лестнице в Госкорпорации «Росатом», осваивая новые компетенции Ольга с теплотой вспоминает родной вуз.

— Основы того, как общаться с людьми, внедрять изменения в коллективе, понимать рыночные механизмы — эти темы, скорее экономические, были для меня совсем неизвестны, мы их не проходили, — отмечает она. — Но преподаватели на Физтех научили нас учиться! Для них было важно, чтобы мы не просто сдали зачет. Они заставляли погрузиться в предмет, и я благодарна им за это. Я могу сдать любой экзамен, потому что знаю, как подготовиться. Когда мы учились, еще не было интернета — мы ходили в библиотеку и перелопачивали огромное количество литературы, чтобы написать сжатых два листа. Это вычленение главного, анализ, структурирование информации — и всему этому научили в ТПУ. Именно поэтому политехники у нас и работают успешно не только в атомной энергетике, но и в банках, в предпринимательстве и других направлениях, — отмечает она.

Не знаешь что-нибудь — узнай, надо позвонить — звони. Нас подталкивали к действиям. В ТПУ меня научили не бояться звонить в любые структуры, руководителям разного уровня. В администрации Томска и Северска, руководителям предприятий. И это пригодилось на 100% в течение всей жизни. Потому что, когда нужно решить вопрос с незнакомыми предприятиями и незнакомыми людьми, ты просто берешь трубку и звонишь. Или ищешь того, кто поможет решить вопрос. У себя в коллективе я сталкиваюсь с тем, что, когда приходят новые люди, они иногда в чем-то не разбираются, например, а у них поступает новая задача. И они не идут с ней вовне. Либо варятся сами, либо умалчивают. Я говорю: «Вокруг тебя столько людей — спроси, мы найдем того, кто тебе поможет». Вот это — основа, это Политех: тебе ставят задачу, ты не знаешь, как делать, но ты знаешь, что делать. Идешь и ищешь тех людей и ту информацию, которые дадут тебе необходимый результат. Это школа жизни, которую я прошла именно в ТПУ.

Благодаря своей работе, Ольга Власова побывала во многих городах и странах. Познакомилась и поддерживает связи со многими специалистами — это помогает решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга советом. Она довольна тем, как сложилась ее жизнь:

— У меня трое сыновей, работа, которую я люблю, коллеги, которые меня уважают и ценят, семья, дача, удобная квартира — тот баланс жизни, который ты начинаешь ценить в определенном возрасте.

Фото: Савелий Петрушев

