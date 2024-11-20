Центр Томска под ноябрьским снегом глазами промышленного альпиниста
20 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев
Уже не первую неделю Томск покрывает устойчивый ноябрьский снег. Несмотря на удивительно тёплую и солнечную погоду, он все еще держится и, кажется, пробудет с нами до весны.
Как выглядит заснеженный центр Томска с высоты нескольких десятков метров показываем на фотографиях промышленного альпиниста Ивана Темерева.
Фото: Иван Темерев
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