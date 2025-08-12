Двести тысяч на идею. Томским выпускникам выплатят по 200 тысяч рублей за стартапы в рамках конкурса «Стартап как диплом»

В конце июля в томском кадровом центре «Работа России» выпускники томских вузов защитили свои бизнес-проекты в рамках ежегодного конкурса «Стартап как диплом». Девять участников представили свои разработки и только четверо из них прошли жесткий ценз экспертного жюри.

Какие стартапы предложили выпускники ведущих томских вузов и какие их наработки получили поддержку — рассказываем в нашем материале.

Идеи на миллион

В этом году участников традиционно оценивали члены экспертной комиссии, в которую вошли представители различных госучреждений и крупного бизнеса. Председателем выступила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. Также в состав жюри вошли директор департамента развития предпринимательства Союза «Томская торгово-промышленная палата» Томской области Федор Косенков, исполняющий обязанности начальника Департамента по молодежной политике Александр Малыхин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Игорь Браниште, директор по персоналу и организационному развитию ИТ-компании Rubius Ольга Мальцева, директор Центра «Мой бизнес» Ольга Нужная и директор «Детского технопарка Кванториум» Иван Медведев.

Участникам питч-сессии предстояло кратко, но ёмко изложить суть своего проекта, не забыв отметить его актуальность, поделиться планами развития, и предоставить хотя бы примерные экономические обоснования (востребованность разработки на рынке, потенциальная аудитория, окупаемость и т. д.). После выступления стартаперы отвечали на вопросы экспертной комиссии, члены которой также давали свои рекомендации начинающим бизнесменам: от того, как лучше организовать бухучет до предоставления контактов потенциальных партнеров.

Первым свой проект представил выпускник ТУСУРа Максим Хацкевич. Он представил костюм для захвата движений HIT Motion, оснащенный 15 датчиками. Само устройство позволяет переносить реальные действия актеров в виртуальную среду для создания анимации, что упрощает трудоемкий и долгий ручной процесс. Как отмечает Максим, костюм выделяется среди конкурентов отсутствием громоздких камер и возможностью минимизации появления шумов. Стартапер предлагает продавать как сами костюмы, так и специализированное программное обеспечение.

Разработка еще одного участника — Романа Христенко — спортивный компьютер для гребных видов спорта SportScreen — направлена на решение проблемы отсутствия доступного способа отслеживания параметров гребли в реальном времени. По словам стартапера, это приводит к неэффективному расходу сил и снижению качества тренировок. SportScreen — это спортивный компьютер для гребцов, который отображает параметры гребли в реальном времени и сохраняет информацию для последующего анализа.

Магистрантка ТГПУ Вероника Немкова представила информационный навигационный квест в формате дополненной реальности «AR-корпус». Он работает на базе восьмого корпуса ТГПУ и позволяет посетителям передвигаться по зданию по определенной траектории, изучая расположение аудиторий и знакомясь с деятельностью факультетов и институтов. Квест дополнен выставочными локациями, мастер-классами, играми и сюжетной линией с персонажами. С его помощью студенты университета смогут изучать материал в таком формате и в рамках дисциплин, а абитуриентам это поможет ближе познакомиться с деятельностью вуза.

Еще один участник питч-сессии Егор Данилюк представил стартап «Мобильное приложение для бронирования столиков в заведениях», позволяющий оперативно искать места в кафе или ресторанах, не связываясь с ними через звонки или мессенджеры. Приложение позволит задавать данные для бронирования, выбирать подходящие заведения под эти параметры, открывать схемы залов и, собственно, бронировать понравившиеся места.

Магистрант ТУСУРа Даниил Куликов занимается созданием теплоизоляционного материала на основе томской беложгущейся глины и планирует производить из нее кирпичи для плавильных печей. На сегодняшний день такие материалы разрабатываются только в центральной части России, и из-за необходимости транспортировки их стоимость повышается. По словам стартапера, разработка местных месторождений позволит снизить цену, а в дальнейшем из белой глины можно будет производить и другие вещи.

Данила Воложанин, выпускник ТГУ, запустил онлайн-сервис для заказа авторской музыки и песен StorySong на основе искусственного интеллекта. Нейросеть обучена на русской поэзии и музыке. Пользователь вводит определенный контекст, из него создается текст песни и затем, после выбора жанра, темпа, длительности и других параметров, создается музыка с вокалом. Композиция очищена от авторских прав и может использоваться как компаниями в рекламных целях, так и физическими лицами для творчества.

Выпускник ТУСУРа Кирилл Лыков рассказал про сервис по контролю за животными TailTrail. Проект направлен на решение проблемы потери и кражи домашних животных, недостаточной осведомленности об их здоровье, а также может использоваться в сельском хозяйстве для того, чтобы не пропустить половую охоту коров. Актуальность стартапа подтверждена десятью компаниями-партнерами. Сервис будет отслеживать местоположение животного, состояние здоровья и активность. Устройство должно надеваться на шею животного и считывать его показатели.

Еще один стартапер Дмитрий Жаворонков разработал новый метод аддитивного производства печатных плат нестандартной формы — нанесение аэрозольных смесей токопроводящих материалов на подложки. Дмитрий называет свой проект своеобразным «импортозамещением», так как на данный момент в России нет аналогичных технологий, но есть устройства, программное обеспечение для которых на данный момент заблокировано.

Выпускник Сибирского государственного медицинского университета Андрей Штоп представил программу ChillCheck, которая анализирует уровень усталости человека по фотографии. По словам стартапера, существующие методы оценки утомления, такие как психологические тесты и клинические обследования, требуют много времени и специального оборудования. Новое решение предназначено в первую очередь для работников умственного труда: ИТ-специалистов, офисных сотрудников, студентов и представителей профессий, где важна высокая концентрация внимания.

Оценки экспертов

После презентаций и сессии вопросов и ответов члены экспертной комиссии выбрали проекты, которые получат поддержку. Победителями стали стартапы Максима Хацкевича, Даниила Куликова, Кирилла Лыкова и Дмитрия Жаворонкова.

— Перед защитой проектов мы прошли дополнительное тестирование, где нам указали наши сильные и слабые стороны. Было довольно информативно, — отметил Максим Хацкевич. — В целом, очень полезный конкурс. Я думаю, что полученные средства, вместе с теми, что наш стартап уже выиграл, позволят успешно развить производство.

— Это не первая защита моего проекта, я уже подавал заявку на другие грантовые конкурсы. Очень ценно, что мы получили сегодня обратную связь от экспертов. Один предоставил нам контакты крупного потенциального партнера. Надеюсь, нам удастся выстроить с ними успешное сотрудничество, — отметил Андрей Штоп.

— В этом году мероприятие впечатляет. Есть действительно хорошие, интересные идеи, перспективные для развития. Мы увидели будущих предпринимателей, которые, если все сложится, действительно создадут свои компании, рабочие места в нашей области. Были представлены продукты на импортозамещение, технологические решения, очень простые и популярные сервисы, которые востребованы обычными пользователями. Мы считаем, что проекты проработаны намного качественнее, чем в прошлом году. Нам немного не хватило бизнесовой части в отношении продаж — все как будто заканчивается где-то на этапе конкурсов и заявок, — отметила Ольга Мальцева. — В целом ребята представили зрелые решения. Наша компания принимает участие в разных стартап-комьюнити, и мы отметили проект Максима Хацкевича, видим его в разных стартап-проектах уже не первый раз.

Проекты-победители получат по 200 тыс. рублей, которые можно направить на аренду помещений, приобретение необходимого оборудования, лицензирования бизнеса и иных расходов, связанных с открытием собственного дела. Также стартаперам предоставят экспертное сопровождение от кадрового центра «Работа России»: начинающие бизнесмены смогут бесплатно получать консультации по ведению бизнеса от экспертов учреждения, а также посещать все мероприятия, направленные на развитие предпринимательских компетенций.

— В Томске немало одарённых студентов, чья поддержка способствует развитию новых экономических направлений, активному вовлечению молодёжи в предпринимательство и созданию перспектив для дальнейшего профессионального роста именно в регионе, ― отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

