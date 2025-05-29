В «Томскнефти» отметили лучших молодых работников

29 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» вновь провела конкурс «Лучший молодой работник». Более десяти сотрудников, активно проявивших себя как в производственной сфере, так и за ее пределами, получили награды от руководства компании.

По традиции главными критериями оценки молодых специалистов стали профессиональные достижения. Конкурсная комиссия отметила и активность участников в различных мероприятиях: от спортивных турниров до интеллектуальных игр и социальных акций. Успехи участников конвертировали в баллы. 11 человек, которые набрали наибольшее их количество, и получили награды.

Сергей Селиванов и Алёна Локтионова на одном из волонтёрских мероприятий Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Возглавил рейтинг лучших начальник управления повышения производительности резервуара и ГТМ Денис Лавров. Серебро — у руководителя направления по интегрированной системе управления и программе «Каркас безопасности» Линара Тюлькина.

— Я участвовал в конкурсе несколько раз, выигрывал и занимал призовые места. В нынешнем году, правда, появились дополнительные критерии, но особых сложностей это не добавило. Я всегда стараюсь участвовать во всех мероприятиях — социальных, спортивных, научных, — благодаря этому и вхожу в число лучших молодых работников, — отметил Линар Тюлькин. — Конкурс, с одной стороны, стимулирует карьерный рост, а с другой — способствует налаживанию коммуникаций между сотрудниками, разными отделами внутри компании. Сообща решать задачи становится проще.

На третьем месте — ведущий инженер отдела землеустройства Алёна Быкова.

Алёна Быкова и Линар Тюлькин Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Конкурс позволяет оценить свой вклад в развитие компании. В моменте ты можешь этого не осознавать, но заполняя заявку, где аккумулируются результаты работы за год в разных сферах, видишь, сколько сил вложил, какие результаты это приносит на уровне общего дела, — отметила Алёна Быкова. — А кроме того, конкурс демонстрирует молодым сотрудникам, что они могут себя показать не только на производстве: волонтёрство, спорт, креатив… Это определённая ступень развития.

Рамиль Муратов — победитель конкурса «Лучший по профессии» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Также в число призеров конкурса вошли Сергей Селиванов, Сергей Голубков, Ленар Аллахвердиев, Рамиль Муратов, Степан Ильин, Рустам Гасанов, Анна Голубкова и Владимир Емельянов. Почти все они состоят в молодёжном совете «Томскнефти», который принимает активное участие в жизни города и предприятия.

Лидия

Швилкина заместитель генерального директора «Томскнефти» Конкурс на звание «Лучший молодой работник» — это хорошая возможность для сотрудников проявить себя и свои знания в решении актуальных бизнес-вызовов компании, посмотреть на успехи и достижения коллег, определить точки роста. Мы рады, что интерес к нему не ослабевает, — отметила заместитель генерального директора «Томскнефти» по персоналу и социальным программам Лидия Швилкина. — После награждения мы вместе обсудили планы призёров конкурса. Все они — активные, инициативные, целеустремлённые. Уверена, достигнут ещё больших успехов!

Молодые кадры — это будущее не только компании, но и всей отрасли, отмечают организаторы конкурса. Это новый взгляд и свежие идеи, которые особенно ярко проявляются в условиях цифровой трансформации. Они не боятся экспериментировать, быстро осваивают новые инструменты и предлагают инновационные решения для традиционных задач. Работа с молодыми специалистами — это не просто кадровая политика, это долгосрочная инвестиционная стратегия, направленная на укрепление позиций компании и развития профессиональной сферы.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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