В мире животных. В Томском аграрном колледже прошла «Ночь в СПО»

7 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

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В минувшую пятницу, 4 октября, в Томский аграрный колледж приезжали школьники со всего города. Здесь с традиционным размахом провели «Ночь в СПО».

Студенты колледжа подготовили для гостей много интересного — от возможности «полетать» на дроне до общения с милыми животными.

Как прошла «Ночь в СПО» рассказываем в нашем материале.

Пушистые и ми-ми-мишные

Юных посетителей Томского аграрного колледжа с самого порога встречали «хлебом-солью». Студенты первомайского филиала ТАК, где готовят поваров-кондитеров, угощали пирожками и пирожными. И, судя, по тому, как стремительно из лотков исчезала еда, молодых поваров хорошо обучили.

Это определенно был хороший старт на пути школьников к знакомству с миром аграрных профессий. И, как в любом путешествии, особое значение имели проводники: студенты старших курсов ТАК при поддержке одного из ведущих профильных предприятий региона — компании «Сибагро».

— «Ночь в СПО» — это еще одна возможность показать ребятам богатый спектр аграрных профессий. Так, мальчишки и девчонки могут лучше понять специфику работы, выбрать понравившееся направление и узнать, какие карьерные возможности им предлагает «Сибагро» и отрасль в целом, — рассказала руководитель корпоративного центра обучения компании «Сибагро» Руслана Савченкова.

На мероприятии ребят ждали различные тематические зоны и мастер-классы. Школьники учились с помощью фонарика соотносить семена растений с их внешним видом, по черепу определять вид животного, правильно бинтовать суставы коров.

Рядом располагалась традиционно одна из самых востребованных на «Ночи в СПО» станций, где гости общались с настоящими кроликами, цыплятами и поросенком. Старшекурсники колледжа и по совместительству будущие специалисты «Сибагро» рассказывали о том, чем занимаются зоотехники, и как проходит обучение по этой интересной специальности.

Степан Сергеев Фото: Савелий Петрушев

— Было очень любопытно посмотреть, что нам тут покажут. Мы только начали, но уже увидели много интересного. Например, сегодня я впервые потрогал цыплят, прикольно было бы съездить на производство, например в «Сибагро». Даже задумался о том, чтобы поступить в ТАК, — рассказал Степан Сергеев.

Также школьников ждала встреча с «тяжелым металлом». На первом этаже проходил мастер-класс по управлению техникой в специальном симуляторе и выставка образцов современных тракторов. Еще здесь ребята могли поуправлять БПЛА и узнать, как дроны используют на полях «Сибагро».

Знакомство с работой

Но на этом «Ночь в СПО» в Томском аграрном колледже не закончилась. Параллельно с мероприятиями в корпусе образовательного учреждения в паре десятков километров студенты ТАКа знакомились со своей будущей профессией на Томской птицефабрике «Сибагро». Ребята узнали, как работают автоматические системы кормления, поения и микроклимата в корпусах, поучаствовали в обновлении корма для птиц и научились проводить первичный осмотр цыплят-бройлеров.

Мария Зяблова Фото: Савелий Петрушев

— Студенты отправились на предприятие с самого утра. В «Сибагро» всегда рады нас видеть, — отметила заместитель директора Томского аграрного колледжа по воспитательной работе Мария Зяблова. — А еще наши студенты регулярно посещают музей предприятия, где знакомятся с его историей и узнают интересные факты о своей будущей профессии.

Реклама. Заказчик акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа», ИНН 7017012254.

Фото: Савелий Петрушев

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