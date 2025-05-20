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От шлема до подковы. В Томске прошла вторая встреча Макушин Talks

В субботу в Томске на фестивале «ТОМ III» прошла вторая встреча в формате Макушин Talks. Её гостей ждала серия живых выступлений от экспертов о том, как рассказывать историю города через мир обычных вещей.

Встречу, организованную издательством «Макушин Медиа», открыл археолог, историк, заведующий музеем истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета Илья Коробейников. Он рассказал о пути, который прошел Томск, через ряд предметов — от шлема, которым пользовались служивые люди в XVII веке до значка 1980-х годов со изображением ТГУ. Последний после окончания встречи получили все её участники.

Популярный томский экскурсовод Юрий Степанов рассказал о лошадях и извозчиках в истории Томска. Посетители встречи узнали о нюансах устройства лошадиной сбруи, особенностях профессий гужевых «таксистов» и «дальнобойщиков». А еще все желающие могли позвенеть настоящими поддужными колокольчиками, которые использовались в качестве предупреждающего сигнала на дорогах, и потрогать «зимнюю» подкову.

Экспозиционер, режиссер, исследовательница Томска, Алена Шафер рассказала об истории предметов, скрытых под слоями штукатурки в квартире №1.

Все истории Макушин Talks в этом году — часть книжного проекта «История Томска в 100 предметах». Это иллюстрированное издание готовится к выходу в 2025-м и посвящено 20-летию городского издания «Томский Обзор». Проект расскажет о прошлом и настоящем города через призму повседневных предметов.

Фото: Савелий Петрушев

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