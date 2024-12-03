Живая лаборатория. Зачем Томску искусство в городе

3 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: «Студгородок»

Многие помнят, как велось благоустройство ул. Усова в Томске, где силами команды «Живой лаборатории» было создано интересное и комфортное пространство. Оно стабильно притягивает горожан. Сюда стекаются потоки студентов и местных жителей, активно развивается локальный бизнес, а в кафе и ресторанах почти всегда нет свободных мест.

И вот теперь в рамках проекта «Студгородок» запущен новый пространственный эксперимент. На этот раз уникальная для России методология будет применена для преобразования ул. Партизанской на территории кампуса Томского государственного архитектурно-строительного университета. Здесь развернется настоящая улица-галерея, экспонатами которой станут самые разные произведения современного искусства, созданные в сотворчестве с художниками, томскими студентами и креативным сообществом.

О том, что планируется сделать на Партизанской, зачем это нужно и к чему приведет, рассказала соруководитель Сети живых лабораторий «Студгородок» Ника Седикова.

Предпосылки

На презентации проекта «Живой лаборатории» Фото: Мария Шакирова

Все началось в 2017 году, когда зародилась идея создания в Томске первой «живой лаборатории». Её «подсмотрели» в Нидерландах, куда отправилась делегация Томской области, в которую вошли представители органов администрации и вузов, в том числе и ТГАСУ. Там томичи увидели, как работает «живая лаборатория» Philips Lighting, апробирующая различные новаторские решения в реальной городской среде. Методология была адаптирована и впервые в России применена в Томске. Работающая на базе ТГАСУ дизайн-студия разработала и начала реализовывать амбициозный проект преображения участка улицы Усова. Успешная практика закрепилась институционально. Часть ребят из дизайн-студии была трудоустроена в новообразованный Центр развития городской среды, который и сегодня разрабатывает и реализует в Томской области интересные проекты благоустройства территорий. При этом команда Центра, по большей части состоящая из выпускников ТГАСУ, опиралась на опыт работы «живой лаборатории». В последующие три года на ул. Усова было реализовано еще 12 экспериментов — от внедрения в городскую среду системы интеллектуального освещения до применения антивандальной краски или тестирования платформы по вовлечению жителей.

Между тем, эксперименты по развитию городской среды не закончились только на ул. Усова. На сегодняшний день на территории томских университетов сформировалась целая Сеть живых лабораторий для запуска новых экспериментов в реальных городских условиях. Она включает семь кампусных площадок, каждая со своим тематическим фокусом, и носит название «Студгородок». За время своего существования она подтвердила свою состоятельность, войдя в Европейскую сеть живых лабораторий — опыт томичей официально признали на международном уровне в 2021 году. После этого было решено распространять томский опыт для развития других регионов.

А с текущего года в рамках сети «Студгородок» запущен новый эксперимент по преображению общественных пространств, предполагающий создание на территории кампуса ТГАСУ первой в Томске улицы-галереи.

Суть эксперимента

Визуализация части улицы-галереи Фото: «Студгородок»

Новый эксперимент охватит 470 метров улицы Партизанской, неподалеку от Михайловской рощи. Территория включает в себя жилые дома, общежития и спортивные объекты ТГАСУ, гаражи и административные здания. Как и на Усова, на участке Партизанской комфортно себя чувствует микробизнес: здесь работают автосервис, столярная мастерская, велопрокат, есть даже склад «Самоката».

Пешеходы же здесь чувствуют себя не так комфортно. На территории не разделены пешие и транспортные потоки. При этом по Партизанской ежедневно проходят две тысячи человек, большая часть из которых — студенты, приехавшие из других городов и стран.

Часть плана базового благоустройства улицы-галереи Фото: «Студгородок»

Проанализировав территорию и её пользователей, команда Сети живых лабораторий решилась на большой эксперимент: выяснить, как уличное искусство может влиять на городскую среду, параллельно отыскав стратегию его использования в Томске, не ограничиваясь одними муралами. Для этого на Партизанской есть самое главное — студенты, которым свойственен творческий дух и проектное мышление. Они могли бы предложить своё нетривиальное видение. Здесь уже сейчас есть несколько элементов, подчеркивающих идентичность пользователей.

Элементы, подчеркивающие идентичность Фото: «Студгородок»

С другой стороны территория эксперимента представляет из себя типичный промладншафт северных городов, здесь нет элементов исторической городской среды, а значит у экспериментаторов было меньше ограничений.

В итоге участники проекта поставили перед собой две задачи: повысить идентичность территории с помощью современного искусства. А еще — снизить или устранить существующие на Партизанской источники дискомфорта.

Исходя из целей были сформированы направления работ: организация базового благоустройства, которое поможет сформировать на Партизанской комфортную и безопасную среду, и наполнение её арт-объектами, вписанными в улицу-галерею.

Базовое благоустройство

Визуализация части улицы-галереи Фото: «Студгородок»

Изучив пространство будущей улицы-галереи, участники дизайн-студии, которые были собраны для работы в формате живой лаборатории, пришли к выводу: для достижения нужного эффекта от внедрения современного искусства на территории прежде всего необходимо навести порядок. С одной стороны, на Партизанской есть ряд особенностей, делающих улицу узнаваемой, например, трубы теплотрассы, которые словно объединяют все пространство. Но в то же время эти конструкции требуют серьезного ремонта, а пространство вокруг них — очистки от мусора.

В итоге ребята из дизайн-студии разработали проект будущего базового благоустройства. Он включает разделение потоков движения транспорта и пешеходов, организацию парковочных мест, восстановление дорожного покрытия, замену системы освещения, наведение порядка в зоне сбора твердых коммунальных отходов и, конечно же, работы по озеленению. Уже на данном этапе благоустройства предполагается включение арт-элементов. Например, болларды — специальные ограждающие столбики — которые будут устанавливаться на этой территории для разграничения пространства, будут выполнены из архитектурного бетона, состав которого также разработан в рамках одного из экспериментов «Живой лаборатории» ТГАСУ. Часть таких боллардов уже можно увидеть на территории Партизанской.

Визуализация части улицы-галереи Фото: «Студгородок»

В сентябре руководители проекта представили Администрации города Томска концепцию развития улицы и обсудили выделение части средств на замену дорожных покрытий и обустройство тротуаров.

Культурный слой

Стены, на котоырх могут появиться арт-объекты будущей улицы-галереи Фото: «Студгородок

Воплощение творческого слоя — самой галереи — в пространстве начнется после базового благоустройства, но уже сейчас команда проекта работает над ее проектированием. Определены места, где могут располагаться элементы современного искусства, выбраны стены, где разместятся тематические арт-объекты, малые архитектурные формы, творческий эксперимент с озеленением.

Предполагается, что на улице-галерее можно будет увидеть разные формы арт-интервенций: кинетический дизайн, скульптуры, ассамбляжи, световые инсталляции, художественное оформление поверхностей, даже саунд-дизайн. Все будет зависеть от фантазии творцов. При этом каждый объект станет результатом междисциплинарного эксперимента, выполненного группой студентов Большого университета Томска. Произведения будущей улицы-галереи будут рождаться в рамках воркшопов и мастерских под руководством опытных художников.

В творческий слой также включена навигация. Её элементы создадут и разместят на территории до конца года. Часть из них уже установлена, например, информационные стенды, в которых используется продукт другого эксперимента Сети живых лабораторий по разработке визуального облика товарного знака «Томск — студенческая столица России» Фото: «Студгородок»

К разработке стратегии создания улицы-галереи в этому году привлечены эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы: искусствовед и урбанист, главный продюсер АНО «Центр поддержки и развития современного искусства «За Арт» Мария Туркина и светодизайнер, кандидат архитектуры, доцент МАРХИ, основатель образовательного проекта «Лаборатория света» Анастасия Приходько. В конце октября они провели в Томске цикл открытых лекций. По мнению Марии Туркиной, современное искусство — эффективный инструмент социокультурного программирования и преображения городов, позволяющий жителям взаимодействовать со средой и менять их отношение к ней. Эффектами от внедрения современного искусства в городе являются трансформация облика городов, формирование городских сообществ, повышение лояльности жителей и интереса у туристов.

В свою очередь, Анастасия Приходько отмечает важность света в городском пространстве. Он способен придавать объектам новые смыслы и создавать значимые изменения. Световые внедрения могут вносить значительные социальные и экономические улучшения. Грамотные световые концепции помогают сформировать городу определенный имидж и даже бренд.

— Мне нравится подход живых лабораторий, это перекликается с тем, что делаем мы, и мне интересно было бы принять участие в совместной работе над улицей Партизанской, — поделилась Анастасия Приходько.

В следующем году под кураторством Анастасии планируется к реализации световая арт-инсталляция и разработка световой стратегии улицы. Мария выступит куратором-консультантом для подбора художников, которые в со-творчестве с местными студентами и представителями креативного сообщества будут создавать объекты современного искусства для улицы-галереи.

На одной из проектных сессий Фото: LLT One

— Для нас принципиальный момент — вовлечение студентов. Это ведь тоже часть эксперимента: как сделать студентов хозяевами территории. Нужно, чтобы в Томске был пример кампусной территории, где ты приезжаешь и видишь — здесь хозяева студенты, — уточняет Ника Седикова. — Сейчас ни по одному из томских кампусов мы не можем сказать, что студенты имеют право самостоятельно преобразовывать территорию и делают это.

Кураторы эксперимента планируют наладить периодическую организацию мастерских или воркшопов, в рамках которых будут создаваться произведения для улицы-галереи. Таким образом, удастся собрать целую экспозицию для Партизанской.

Часть чего-то большего

Один из указателей на будущей улице-галерее Фото: «Студгородок»

Будущая улица-галерея также станет частью обновленного спортивного кластера, который будет создан на базе стадиона ТГАСУ совместно с частным инвестором. Проект предполагает создание на базе стадиона киберарены, зала единоборств, тира, фитнес-залов и других зон. Эта инфраструктура станет доступна всем желающим. И появление в преддверии такой мощной точки притяжения улицы-галереи выглядит еще более актуальным.

— Хотелось бы, чтобы в Томске современное искусство в городской среде было нормой. Почему при проектировании общественных пространств нельзя предусмотреть арт-объект, пригласить художника, найти спонсора? Это нужно закладывать в логику проектирования. Чтобы такой подход стал нормой, мы и делаем этот эксперимент, — уточнила Ника Седикова. — Пусть пока что он будет применен на одной улице, но мы сможем увидеть там разные формы современного искусства и то, как они работают в городском пространстве.

Владимир

Коренев декан архитектурного факультета ТГАСУ Сам по себе эксперимент очень интересный, тем более, что у нас уже был опыт работы «Живой лаборатории» на улице Усова. Студенческий городок ТГАСУ очевидным образом стал центром нашей работы: там и общежития вуза, студенческий клуб «Призма», спортивный комплекс, футбольное поле, много инфраструктуры, которую нужно связать между собой. Помимо этого мы учитываем и городскую территорию — саму улицу Партизанскую. В итоге эксперимент стал предметом взаимодействия университетской инициативы с возможностями города и бизнес-партнеров, чтобы вместе создать комплексное решение. В связи с этим у нас сейчас идет разговор о том, чтобы в следующем году включить улицу Партизанскую в городской план текущего ремонта. Достигнуты договоренности с «Горсетями» по обустройству освещения. Со своей стороны мы реализуем проект «Улица-галерея», наполняем её соответствующими творческими разработками, креативными концептами, связанными с уличным искусством. И все это в совокупности в следующем году должно создать точку притяжения не только для студентов ТГАСУ, но и для горожан. Учитывая, что в городе-университете должна активно развиваться креативная индустрия мы решили, что эксперимент будет свежим ходом для пропагандирования современного искусства — в том числе и на территориях, на которые раньше особо не обращали внимание. Чем больше будет локаций, в которых есть нечто интересное, тем более привлекательной станет городская среда. Поэтому мы решили, что раз у нас есть архитектурный факультет и ребята с творческими наклонностями, пусть поэкспериментируют, и будет улица-галерея.

Узнать подробности о Сети живых лабораторий Томска «Студгородок», реализованных и текущих экспериментах можно на сайте проекта.

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