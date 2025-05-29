Мастера манипуляторов. В Томске выбрали лучших специалистов по мехатронике и робототехнике

29 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На этой неделе в Томске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первыми выбирали специалистов по мехатронике и робототехнике.

Как происходил этот процесс и какие еще номинации конкурса профессионального мастерства пройдут в Томске, рассказываем в нашем материале.

«Лучший по профессии»

Специалистов по мехатронике и робототехнике принимают на конкурсе в Томске Фото: Савелий Петрушев

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит в нашей стране ежегодно с 2012 года. Его главная цель — повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессиональных знаний и методов работы, а также содействие росту квалификации кадров.

Участники конкурса, занявшие призовые места в федеральном этапе, получают не только новые возможности, но и призы. Победителю — миллион рублей, серебряному призеру — 500 тыс. рублей, занявшему третье место — 300 тыс. рублей.

Глава Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова Фото: Савелий Петрушев

— Томская область выбрана площадкой по проведению федерального этапа в номинации «Робототехника и мехатроника». Мы сами инициировали конкурс именно по этим компетенциям именно в нашем городе, потому что в ТПУ находится инженерная школа по подготовке таких специалистов. Это очень важно, когда есть образовательная база, продвигать и популяризировать конкретное направление среди абитуриентов и показывать перспективы работы. Кроме того, наша задача — встраивать молодых специалистов в рынок труда, — отметила глава регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Нам, как службе занятости, необходимо транслировать системе образования запрос на таких специалистов.

Региональный этап конкурса робототехников тоже прошел на базе Томского политеха.

Директор инженерной школы информационных технологий, робототехники Томского политеха Александр Фадеев приветствует участников конкурса Фото: Савелий Петрушев

— Мы гордимся своей материальной базой. Такая площадка, с таким количество живых роботов, которые используются в индустрии, в России есть только в двух вузах. Поэтому нам не стыдно пригласить к нам ребят. Более того, в федеральном этапе каждый участник сядет за живого настоящего робота и будет работать с ним. Надеемся, что это будет наглядно и интересно для зрителей, — отметил директор инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха Александр Фадеев. — К федеральному этапу мы приобретаем пять одинаковых роботов, чтобы участники могли работать на них одновременно. Как только у нас будет оборудование, сделаем исчерпывающий перечень, чтобы человек мог готовиться для конкретного робота, систем управления.

Теория и практика

Идет региональный этап конкурса Фото: Савелий Петрушев

Свое мастерство в рамках регионального этапа конкурса демонстрировали специалисты АО «ТОМЗЭЛ» и АО «ТЭТЗ». За отведенное время им предстояло выполнить теоретическое и практическое задания. Первая часть включала тестирование на знание основ мехатроники и робототехники. Затем, после небольшого перерыва, специалисты приступили к практике — им предстояло заставить робота-манипулятора двигаться по определенной сложной траектории.

Конкурсанты выполняют задания Фото: Савелий Петрушев

— Мы понимаем, какие задачи решают сотрудники на местах, но при этом спектр специальностей очень широк. Мы отдельно смотрели, на каких должностях работают ребята, связанные с робототехникой: инженеры, техники, мехатроники, специалисты автоматизированных систем управления производством. Нет единой привычной должности, как бухгалтер, например, — отметил Александр Фадеев. — Мы поняли, что эти специалисты решают огромный перечень задач — от очень простых до суперсложных. Тогда, как университет, мы приняли решение и вынесли в конкурс две самые часто встречающиеся компетенции. Это все, что связано с программированием управления промышленными роботами. И второе — все, что связано с автоматическими системами управления технологическими процессами. Здесь мы взяли самые популярные модели роботов и открытое программное обеспечение, которое доступно бесплатно, чтобы при желании, участники могли подготовиться. Мы действовали по принципу «как бы усреднить так, чтобы не вызвать отторжения у участников».

Работу участников оценивало квалифицированное жюри Фото: Савелий Петрушев

После выполнения заданий, эксперты приступили к оценкам. Участники показали равный уровень компетенций, однако, с небольшим отрывом победу одержал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «ТОМЗЭЛ» Никита Киселев. Второе место у его коллеги из «ТЭТЗ» Вадима Шеронова. «Бронза» досталась оператору станков с программным управлением 4 разряда АО «ТОМЗЭЛ» Кириллу Михасеву.

Победитель регионального этапа Никита Киселев Фото: Савелий Петрушев

— В своей повседневной работе мы сталкиваемся с немного другими задачами. Задания были сложными, но, в итоге, я разобрался, фразы-то есть знакомые, — отметил Никита Киселев. — Буду готовиться к федеральному этапу, нужно учиться — так просто там победить не получится.

«Серебряный» призер Вадим Шеронов Фото: Савелий Петрушев

— Конкурсные задачи — смежные с теми, что я решаю на производстве каждый день, но они связаны с более высокими технологиями. Я работаю на станке с ЧПУ, тут, фактически, тоже станок, но со своей спецификой. Задачи не очень сложные, — рассказал Вадим Шеронов. — Я чувствую, что наша специальность станет все более востребованной в ближайшее время. Мне кажется, мы должны стремиться к тому, чтобы роботы работали больше. Перспективы к развитию есть.

Не только роботы

Участники регионального этапа конкурса Фото: Савелий Петрушев

Региональный этап конкурса профмастерства в этом году не ограничивается одними робототехниками. Так, в конце мая эксперты выберут лучшую швею. Предполагается, что в конкурсе примут участие до пяти специалистов. Им также предстоит выполнить теоретическое задание и четыре практических, связанных с обработкой изделий.

После стартуют конкурсы среди сварщиков, зоотехников, агрономов, а также тех, кто переобучился по программам переподготовки в целях получения новой рабочей профессии. Победители регионального этапа также будут представлять область на уровне федерации и поборются за крупный денежный приз.

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».