Неделя добра. Нефтяники помогли соцучреждениям Томской области в рамках всероссийской акции

28 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Не так давно завершилась всероссийская акция «Весенняя неделя добра». В ее рамках одни из крупнейших благотворителей на севере Томской области — компания «Томскнефть» и ее дочерние предприятия — традиционно поддержали две социальные организации Александровского района.

Сама акция прошла с 13 по 20 апреля. В эти дни крупные компании и частные лица могли принять участие в благотворительных мероприятиях и помочь другим. В этом году нефтяники сделали акцент на поддержке социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и дома-интерната для инвалидов и престарелых.

Что происходило в рамках акции — рассказываем в нашем материале.

Добра много не бывает

«Томскнефть» и ее дочерние предприятия ежегодно участвуют в «Весенней неделе добра». Так, волонтеры «Томскнефти» стали частыми гостями в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На этот раз они привезли детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, наборы для творчества и настольные игры. А чтобы подсластить жизнь ребятам — фрукты и другие угощения.

Кроме того, волонтеры позаботились и об улучшении быта воспитанников центра. По просьбе сотрудников они купили и привезли тюль для актового зала, спален мальчиков и девочек, а также медкабинета. После «Недели добра» в кабинете труда появилась швейная машинка, а в столовой — новые скатерти.

— Компания «Томскнефть» регулярно помогает нашему учреждению. В прошлом году волонтеры привезли нам новый диван, ковры и развивающие игры. В этом году они помогли нам улучшить бытовые условия, не забыв порадовать детей играми и вкусностями. Мы благодарим компанию за сотрудничество и надеемся, что оно продолжится, — отметила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Александровского района Ирина Волкова.

На минувшей неделе нефтяники также заглянули и в другое подшефное учреждение — Александровский дом-интернат для инвалидов и престарелых. С собой волонтеры привезли необходимые в быту ортопедические матрасы, сушилки и утюг. В пищеблоке учреждения обновили посуду и оборудование. В преддверии благоустроительного сезона в дом-интернат также доставили краску и кисти. Ну, а чтобы скрасить жизнь подопечных учреждения — ТВ-ресиверы, разного рода печатную продукцию и, конечно же, угощения.

— Большое спасибо за подарки для нашего интерната. Мы очень ценим оказанную поддержку и сотрудничество, — отметила и. о. директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Александровского района Александра Чернова.

Наборы для творчества и настольные игры, которые собрали для своих подопечных волонтеры «Томскнефти» Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Участие в благотворительной акции принимали сотрудники из разных подразделений «Томскнефти» и дочерних предприятий. Кто-то по собственной инициативе, а кто-то в составе волонтерской группы собирал посылки со всем необходимым для подшефных организаций. А доставили подарки представители молодежного совета компании.

— «Томскнефть» всегда рада помочь нуждающимся и участвовать в таких акциях, как «Весенняя неделя добра», — отметил представитель молодежного совета «Томскнефти» Артур Карпекин. — Мы считаем важным помогать всем — и не только в рамках акции, но и круглый год. «Неделя добра» — просто хорошая возможность, чтобы сделать это более организованно и масштабно.

По итогам акции все ее участники получили благодарственные письма от администрации Стрежевого. И несмотря на то, что Неделя добра подошла к концу, благотворительная деятельность «Томскнефти» продолжается.

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