Мастера манипуляторов. В Томске выбрали лучших специалистов по мехатронике и робототехнике
На этой неделе в Томске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первыми выбирали специалистов по мехатронике и робототехнике.
Как происходил этот процесс и какие еще номинации конкурса профессионального мастерства пройдут в Томске, рассказываем в нашем материале.
«Лучший по профессии»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит в нашей стране ежегодно с 2012 года. Его главная цель — повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессиональных знаний и методов работы, а также содействие росту квалификации кадров.
Участники конкурса, занявшие призовые места в федеральном этапе, получают не только новые возможности, но и призы. Победителю — миллион рублей, серебряному призеру — 500 тыс. рублей, занявшему третье место — 300 тыс. рублей.
— Томская область выбрана площадкой по проведению федерального этапа в номинации «Робототехника и мехатроника». Мы сами инициировали конкурс именно по этим компетенциям именно в нашем городе, потому что в ТПУ находится инженерная школа по подготовке таких специалистов. Это очень важно, когда есть образовательная база, продвигать и популяризировать конкретное направление среди абитуриентов и показывать перспективы работы. Кроме того, наша задача — встраивать молодых специалистов в рынок труда, — отметила глава регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Нам, как службе занятости, необходимо транслировать системе образования запрос на таких специалистов.
Региональный этап конкурса робототехников тоже прошел на базе Томского политеха.
— Мы гордимся своей материальной базой. Такая площадка, с таким количество живых роботов, которые используются в индустрии, в России есть только в двух вузах. Поэтому нам не стыдно пригласить к нам ребят. Более того, в федеральном этапе каждый участник сядет за живого настоящего робота и будет работать с ним. Надеемся, что это будет наглядно и интересно для зрителей, — отметил директор инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха Александр Фадеев. — К федеральному этапу мы приобретаем пять одинаковых роботов, чтобы участники могли работать на них одновременно. Как только у нас будет оборудование, сделаем исчерпывающий перечень, чтобы человек мог готовиться для конкретного робота, систем управления.
Теория и практика
Свое мастерство в рамках регионального этапа конкурса демонстрировали специалисты АО «ТОМЗЭЛ» и АО «ТЭТЗ». За отведенное время им предстояло выполнить теоретическое и практическое задания. Первая часть включала тестирование на знание основ мехатроники и робототехники. Затем, после небольшого перерыва, специалисты приступили к практике — им предстояло заставить робота-манипулятора двигаться по определенной сложной траектории.
— Мы понимаем, какие задачи решают сотрудники на местах, но при этом спектр специальностей очень широк. Мы отдельно смотрели, на каких должностях работают ребята, связанные с робототехникой: инженеры, техники, мехатроники, специалисты автоматизированных систем управления производством. Нет единой привычной должности, как бухгалтер, например, — отметил Александр Фадеев. — Мы поняли, что эти специалисты решают огромный перечень задач — от очень простых до суперсложных. Тогда, как университет, мы приняли решение и вынесли в конкурс две самые часто встречающиеся компетенции. Это все, что связано с программированием управления промышленными роботами. И второе — все, что связано с автоматическими системами управления технологическими процессами. Здесь мы взяли самые популярные модели роботов и открытое программное обеспечение, которое доступно бесплатно, чтобы при желании, участники могли подготовиться. Мы действовали по принципу «как бы усреднить так, чтобы не вызвать отторжения у участников».
После выполнения заданий, эксперты приступили к оценкам. Участники показали равный уровень компетенций, однако, с небольшим отрывом победу одержал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «ТОМЗЭЛ» Никита Киселев. Второе место у его коллеги из «ТЭТЗ» Вадима Шеронова. «Бронза» досталась оператору станков с программным управлением 4 разряда АО «ТОМЗЭЛ» Кириллу Михасеву.
— В своей повседневной работе мы сталкиваемся с немного другими задачами. Задания были сложными, но, в итоге, я разобрался, фразы-то есть знакомые, — отметил Никита Киселев. — Буду готовиться к федеральному этапу, нужно учиться — так просто там победить не получится.
— Конкурсные задачи — смежные с теми, что я решаю на производстве каждый день, но они связаны с более высокими технологиями. Я работаю на станке с ЧПУ, тут, фактически, тоже станок, но со своей спецификой. Задачи не очень сложные, — рассказал Вадим Шеронов. — Я чувствую, что наша специальность станет все более востребованной в ближайшее время. Мне кажется, мы должны стремиться к тому, чтобы роботы работали больше. Перспективы к развитию есть.
Не только роботы
Региональный этап конкурса профмастерства в этом году не ограничивается одними робототехниками. Так, в конце мая эксперты выберут лучшую швею. Предполагается, что в конкурсе примут участие до пяти специалистов. Им также предстоит выполнить теоретическое задание и четыре практических, связанных с обработкой изделий.
После стартуют конкурсы среди сварщиков, зоотехников, агрономов, а также тех, кто переобучился по программам переподготовки в целях получения новой рабочей профессии. Победители регионального этапа также будут представлять область на уровне федерации и поборются за крупный денежный приз.
Текст: Егор Хворенков
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