«На уровне концепции». Что ждет томичей на крупной маркетинговой конференции года
В Новосибирске 16 октября состоится большая маркетинговая конференция «На уровне концепции». Спикеры вместе с участниками будут разбираться в том, как жить и работать креативным агентствам, отделам маркетинга и объединениям фрилансеров.
Мы поговорили с организаторами конференции о том, чего стоит ждать в этом году, что интересного будет в программе и кому полезно посетить мероприятие.
— Есть ли какая-то специфика конференции в этом году?
В этом году генеральная линия программы конференции — процессы. Причем в самом широком смысле — от мыслительного, до попадания товара на полку в ритейле. Это позволит и представителям агентств, и представителям отделов маркетинга брендов найти для себя пользу и приблизиться к порядку в делах.
— Как формировали программу, собирали запросы или ориентировались на какое-то свое видение?
Маркетинг, креатив, медийная реклама — это взаимосвязанные процессы. Одно без другого не работает. Но как это работает с точки зрения организации процесса? Что нужно учитывать в команде? Как не сгореть в процессе реализации? Часто такие вопросы остаются за кадром фестивальных проектов. Доклады наших спикеров — не про кейсы, портфолио с картинками и цифрами, а про то, что наши эксперты конкретно делали и как выстраивали процесс, чтобы добиться результата.
Наша конференция для HR-специалистов, которые работают с представителями креативной среды, чтобы они не выгорали, а загорались идеями; для дизайнеров, которые расшифровывают ТЗ и чувствуют, что они не просто руки маркетологов; для маркетологов, которые зажаты между коммерческим департаментом и требованиями эффективности рекламных каналов. Программа не о том, что можно сделать, а о том, как это делать!
— Кому будет полезно посетить конференцию?
Поучаствовать в крупном маркетинговом событии в Сибири — конференции «На уровне концепции» — полезно в первую очередь тем, кто ежедневно решает задачи бизнеса, кто делает свои продукты и услуги лучше, хочет быть в актуальной повестке. Затем, чтобы послушать и пообщаться с отраслью в самом лучшем ее составе по России, среди спикеров практикующие звезды маркетинга из ENDY, Red Keds, Viva la Vika, Depot, а еще мы услышим представителя сети «Магнит» и CEO ChiliBros.
— Можно ли выделить кого-то в особенности, хедлайнера, которого просто нельзя упустить?
Среди спикеров будут доклады полезные и агентствам со своей специализацией, и для фрилансеров, и тех кто нанимает и растит креативных специалистов. Одним хедлайнером тут не обойтись — мы затронули много важных аспектов вокруг отрасли.
Большая часть событий о маркетинге и про маркетинг проходит в Москве, на Урале — и мы знаем как сложно вырваться из рутины, чтобы попасть на них. Именно поэтому здесь, в Новосибирске, 16 октября мы всех послушаем, все спросим и заведем новые знакомства.
Конференция пройдет 16 октября, зарегистрироваться можно по ссылке.
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