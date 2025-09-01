Физтех — лучше всех. Девочка, которая хотела управлять реактором

Алина Тутолмина — девушка из Кемерова, которая стала первой студенткой в нашей стране, получившей право управлять исследовательским ядерным реактором.

В исключительно мужскую до недавних пор профессию она ворвалась прямо со студенческой скамьи Физико-технического факультета Томского политеха. За свою еще совсем небольшую карьеру Тутолмина (в девичестве Горбунова) прошла путь от учебного исследовательского реактора до огромных АЭС, стала героиней популярного ТВ-шоу, а теперь помогает поднимать атомную промышленность Народной Республики Бангладеш.

В первом материале рассказываем историю девушки, которую тянет к реакторам и которая не планирует останавливаться на достигнутом.

Физика + химия

Фото: из архива Алины Тутолминой

Юная Алина с детства интересовалась естественными науками: училась в химико-биологическом классе и серьезно подумывала стать то медиком, то химиком. Но к концу школы ее зацепила физика. В попытке определиться между двумя любимыми предметами она решила не выбирать вовсе и заняться ядерной физикой.

— Родители меня поддерживали в любых начинаниях, даже в таких экзотических. Лицей я закончила с золотой медалью и поступала, благодаря олимпиаде, без испытаний, — рассказывает Алина Тутолмина. — Понимание о том, что такое ядерная физика, у меня появилось уже в университете. Документы туда подавались по принципу «звучит интересно, мне понравилось то, что мы проходили на физике в школе про ядерные взаимодействия». Так что это был интуитивный выбор.

И он пал на Томский политех. В одиннадцатом классе Алина в составе школьной команды попала в финал интеллектуальной Science Game, в те годы проводившейся Политехом для школьников страны. Очный тур проходил в Томске — так девушка впервые оказалась в городе, где скоро стала учиться.

— Нас познакомили с вузами, на базе которых проводилась интеллектуальная игра, и Политех очень впечатлил своими достижениями: запущенный искусственный спутник, собственный действующий ядерный реактор у вуза, единственный вообще в России! Так как это университет, точно входивший в тройку лучших технических в стране, и находится совсем близко к дому, я была впечатлена. Уже через полтора месяца подала туда оригиналы документов на поступление. Другие варианты даже не рассматривала.

Её университеты

Фото: из архива Алины Тутолминой

Учеба давалась Алине не очень сложно, было интересно, хотя с некоторыми предметами, вроде начертательной геометрии, и пришлось разбираться особо.

— Профильные предметы были больше интересными, чем сложными, они навсегда в сердце! Теория переноса нейтронов, основы ядерной физики были моими самыми любимыми — там мы познакомились с тем, чем будем заниматься, — рассказывает Алина Тутолмина. — До сих пор я перечитываю лекции с третьего-четвертого курса. Они помогают, освежаю память.

В традиционно мужскую профессию Алина отправилась на втором курсе. Тогда, выбирая направление, она остановилась на кафедре «Ядерные реакторы и энергетические установки». Здесь она была единственной девушкой.

— Еще на первом курсе нас отвезли на ядерный реактор Политеха ИРТ-Т. Там я загорелась идеей и решила, что хочу управлять таким большим оборудованием! Возникло чувство, что здесь моя ниша, моя деятельность. Когда я сижу и управляю реактором, понимаю, что я могу это сделать и внести огромный вклад в нашу отрасль — это ощущается, как призвание, — говорит Алина. — Поняв, что хочу в будущем работать на реакторе, на атомной станции, к концу второго курса, когда пришло время задуматься над выбором направления, я определилась.

Алина с коллегами Фото: из архива Алины Тутолминой

Исследовательский реактор Томского политеха — самый мощный среди вузовских установок подобного вида. Здесь ведутся передовые исследования в области ядерных технологий и ядерной медицины. Реактор был запущен в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Сегодня здесь проводятся перспективные исследования в области рационального природопользования и материаловедения. На ИРТ-Т производят радиофармпрепараты для десятков отечественных клиник, производят почти 5% всего ядерного-легированного кремния, который используют в электронике. Ежегодно на ядерном реакторе ТПУ проходят обучение 450 студентов. Они на практике получают знания по управлению ядерно-энергетической установкой, обеспечению физической защиты объектов атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности. Однако стать частью коллектива реактора могут далеко не все желающие студенты. К работе на реакторе допускаются только магистранты, которые прошли дополнительное обучение и получили доступ в Ростехнадзоре.

Но путь к управлению реактором осложнила пандемия. Из-за нее девушка прошла свою первую практику только в магистратуре, уже после получения диплома бакалавра.

— В магистратуру я пошла, чтобы продолжить обучение — получить еще более углубленные знания, расширить свои взгляды на отрасль. И подкорректировать специализацию: первоначально я изучала ядерные реакторы и энергетические установки, а в магистратуре добавилось направление nuclear power engineering (атомная энергетика) — это не только про ядерные реакторы, а про оборудование всей атомной станции.

Алина рассказывает, что попав на исследовательский реактор, горела инициативой и стремилась себя проявить. Поэтому после прохождения практики она устроилась работать на ИРТ-Т.

— Меня обучал и поддерживал Александр Овсенев, наш куратор, сейчас он работает там начальником смены, а тогда был инженером по управлению. Очень помогали начальник смены Виталий Демидов, с которым мы потом отработали еще полтора года, и главный инженер реактора ИРТ-Т — Петр Николаевич Худолеев, — рассказывает Алина. — До сих пор поддерживаем со всеми общение, они действительно открыли мне путь в мою профессиональную деятельность. Это очень хорошие наставники и профессионалы, специалисты своего дела. Я работала на вузовском реакторе полтора года, пока училась в магистратуре. Честно скажу, в реальной профессиональной деятельности все оказалось гораздо круче, чем ты ожидаешь. Пока полгода длилось обучение, мы буквально по винтикам разбирали весь реактор, полностью изучали все оборудование, что там было, после чего за пульт ты садишься уже полностью осмысленным профессионалом.

«Вызов» на ТНТ Сразу после магистратуры Алина попала на ТНТ в интеллектуально-спортивное шоу «Вызов», где молодые ученые вместе с представителями шоу-бизнеса боролись за 10 миллионов рублей. Девушка дошла до полуфинала, и полученный опыт называет «потрясающим». — Сначала состоялось собеседование-интервью, где я рассказала о том, чем я занимаюсь. Шоу длилось примерно месяц, съемки проходили в Махачкале — было тяжело, но очень интересно.

Путь инженера

Фото: пресс-служба ТПУ

После окончания магистратуры Алина не стала поступать в аспирантуру — девушка видела себя инженером, а не ученым.

— Мне кажется, Политех выпускает высококлассных инженеров. Я тоже такой инженер, и хотела применять свои знания, приносить пользу отрасли, — отмечает Алина Тутолмина.

После магистратуры Алина вместе с мужем-однокурсником устроились в сентябре 2023 года в реакторное отделение воронежского филиала «Атомтехэнерго». Амбициозных специалистов заметили и уже через два месяца отправили в командировку на Курскую АЭС-2, где им предстояло заниматься пуско-наладкой. На месте они занимались и наладкой систем безопасности.

— Я была в огромном восторге, не передать словами этот трепет внутри! Масштабы огромные, сложность всех взаимодействий, систем, это не идеальная картинка из учебника — такое тяжело представить, будучи на университетской скамье, либо на исследовательском реакторе, — рассказывает Алина. — Было сложно, но очень интересно. Помогает фундамент из знания оборудования и умения мыслить, анализировать, трудиться, которое нам прививают в Политехе — это формирует компетенции и характер.

Нововоронеж — Бангладеш

Фото: из архива Алины Тутолминой

Набравшись опыта, через полгода семья молодых атомщиков отправилась в филиал предприятия в Народную Республику Бангладеш. Там ребята работают и сегодня.

— Варианты были: можно было остаться на Курской АЭС или поехать в Турцию — там сейчас тоже строят атомную станцию. Но мне хотелось посмотреть чего-то из ряда вон, — объясняет Алина. — К тому же, в Бангладеш не самая большая численность персонала: много работы и есть, чему поучиться. Мы выбирали это место, чтобы применить свои знания и получить огромный опыт работы, который поможет в дальнейшем.

Вместе с Алиной на будущей АЭС в Бангладеш работает много молодых специалистов. Конечно, есть и выпускники Томского политеха.

— Чаще встречаю, конечно, специалистов старше себя. Это первоклассные инженеры, потрясающие руководители, — рассказывает Алина. — Но недавно стали приезжать ребята младше нас, и тоже отличные спецы. Политеховца видно просто издалека: это всегда наиболее собранные, самые умные, быстрее всех схватывают, самые инициативные! Выпускников ТПУ очень любят у нас в отрасли, это мы и на себе заметили — нас всегда хвалили. Политех готовит реально суперклассные кадры, планку не снижает.

Пуск АЭС в Бангладеш должен произойти в этом году. После него Алина планирует вернуться домой, а затем работать над расширением профессиональных горизонтов.

Фото: из личного архива Алины Тутолминой

— Идет очень активное строительство атомных станций, много новых площадок открывается, и в целом, много вариантов, предложений, куда можно дальше идти работать со своими новыми полученными знаниями, — рассказывает Алина. — Я точно знаю, что мне нравится моя работа, нравится быть инженером, я очень горю этим и не планирую куда-то далеко от атомных станций уходить. В ближайший год, наверное, хотела бы вернуться в Россию, я очень скучаю по родине, по российской погоде, количеству людей на квадратный метр, по простору, большим пространствам, когда ты можешь куда-то выйти и идти прямо дольше десяти минут. По российской еде тоже очень скучаем!

Девушка хочет получить опыт работы на нескольких типах реакторов, чтобы максимально расширить свой кругозор. Изучить оборудование, приобрести новые знания.

Фото: пресс-служба ТПУ

Для меня моя работа — это не только профессиональная деятельность, но и ежедневное обучение. Когда я поступала, я хотела пойти куда-то «в ученые», думала, буду работать на ускорителе, в белом халате. Сейчас я работаю в робе и в каске, а вокруг только трубопроводы и оборудование. Но я понимаю, что та деятельность, которой я сейчас занимаюсь, мне гораздо более интересна, я бы ни за что не променяла этот путь на какой-то другой.

