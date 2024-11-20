Центр Томска под ноябрьским снегом глазами промышленного альпиниста

20 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Уже не первую неделю Томск покрывает устойчивый ноябрьский снег. Несмотря на удивительно тёплую и солнечную погоду, он все еще держится и, кажется, пробудет с нами до весны.

Как выглядит заснеженный центр Томска с высоты нескольких десятков метров показываем на фотографиях промышленного альпиниста Ивана Темерева.

Фото: Иван Темерев

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