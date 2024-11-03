Рыбоведение. Маленький, но вкусный сибирский эндемик

3 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Небольшую сибирскую рыбку со странным названием «сосьвинская сельдь» ценят гурманы. На самом деле, она вовсе не относится к сельдеобразным. Настоящее название рыбки — тугун, это самый маленький представитель рода сиговых, сибирский эндемик.

Гастроархеолог и исследователь сибирской кухни Игорь Шеин рассказывает:

— Это сиг с речки Сосьва — по Оби, вниз на север. Сосьвинская сельдь была самой знаменитой рыбой в Европе! За ней гонялись. Питерские рестораны устраивали недели сосьвинской сельди, когда из Томска приходили обозы. Они шли напрямую, не останавливаясь в Нижнем Новгороде, до Петербурга. В Москву практически ничего не попадало. Народ на недели сосьвинской сельди шел валом, что называется, рвали и метали. Рыбку подавали жареной, слабосоленой, немножко подкопченной, горячего копчения.

По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института ТГУ Ирины Бабкиной, сейчас в Томской области тугунка уже нет, он обитает севернее.

— Раньше манерка — было и такое народное название — обитала в устье Томи, в притоках вроде Бурундука. Последняя развернутая статья об этом виде, с описанием и местами обитания, вышла еще в 1930-х годах, и уже там указывалось, что популяция в плачевном состоянии. В 1940-х годах её уже и не стало.

Сейчас тугун встречается только севернее Томской области. А для того, чтобы сохранить и увеличить популяции ценных, редких и исчезающих видов рыб, несколько лет назад был запущен проект программы «Родные города» по восполнению водных биоресурсов «Водная среда». Это делается для поддержания баланса природных экосистем в регионах деятельности «Газпром нефти». С 2018 года компания выпустила в водные бассейны России уже более 256 млн мальков, среди которых такие ценные породы как муксун, пелядь, нельма, осетр, стерлядь, кета. Выращивают молодь в подразделениях «Главрыбвода» — в его структуру входят федеральный селекционно-генетический центр, 25 филиалов, 106 рыбоводных заводов. Ежегодно подразделения «Главрыбвода» выпускают в реки России более 2,5 млрд мальков.

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