Всероссийская ярмарка вакансий прошла в губернаторском квартале Томска

8 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В июне в Томской области стартовали мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей». Они прошли во всех 22 муниципалитетах региона.

Центральной площадкой традиционно стал губернаторский квартал Томска, где собрались почти две с половиной тысячи соискателей и около сотни работодателей. В нашем материале рассказываем, как выглядела масштабная ярмарка трудоустройства Томской области.

Сотня работодателей и тысячи вакансий

На ярмарке трудоустройства Фото: Савелий Петрушев

Ярмарка стартовала в 11.00. На площади у Драмтеатра организовали несколько площадок, где все желающие могли пообщаться с работодателями, пройти мастер-классы и поближе познакомиться с новыми или просто интересными профессиями.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных приветствует участников ярмарки Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства. В Томске и районах области свои возможности развернули все кадровые центры. Более 200 работодателей дали свои предложения — порядка 2 500 вакансий с большим диапазоном заработной платы, до 200 тыс. рублей. Высокая заработная плата предлагается по широкому спектру рабочих профессий. Ярмарка предоставляет возможность жителям Томской области в одном месте в одно время посмотреть те предложения, которые рынок труда сегодня демонстрирует и придать особое внимание, что сегодня есть возможность обучаться, зарабатывать больше, менять свою карьерную траекторию, — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных. — Для этого сегодня в Томске созданы все условия: работают карьерные консультанты, психологи, большое количество работодателей, которые оказывают консультационные услуги и предлагают у себя на предприятии поработать.

Фото: Савелий Петрушев

На площади развернули шатры, где разместились представители томских организаций и предприятий из различных производственных сфер: от транспорта и крупных нефтехимических производств, до телеком-компаний и силовых ведомств. Здесь посетители ярмарки могли напрямую пообщаться со специалистами по работе с кадрами, узнать о вакансиях, перспективах развития на предлагаемых должностях, оставить резюме или договориться о продолжении разговора уже в стенах компании.

Начальник отдела кадров Томского трамвайно-троллейбусного управления Ксения Аникина зовет работать в ТТУ Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня мы предлагаем вакансии и стажировки для студентов. Нам нужен обслуживающий персонал, кондукторы, водители — в основном, конечно, рабочие специальности, — рассказала начальник отдела кадров Томского трамвайно-троллейбусного управления Ксения Аникина. — По сравнению с прошлым годом сегодня как-то поживее. Порядка двадцати человек обратились только в первый час. Люди разные: и молодые, и постарше.

Евгения Воронецкая предлагает стажировку на «Томскнефтехиме» Фото: Савелий Петрушев

— Мы сейчас ищем рабочие профессии: операторов, слесарей, шлифовщиков, токарей. Принимаем на стажировки, оплачиваемые практики на производстве с дальнейшим трудоустройством по результатам стажерского трека. Люди в основном спрашивают о том, какие вакансии открыты. О компании знают, интересуются, кого мы сейчас ищем, нужен ли опыт и какая оплата труда, — рассказывает HR бизнес-партнер «Томскнефтехима» Евгения Воронецкая. — Для нас ярмарка — это, скорее, прокачка бренда, чем реальное трудоустройство. Но тут приходят студенты в поисках стажировок, и это наша основная аудитория.

Старший специалист по подбору и адаптации персонала головного подразделения компании «Сибагро» Александра Змеева работает с соискателями Фото: Савелий Петрушев

— Мы пришли с предложением для студентов: пройти у нас практику либо трудоустроиться после того, как они закончили университет. Для более взрослых соискателей предлагаем рассмотреть наши вакансии на различных предприятиях: птицефабрика, свинокомплекс, мясокомбинат, наш ресторан «Сибагро Гурмэ» и головное подразделение компании. У нас сейчас много вакансий, — рассказала старший специалист по подбору и адаптации персонала головного подразделения компании «Сибагро» Александра Змеева. — Средний возраст тех, кто к нам сегодня обращался — от 30 до 65. Именно молодых людей достаточно мало.

Мастер-классы кадрового центра проходили в расслабленной атмосфере Фото: Савелий Петрушев

Традиционно на ярмарке развернулась площадка, где были представлены сервисы томского кадрового цента «Работа России». Здесь проходили мастер-классы по составлению резюме и консультации по реализуемым в нашем регионе мерам поддержки: профессиональному переобучению, помощи в открытии собственного дела и других.

Маскот ярмарки Фото: Савелий Петрушев

В этом году на ярмарке была даже живая музыка Фото: Савелий Петрушев

Фестиваль профессий

Площадка «Фестиваля профессий» пользовалась популярностью Фото: Савелий Петрушев

Особое внимание в этом году было уделено площадке «Фестиваля профессий», где представители работодателей организовали мастер-классы и разного рода демонстрации для школьников и студентов.

Заместитель губернатора Томской области Светлана Грузных и руководитель томского кадрового центра «Работ России» Людмила Дмитриева на ярмарке Фото: Савелий Петрушев

— Если раньше «Фестиваль профессий» проводился вне ярмарки, то теперь мы сделали отдельную площадку, куда пригласили работодателей и показали различные профессии, чтобы дети могли поучаствовать в мастер-классах, побеседовать со специалистами, узнать о возможностях развития, которые предоставляют томские предприятия, — уточнила руководитель томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

На площадке «Фестиваля профессий» Фото: Савелий Петрушев

В рамках «Фестиваля профессий» школьники и студенты могли посмотреть в микроскоп, узнать о работе кинологов, увидеть, как работает 3D-принтер и даже научиться снимать отпечатки пальцев или управлять роботом. А еще участники ярмарки могли попробовать свои силы в швейном деле, рисовании и флористике. Также свои презентации на ярмарке представили ведущие томские вузы и «Кванториум».

«Фестиваль профессий» продолжился и после ярмарки — на следующий день в рамках празднования Дня молодежи на Ново-Соборной специалисты кадрового центра проводили консультации, работодатели продолжили знакомить школьников и студентов с различными специальностями.

Ярмарочная неделя

Фото: Савелий Петрушев

Перед единым днем Всероссийской ярмарки во всех кадровых центрах Томской области стартовал целый цикл мероприятий, направленных на содействие трудоустройству жителей региона и профориентации.

— Прямо с понедельника, 23 июня, в наших центрах стартовала неделя, которую мы наполнили многообразными карьерными мероприятиями для разных целевых аудиторий. Были тренинги, мастер-классы для школьников, студентов и работодателей — мы обучали их, как правильно размещать вакансии, описывать привлекательно для соискателей, как вести себя на ярмарке, чтобы быть в проактивной позиции, — отметила Людмила Дмитриева.

Людмила Дмитриева отметила: почти 90 детей посетили «Фестиваль профессий» в Томске. Они побывали в «Кванториуме», «Сибагро», «Территории тайги» и еще на нескольких предприятиях. Фото: Савелий Петрушев

В федеральном этапе ярмарки приняли участи все 22 муниципальных кадровых центра Томской области. Каждый из них подготовил специальную программу для потенциальных соискателей, привлек работодателей и организовал конкурсы и мастер-классы. Одной из новаций этого года стала организация онлайн-собеседований жителей районов Томской области, которые рассматривают удаленную, сезонную работу, или работу вахтовым методом.

— Всего по итогам ярмарки в Губернаторском квартале было заключено боле 500 предварительных договоренностей между работодателями и соискателями. Мы видим, что с каждым годом работодатели все более активно откликаются на участие в таких мероприятиях, готовы организовывать мастер-классы, погружать людей в профессию. Все понимают, что нужно работать со школьниками, студентами и такими интерактивными площадками они, прежде всего, продвигают свою компанию и привлекают будущих соискателей. Поэтому сегодня площадки становятся все более интересными, технологичными, — подчеркнула руководитель регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Ярмарка в губернаторском квартале показывает свою эффективность. В прошлом году был случай, когда люди просто проходили мимо, парень прогуливался с девушкой, нашел вакансию на ярмарке, трудоустроился и сейчас успешно растет в компании. Поэтому привлекаем на такие события как можно больше соискателей и работодателей.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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