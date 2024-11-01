Рыбоведение. Зачем стерлядь ложится в ямы?

1 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как рыбы, обитающие в реках Сибири, попадают в Красную книгу Томской области, как они размножаются и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — предприятие «Газпромнефть-Восток» компании «Газпром нефть». Вместе мы исследуем водное разнообразие региона и узнаем у специалистов интересные факты о редких и исчезающих видах рыб в спецпроекте «Рыбоведение» на «Томском Обзоре».

Стерлядь — одна из самых известных ценных промысловых рыб. Ее узнаваемый заостренный профиль недвусмысленно намекает на близкое родство с осетром. В Томской области стерлядь постоянно обитает и нерестится.

— Этот вид в регионе не в Красной книге, выделяется даже небольшая — несколько тонн — квота на промышленный улов. Но без лицензии вылавливать стерлядь нельзя. Очень много дел заводят на недобросовестных рыбаков. Промысловый размер, с которого можно ловить стерлядь — 36 сантиметров, и таких особей достаточно мало сейчас. Поэтому браконьеры вылавливают все, что попадется, а это уже административное правонарушение, которое карается штрафами. Как и осетр, стерлядь — вид, который в зимний период ложится в так называемые ямы и находится в них до весны в неактивном состоянии. Мы делали по заказу региональной администрации карту зимовальных ям в Томской области, — рассказывает Ирина Бабкина, кандидат биологических наук, доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института Томского госуниверситета.

Восполнять популяции ценных, редких и исчезающих видов рыб в Сибири помогает проект «Водная среда», который в Сибирском регионе реализуется «Газпромнефть-Востоком» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В рамках проекта по восстановлению биоразнообразия предприятия «Газпром нефти» год за годом выпускают в реки и озера Сибири миллионы мальков. Это помогает остановить процессы депопуляции стерляди, осетра, муксуна и других пород.

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