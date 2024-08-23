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«Меценат года». Эксперты оценили вклад «Томскнефти» в развитие спорта в Томской области

Спорт — важная часть нашей жизни. Помогает сохранить здоровье, тренирует тело, воспитывает волю к победе. Но организация качественной спортивной жизни нуждается в ресурсах. Эффективность растет, когда инициативы в этой сфере находят поддержку у крупного бизнеса.

В начале августа в Томской области подвели итоги областного конкурса «Спортивная элита — 2024». Одним из победителей в номинации «Меценат года» стало АО «Томскнефть» ВНК.

«Спортивная элита»

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Конкурс «Спортивная элита» ежегодно проходит в Томской области с 1993 года. Его главная цель — содействие развитию спорта высших достижений в регионе. Традиционно награды получают лучшие спортсмены, команды, тренеры, судьи. Отмечаются достижения в пропаганде спорта и, конечно, активная поддержка спортивных инициатив. Среди членов жюри — начальник регионального профильного департамента Максим Максимов и руководители спортшкол Томской области, в том числе олимпийская чемпионка Наталья Баранова.

В этом году на конкурс поступило 90 заявок. Комиссия оценила достижения спортсменов и тренеров по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Также они отметили вклад бизнеса в развитие и поддержку спорта в Томской области, определив «Меценатов года». Ими становятся руководители организаций, которые на благотворительной основе регулярно, безвозмездными пожертвованиями решают финансовые, социально-значимые проблемы физической культуры и спорта в Томской области. В этом году в число семи победителей этой номинации вошла «Томскнефть». Так компетентное жюри отметило актуальность реализуемых компанией мер социальной политики. Ведь «Томскнефть» регулярно поддерживает жителей территорий, где ведет свою производственную деятельность.

Ежегодно акционерное общество реализует крупные благотворительные проекты, которые улучшают жизнь людей из отдаленных районов области. Так, в селе Павлово Каргасокского района при активном участии нефтяников в местной школе был капитально отремонтирован и оснащен спортзал, а также спортивная площадка. Благодаря этому у детей появилась возможность заниматься самбо и боксом, а ученики с ограниченными возможностями здоровья теперь могут посещать уроки адаптивной физкультуры.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Еще один спортзал нефтяники помогли отремонтировать в селе Заводской Парабельского района. Кроме того, компания активно включается в проекты по благоустройству общественных спортивных объектов.

— Для нас очень важно участвовать в социальной жизни на территории присутствия, а спорт и физкультура являются неотъемлемой её частью. Мы стараемся сделать наш вклад в улучшение жизни местных сообществ реальным и ощутимым. Спорт — это здоровье, это активность, это способ объединить людей, и мы рады, что можем в этом участвовать. Кроме того, спортивные объекты — это благо и для наших сотрудников. Мы заботимся о том, чтобы у них и их семей были возможности для активного отдыха. Это помогает не только укрепить корпоративный дух, но и повысить мотивацию и здоровье наших людей. Помогая приводить в порядок спортивные объекты, мы не просто создаем инфраструктуру, мы вкладываемся в будущее, — отметил заместитель генерального директора «Томскнефти» по правовой работе, корпоративной и региональной политике Вячеслав Кориков.

Участие «Томскнефти» в жизни Томской области не ограничивается поддержкой спорта. Компания помогает с ремонтом социальных учреждений в регионе.

Нефтяники участвуют и во всероссийских благотворительных акциях. В их рамках волонтеры выезжают в дома-интернаты и приюты для животных. Компания обеспечивает запросы социальных учреждений, предоставляя им все необходимое.

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