«К нам приходят ответственные». Как студенты получают практические знания в «Томскнефти»

26 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Каждое предприятие активно работает над тем, чтобы привлекать молодые кадры. С одной стороны, так делается вклад в становление будущих специалистов, с другой — компании получают доступ к новым идеям и возможности посмотреть на привычные процессы иначе.

Рассказываем, почему студенты из разных регионов страны выбирают для прохождения практики «Томскнефть», в каких подразделениях предприятия они трудятся и какие навыки получают в процессе.

Место встречи студентов со всей Сибири

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

«Томскнефть» на протяжении многих лет сотрудничает с учебными заведениями. Одним из ключевых для предприятия является Томский политехнический университет. Однако география работы с вузами гораздо шире. На практику в подразделения компании поступают студенты из Уфимского государственного нефтяного технического университета, Нижневартовского и Тюменского госуниверситетов. Кроме того, предприятие активно взаимодействует и со средними специальными учебными заведениями. Практиковаться на производства компании приезжают ребята из Томского политехнического техникума, а с этого года — и стрежевского филиала Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

— Как правило, мы привлекаем студентов второго-третьего курсов, которые проходят производственную практику. Это ребята в возрасте от 20 лет до 21 года. В этом сезоне мы уже успели поработать со студентами колледжей и техникумов, — отмечают в компании «Томскнефть». — В среднем у нас задействовано порядка 20 практикантов, но в этом году за счет средних специальных учебных заведений их количество увеличилось до 27.

Практики проходят два раза в год, зимой и летом, и могут длиться от трех недель до двух месяцев, но бывает, что растягиваются и на полгода — в зависимости от формы обучения.

На работу!

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Прежде чем приступить к работе, ребята проходят весь путь трудоустройства. Он включает подачу документов, обязательное медицинское обследование, ряд специальных проверок, заполнение анкет. Только после этого студенты отправляются на производство.

Студентов направляют в одно из нескольких управлений — по добыче, подготовке и перекачке нефти, эксплуатации трубопроводов, либо в химико-аналитические лаборатории.

— У нас основной поток идет на профессию «Добыча нефти и газа» — это будущие геологи, технологи, — поясняют в «Томскнефти». — На практике они узнают, как работают различные производства.

На время прохождения практики студенты включаются в рабочие процессы предприятий. В большинстве случаев они живут на промыслах и каждый день помогают сотрудникам «Томскнефти».

— Иногородних практикантов мы, как правило, отправляем на недалекие месторождения, в полутора часах езды от Стрежевого. На время трудоустройства обеспечиваем заезд и выезд с промысла, — рассказали в компании.

Студенты не только выполняют различные работы в «поле», но и привлекаются для проведения расчетов. На протяжении практики за ребятами чутко следят наставники. Они направляют будущих профессионалов, дают ценные советы.

— Наставников может быть несколько, — поясняют в «Томскнефти». — Обычно ими становятся опытные работники производств, которые хотят поделиться опытом со своими потенциальными преемниками.

Синергия процесса

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Проходя практику в «Томскнефти» студенты получают бесценный опыт, который поможет им сформироваться в конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Они учатся применять полученные в учебных заведениях знания, адаптируются к работе на производстве, в том числе и в команде со старшими коллегами. Ребята понимают, какой пул задач стоит перед сотрудниками и учатся быстро и эффективно их решать. Более опытные специалисты, в свою очередь, с интересом общаются со студентами.

— Это новые идеи, молодые и креативные головы, — добавляют в «Томскнефти». — Они думают немного по-другому, дают свежий взгляд на ситуации и задачи, которые решают на производствах.

Как правило, до трети студентов, прошедших практику в «Томскнефти», возвращаются туда, став дипломированными специалистами. Их привлекают комфортные условия труда, внушительный социальный пакет и конкурентная заработная плата, да и включаться в знакомый коллектив как-то проще. Работодатель, в свою очередь, с радостью принимает таких сотрудников, ведь они уже знакомы с производством.

— Одна из главных задач практики для нас как для предприятия — это возможность посмотреть, какой из конкретного студента получится потенциальный работник. Мы видим, как он относится к трудоустройству, ответственный ли — это становится понятно, когда начинается работа с нами, — отмечают в «Томскнефти». — Пока нам везет, попадаются все ответственные.

Подготовка кадров для собственных нужд — работа непростая, но крайне важная для любой современной компании. Для её решения «Томскнефти» уже много лет реализуется образовательная политика, построенная по схеме «Школа — вуз — предприятие». Она позволяет обеспечивать постоянный приток молодых квалифицированных специалистов, вовлекает школьников и студентов, планирующих связать свою карьеру с нефтяной отраслью, помогает в обучении и способствует развитию сотрудников.

Компания поддерживает работу профильных классов в Стрежевом. В результате, замотивированные школьники становятся не менее замотивированными студентами: «Томскнефть» заключает договоры на контрактную подготовку специалистов, организует практики, знакомит с компанией. А затем выпускники, попавшие в ее орбиту, становятся молодыми специалистами и включаются в программу адаптации и наставничества, получают материальную и социальную помощь, продолжают обучение и, конечно же, развивают свой лидерский и карьерный потенциал.

Фото: пресс-служба «Томскнефти»

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