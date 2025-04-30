Томский рынок труда: чего ждать в 2025-м

30 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Рынок труда в Томской области, как и по всей стране, переживает трансформацию.

Как в регионе борются с безработицей и недостатком рабочих рук, во что превращаются кадровые центры и как работают над тем, чтобы завтра у жителей Томской области была работа, которая приносит не только деньги, но и способствует собственному развитию?

Об этом мы поговорили с руководителем регионального Департамента труда и занятости населения Анной Гомозовой и директором томского кадрового центра «Работа России» Людмилой Дмитриевой.

Рынок, который ставит задачи

В Томской области сохраняется тенденция на снижение уровня общей и регистрируемой безработицы. Кроме того, падает и численность работников в организациях. В среднем в прошлом году их среднесписочная численность в Томской области составляла 293,3 тыс. человек, что на 3,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее сокращение численности пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также транспортировки и хранения.

При этом наблюдается рост дефицита кадров. И больше всего он заметен в области здравоохранения и социальных услуг, образовании, государственном управлении и обрабатывающих производствах. Особенно остро потребность в кадрах ощущается в Томской агломерации.

Анна Гомозова, руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Фото: Максим Кобзев

— У нас 68% вакансий приходится на Северск, Томск и Томский район. Территории и муниципалитеты представлены преимущественно бюджетными организациями: системой здравоохранения и образования. Для нас это определенный вызов, потому что такие вакансии нельзя закрывать из числа зарегистрированных безработных. Необходимо проработать этот вопрос и с главами районов, и представителями образовательных организаций, — отметила Анна Гомозова. — И сейчас одной из приоритетных задач становится прогноз потребностей в кадрах, так как именно эти данные позволят работодателям стратегически спланировать развитие бизнеса.

Меняться, соответствуя времени

Одно из ключевых направлений, на которое сегодня направлена деятельность профильного департамента — реализация нацпроекта «Кадры» в целом, и комплексная модернизация службы занятости в частности. В рамках этой работы во всех районах Томской области появятся современные кадровые центры. Они будут приведены к единому фирменному стилю и заработают под федеральным брендом «Работа России».

Фото: Савелий Петрушев

Всего планируется обновить 25 таких центров в муниципалитетах Томской области. Главным стал региональный центр, расположенный в Томске.

— Под управлением «Центра занятости населения Томской области» находятся 18 территориальных отделов. С этого года они уже не разрозненные учреждения, а единое юридическое лицо, — отметила Анна Гомозова. — Комплексная модернизация позволит внедрить единообразную организационно-функциональную структуру, которая повысит управляемость и финансовую прозрачность деятельности кадровых центров. Мы стремимся к повышению доступности и качества услуг для жителей Томской области.

В рамках модернизации пройдет ремонт и внедрение фирменного стиля Центров занятости населения, а также будет увеличена зарплатная база сотрудников. Предполагается, что работы будут завершены к осени, а по итогам года среднее время трудоустройства сократится на четверть.

Людмила Дмитриева, директор томского кадрового центра «Работа России» Фото: Максим Кобзев

— Потребность в модернизации кадровых центров возникла давно. Мы видим, что обновленные форматы работы, которые реализуются в более современных учреждениях данного типа в Томске, Северске и Асине находят положительный отклик как у соискателей, так и у работодателей. Да и самим сотрудникам работать в них гораздо комфортнее, — отметила Людмила Дмитриева. — В модернизированных центрах будет проще внедрять новые инструменты, которые уже показали свою эффективность, а также разрабатывать новые. Ведь одна из целей, которые мы ставим при обновлении — максимально реализовать потенциал наших сотрудников как кадровых консультантов.

В рамках модернизации кадровых центров активно ведется работа и с их персоналом. Сотрудников учат думать и действовать как кадровых консультантов, применять современные подходы, чтобы они могли не только помочь найти подходящую вакансию, но и обрести свое призвание соискателям, обеспечить путь к их профессиональной самореализации.

В апреле в Томске прошел ряд мероприятий, направленных на обучение специалистов региона работе в новой парадигме. Им объясняли, как работать с современными инструментами и методиками, которые уже активно применяются в головном кадровом центре.

Олеся Тюлькина, ведущий инспектор территориального отдела Стрежевого, делится опытом с коллегами Фото: Савелий Петрушев

— Переход от «постсоветского» понимания центров занятости давно должен был произойти. Они должны стать не местом, куда граждане приходят получать пособия, а местом, где человек может построить свою профессиональную траекторию. Мы хотим поменять систему, перейти с так называемой «Биржи труда», как нас некоторые до сих пор называют, на «кадровые центры», стать «кадровыми консультантами», а не «инспекторами», — рассказала ведущий инспектор территориального отдела Стрежевого Олеся Тюлькина. — На обучении нам объясняли, как донести сотрудникам новые идеи, как менять мышление вообще, как сломать стереотипы, как мыслить креативно, нестандартно, чтобы получать результат, которого ты сам не ожидаешь. И конечно, какие инструменты использовать в своей проектной деятельности: профориентация, планирование мероприятий, поиск партнеров. Была интенсивная программа: экскурсии на ТЭМЗ, «Кванториум». Теперь будем применять полученный опыт.

Кадровый прогноз

В департаменте большой упор делают еще на один инструмент — по мнению специалистов, он является стержневым в решении вопросов кадровой политики. Речь идет о формировании прогноза кадровой потребности в разрезе регионов, квалификаций, направлений подготовки.

— Ответственным за его формирование является Минтруд России — при непосредственном участии всех субъектов РФ. Система прогнозирования основывается на прямом опросе работодателей. Непосредственное участие руководителей и представителей кадровых служб в исследовании обеспечивает актуальную оценку потребности организаций региона в кадрах на ближайшую перспективу, — поясняет Анна Гомозова.

На профориентационных акциях школьникам помогают определиться с выбором будущей профессии Фото: Савелий Петрушев

Формирование прогноза позволяет определить структуру контрольных цифр приёма для вузов и ссузов, организовать новый формат целевого обучения под конкретные запросы работодателей, которые те размещают на портале «Работа в России». Кроме того, этот инструмент поможет запустить механизмы маршрутизации трудоустройства выпускников и организовать направленную профориентационную работу, в том числе, и со школьниками.

Так, в прошлом году в рамках формирования кадрового прогноза были проанкетированы 1 929 работодателей. Согласно исследованию, дополнительная потребность в кадрах для экономики и социальной сферы Томской области на 2025 год составит порядка 25 тыс. человек, за 5 лет — 167 тыс. человек. Эти данные будут учтены при формировании контрольных цифр приема в системе среднего профессионального образования, высшего образования и формировании целевого приема.

— С одной стороны у нас начался опрос работодателей, где мы спрашиваем их на перспективу, сколько кадров и каких им нужно будет в ближайшие годы, формируем перспективную и замещающую кадровую потребность для Томской области. С другой стороны — это сигнал и для системы образования, которая формирует сегодня образовательные программы и контрольные цифры приема, — отмечает Анна Гомозова. — Сегодня нельзя готовить тех, кто не нужен рынку. Людей мало, а кадры нужны.

Для районов кадры необходимо заказывать на перспективу, это целевая потребность, подчеркивает руководитель департамента, и один из инструментов работы на территории.

— Для медицины и здравоохранения [целевой набор] — один из вариантов, когда ты заключаешь с абитуриентом соглашение, по которому он отучится, а ты заплатишь ему стипендию, организуешь практику и стажировку, и после выпуска он к тебе придет. Наша задача — организовать этот процесс. Второе — поддержка и стимулирование местных предпринимателей на территории, где они нужны. Мы готовы помогать методически и финансово. И обновленные кадровые центры, которые в конце года откроются, должны эту миссию нести. Перед ними стоит задача эффективного трудоустройства, создания и поддержания гибкой базы вакансий, наполненной для всех желающих, и информационная работа с работодателями, — поясняет она.

Содействие трудоустройству

Традиционно среди ключевых целей профильного департамента и кадрового центра — содействие трудоустройству и обучению. В фокусе специалистов молодежь и группы населения, испытывающие проблемы с трудоустройством: участники СВО и члены их семей, инвалиды, недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Для каждой из категорий предусмотрены свои программы и мероприятия. Часть из них включает обучение и переквалификацию, другая — субсидии для работодателей.

Соискатели в кадровом центре находят для себя подходящие варианты занятости Фото: Савелий Петрушев

Однако запланированы и мероприятия, что могут объединить всех потенциальных интересантов. Среди них — серия встреч в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая прошла в апреле.

— Ярмарка вакансий традиционно является эффективным инструментом для трудоустройства. В прошлом году только на федеральном этапе по всей Томской области нашли работу около 1400 участников, ― рассказала директор Кадрового центра Людмила Дмитриева.

Ее посетители смогли пообщаться с работодателями напрямую, узнать об актуальных вакансиях региона и пройти первичные собеседования. Кроме этого, на ярмарке трудоустройства работали площадки, где можно было получить персональные консультации от карьерных специалистов по эффективному трудоустройству, узнать, как открыть собственное дело, пройти обучение или повысить квалификацию с поддержкой службы занятости. Свои вакансии предложили около 200 организаций Томской области, представляющих различные отрасли экономики: от горнодобывающей до медицины и образования.

Профориентация

Чтобы обеспечить регион кадрами в Томской области ведется активная работа по профориентации. Она направлена на школьников и студентов. Так в регионе продолжится реализация целого ряда профильных проектов. Среди них — форум «Труд крут», «Фестиваль профессий» и другие. В этом году форматы существенно обновят.

— Работа со школьниками всегда была одной из наших приоритетных задач. Все проекты по профориентации работают на дефицитные отрасли экономики. Это собственные разработки, не федеральные франшизы. И сейчас мы пересобираем всю матрицу нашей работы со школьниками в соответствие с текущими запросами рынка, — отметила Анна Гомозова.

На мастер-классе в рамках «Катушки» Фото: Серафима Кузина

В рамках работы кадровых центров продолжится и клубная деятельность, в первую очередь, встречи молодежного HR-коммьюнити и их взрослых коллег из HR-сообщества. В «Лаборатории предпринимательства» будут делиться секретами успеха местные бизнесмены. А о саморазвитии можно будет поговорить на собраниях женского клуба PrоДвиЖЕНие.

Также в этом году в Томской области пройдет множество профильных конкурсов. Среди них — региональный и федеральный этапы «Лучшего по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике». Традиционно в Томске будут выбирать лучших специалистов в сфере содействия занятости населения. Также впервые в регионе выберут лучший HR-бренд работодателя.

— Для нас важно в этом году сосредоточить свое внимание на новых направлениях, не потеряв из вида уже реализуемые программы, — подчеркнула Анна Гомозова. — Ключевая задача 2025 года — реализация мероприятий национального проекта «Кадры», а ключевыми показателями будут являться: проактивная работа с аудиторией кадровых центров, проработка и аналитика по всем соискателям, внимание к участникам СВО. Для сотрудников кадровых центров важной задачей будет составление и планирование карьерной траектории для обратившихся граждан. Это позволит отправлять на собеседование к работодателю уже подготовленного соискателя.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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