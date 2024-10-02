«На уровне концепции». Что ждет томичей на крупной маркетинговой конференции года

Маркетинг, креатив, медийная реклама — это взаимосвязанные процессы. Одно без другого не работает. Но как это работает с точки зрения организации процесса? Что нужно учитывать в команде? Как не сгореть в процессе реализации? Часто такие вопросы остаются за кадром фестивальных проектов. Доклады наших спикеров — не про кейсы, портфолио с картинками и цифрами, а про то, что наши эксперты конкретно делали и как выстраивали процесс, чтобы добиться результата.

Наша конференция для HR-специалистов, которые работают с представителями креативной среды, чтобы они не выгорали, а загорались идеями; для дизайнеров, которые расшифровывают ТЗ и чувствуют, что они не просто руки маркетологов; для маркетологов, которые зажаты между коммерческим департаментом и требованиями эффективности рекламных каналов. Программа не о том, что можно сделать, а о том, как это делать!