В Томске почтили память жертв Холокоста

27 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 26 января, в томском молодежном еврейском центре «Алеф» прошел вечер памяти жертв Холокоста.

Как уточняют организаторы, в рамках мероприятия прошли показ фильма «Одна жизнь», а также зажжение поминальных свечей и молитва.

В пресс-службе обладминистрации уточняют, что встреча была приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. В мероприятии приняли участие представители департамента внутренней политики и социальных коммуникаций администрации Томской области, религиозных организаций и национально-культурных объединений региона.

Уточняется также, что с 15 до 31 января в России проходит «Неделя памяти жертв Холокоста», включенная в план мероприятий 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Савелий Петрушев

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