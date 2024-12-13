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Семь заведений для новогодней ночи. Где в Томске отметить самый волшебный праздник

Автор
Мария Симонова

Раньше встретить новогоднюю ночь в Томске в кафе или даже в театре было легко — от обильного выбора глаза разбегались. Или удавалось спонтанно отправиться на прогулку после боя курантов и заглянуть в пару-тройку заведений. Помню, в 2019 году таких только в центре города без труда нашлось три. Теперь всё иначе.

Работать в Новый год хотят немногие. Большинство готовы принимать гостей только при предоплате внушительного праздничного ужина. Еще одна особенность: до декабря большинство заведений не могло определиться, что делать с главным праздником, у некоторых нет ясности до сих пор. Но некоторые варианты для тех, кто хочет встретить 2025 год в кафе или заглянуть в бар в новогоднюю ночь все же отыскались!

В нашем материале — семь интересных и ярких мест для новогоднего застолья в Томске.

Бар Harat’s Pub

По традиции долгожданный праздник не обойдут вниманием в зажигательном Harat’s Pub. В новогоднюю ночь в пабе на Карла Маркса будет концерт группы «Вишнёвый эль». А в заведении на Источной ожидается тематическая дискотека 90-х с соответствующим украшениями и антуражем. Будет работать ведущий, гости смогут поучаствовать в ненавязчивых конкурсах.

Старт каждой из программ предполагается с 23:00. Вход бесплатный, бронь тоже, но нужно будет сделать предзаказ по кухне и оплатить его заранее — тогда ваш стол накроют вовремя. В предзаказе считается только еда — большой стол обойдется от семи тысяч рублей, маленький круглый от пяти тысяч рублей. Свои напитки приносить нельзя, работает бар.

Прийти можно и после боя курантов — на тех же условиях. И предупредив бармена, чтобы в пабе вас не потеряли.

Бар «Кабинет редкостей»

Новый томский бар работает в новогоднюю ночь по броням и предзаказу. Депозит пять тысяч рублей. Меню еще в разработке. Программы не будет — никаких ведущих, музыкальных групп и ди-джеев. Заведение верно своей концепции.

После 1:00 вход обещают открыть для всех желающих.

Бар South spot

Бар крафтового пива и бурбонов тоже не собирается упускать праздник. В последний день 2024 года он начнет работать с 12:00 и закончит только в 6:00 уже нового года. А потом откроет свои двери лишь вечером 1 января с 17:00.

Бронировать можно и нужно, если точно хотите оказаться вечером за столиком. В целом рассадка и вход, как и всегда в этом заведении, свободные.

Не просто бар МыЖеНаТы

Этот любящий яркие вечеринки «не просто бар» подготовил на новогоднюю ночь свою программу. Попасть на нее можно, заранее забронировать стол, заключив договор, внеся предоплату и сделав предзаказ. Праздник там обойдется в 7400 рублей, из них 4700 можно потратить на кухню и напитки. Новогоднее банкетное меню появится за 14 дней до праздника, после этого тем, кто забронировал стол, надо приехать в «МыЖеНаТы» с паспортом, выбрать еду и питье, заключить договор и внести 50% предоплату.

Любители спонтанных действий могут прийти и расположиться за баром, если там найдется свободное место. В заведении предупреждают, что ждать заказа тогда придется долго. И нужно будет заплатить 2700 за программу. В нее входят ведущие, кавер-группа BLACKJACK, фотограф и появление главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки.

Гастробар El Mucho Bar

Латиноамериканский гастробар в новогоднюю ночь работает. Здесь условия входа — депозит четыре тысячи рублей с человека. Из развлечений обещают программу с ди-джеем.

Ирландский паб Clever Pub

Ирландский паб, конечно, тоже не упустит такого шанса на веселье, как Новый год. Депозит — четыре тысячи рублей с человека, гостей ждет акустический вечер и много драйва.

Jawsspot

Оба бара бренда — и на Ленина, и на Усова — будут 31 декабря работать по обычному расписанию! Откроются, как всегда, в 15:00, а гулять будут до последнего гостя, как минимум до 03:00. Особенного праздничного формата не планируют. Вход, что очень приятно, свободный!

Также работает в новогоднюю ночь ресторан «Кухтерин», но все места уже давно забронированы. Скорее всего, откроет свои двери для гостей Hall bar, но окончательного решения еще не принято. Сеть «ШашлыкоFF» определится, что делать с Новым годом, только к середине декабря

Бонус

Еще отметим несколько заведений, которые не работают непосредственно в новогоднюю ночь, но помогут ярче почувствовать праздник.

Стерео кафе
Santa Monica
ул. Кулёва, 26
Заведение 31 декабря не будет работать. Но наступающий год отпразднует 30 декабря вечеринкой с группой Rocking Radio. Место за столами: депозит — 3000 рублей, программа — 2000 рублей, танцпол — 800 рублей.
Ресторан
«Снегири»
пр. Ленина, 84
Ресторан работает 31 декабря, но только до 20:00. Зато специально к празднику в заведении разработали особое меню. Блюда из него можно заказать для домашнего застолья.
Гастробар
The Burger Lab
ул. Розы Люксембург, 16
Гастропаб The Burger Lab закроется 31 декабря в 20:30, но 1 января вновь ждет гостей уже с 13:00.

Фото: из социальных сетей заведений и архива издания

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Тэги/темы:
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