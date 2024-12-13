Семь заведений для новогодней ночи. Где в Томске отметить самый волшебный праздник

13 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: гастробар El Mucho Bar

Автор Мария Симонова

Раньше встретить новогоднюю ночь в Томске в кафе или даже в театре было легко — от обильного выбора глаза разбегались. Или удавалось спонтанно отправиться на прогулку после боя курантов и заглянуть в пару-тройку заведений. Помню, в 2019 году таких только в центре города без труда нашлось три. Теперь всё иначе.

Работать в Новый год хотят немногие. Большинство готовы принимать гостей только при предоплате внушительного праздничного ужина. Еще одна особенность: до декабря большинство заведений не могло определиться, что делать с главным праздником, у некоторых нет ясности до сих пор. Но некоторые варианты для тех, кто хочет встретить 2025 год в кафе или заглянуть в бар в новогоднюю ночь все же отыскались!

В нашем материале — семь интересных и ярких мест для новогоднего застолья в Томске.

Бар Harat’s Pub

Адрес: ул. Карла Маркса, 23а и ул. Источная, 42

ул. Карла Маркса, 23а и ул. Источная, 42 Вход: по предзаказу от 5000 рублей

По традиции долгожданный праздник не обойдут вниманием в зажигательном Harat’s Pub. В новогоднюю ночь в пабе на Карла Маркса будет концерт группы «Вишнёвый эль». А в заведении на Источной ожидается тематическая дискотека 90-х с соответствующим украшениями и антуражем. Будет работать ведущий, гости смогут поучаствовать в ненавязчивых конкурсах.

Старт каждой из программ предполагается с 23:00. Вход бесплатный, бронь тоже, но нужно будет сделать предзаказ по кухне и оплатить его заранее — тогда ваш стол накроют вовремя. В предзаказе считается только еда — большой стол обойдется от семи тысяч рублей, маленький круглый от пяти тысяч рублей. Свои напитки приносить нельзя, работает бар.

Прийти можно и после боя курантов — на тех же условиях. И предупредив бармена, чтобы в пабе вас не потеряли.

Бар «Кабинет редкостей»

Адрес: пр. Ленина, 81/1

пр. Ленина, 81/1 Вход: депозит 5000 рублей, после полуночи вход бесплатный

Новый томский бар работает в новогоднюю ночь по броням и предзаказу. Депозит пять тысяч рублей. Меню еще в разработке. Программы не будет — никаких ведущих, музыкальных групп и ди-джеев. Заведение верно своей концепции.

После 1:00 вход обещают открыть для всех желающих.

Бар South spot

Адрес: пр. Ленина, 1а

пр. Ленина, 1а Вход: бесплатный

Бар крафтового пива и бурбонов тоже не собирается упускать праздник. В последний день 2024 года он начнет работать с 12:00 и закончит только в 6:00 уже нового года. А потом откроет свои двери лишь вечером 1 января с 17:00.

Бронировать можно и нужно, если точно хотите оказаться вечером за столиком. В целом рассадка и вход, как и всегда в этом заведении, свободные.

Не просто бар МыЖеНаТы

Адрес: пр. Кирова, 58

пр. Кирова, 58 Вход: по брони — 7400 рублей, для остальных — 2700 рублей

Этот любящий яркие вечеринки «не просто бар» подготовил на новогоднюю ночь свою программу. Попасть на нее можно, заранее забронировать стол, заключив договор, внеся предоплату и сделав предзаказ. Праздник там обойдется в 7400 рублей, из них 4700 можно потратить на кухню и напитки. Новогоднее банкетное меню появится за 14 дней до праздника, после этого тем, кто забронировал стол, надо приехать в «МыЖеНаТы» с паспортом, выбрать еду и питье, заключить договор и внести 50% предоплату.

Любители спонтанных действий могут прийти и расположиться за баром, если там найдется свободное место. В заведении предупреждают, что ждать заказа тогда придется долго. И нужно будет заплатить 2700 за программу. В нее входят ведущие, кавер-группа BLACKJACK, фотограф и появление главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки.

Гастробар El Mucho Bar

Адрес: пр. Ленина, 41

пр. Ленина, 41 Вход: депозит 4000 рублей

Латиноамериканский гастробар в новогоднюю ночь работает. Здесь условия входа — депозит четыре тысячи рублей с человека. Из развлечений обещают программу с ди-джеем.

Ирландский паб Clever Pub

Адрес: пр. Ленина, 41

пр. Ленина, 41 Вход: депозит 4000 рублей

Ирландский паб, конечно, тоже не упустит такого шанса на веселье, как Новый год. Депозит — четыре тысячи рублей с человека, гостей ждет акустический вечер и много драйва.

Jawsspot

Адрес: пр. Ленина, 95и ул. Усова, 11б, стр. 1

пр. Ленина, 95и ул. Усова, 11б, стр. 1 Вход: бесплатный

Оба бара бренда — и на Ленина, и на Усова — будут 31 декабря работать по обычному расписанию! Откроются, как всегда, в 15:00, а гулять будут до последнего гостя, как минимум до 03:00. Особенного праздничного формата не планируют. Вход, что очень приятно, свободный!

Также работает в новогоднюю ночь ресторан «Кухтерин», но все места уже давно забронированы. Скорее всего, откроет свои двери для гостей Hall bar, но окончательного решения еще не принято. Сеть «ШашлыкоFF» определится, что делать с Новым годом, только к середине декабря

Бонус

Еще отметим несколько заведений, которые не работают непосредственно в новогоднюю ночь, но помогут ярче почувствовать праздник.

Стерео кафе Santa Monica ул. Кулёва, 26

Ресторан «Снегири» пр. Ленина, 84

Гастробар The Burger Lab ул. Розы Люксембург, 16

Фото: из социальных сетей заведений и архива издания

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».