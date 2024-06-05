Штаны, экскурсии и дефиле. В Томске завершился очередной сезон профориентационного проекта «На всю катушку»

5 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 31 мая, в Томске прошло заключительное мероприятие третьего сезона профориентационного проекта «На всю катушку».

В финале приняли участие школьницы из шести образовательных учреждений Томска и Томского района. Всего с ноября прошлого года на мероприятия проекта попали около 200 человек.

Чем запомнился новый сезон «Катушки» рассказываем в нашем материале.

Экскурсии

В этом году профориентационный проект, призванный познакомить школьников со сферой легкой промышленности и привлечь молодые кадры, вышел весьма насыщенным. Его мероприятия стартовали в ноябре. За полгода около 200 школьниц из девяти образовательных учреждений Томска и Томского района посетили 25 экскурсий на швейные предприятия локальных брендов.

Девушки узнали, как устроена их работа, познакомились с производственными процессами и профессионалами, которые за ними стоят. Кроме того, участницы проекта смогли напрямую пообщаться с создателями локальных брендов одежды. Они из первых рук узнали о том, как в Томске создают свои предприятия. А еще участницы «Катушки» смогли первыми увидеть и примерить новые коллекции томских брендов.

Стиль и походка

Подготовка к первому в жизни девушек дефиле Фото: Серафима Кузина

Помимо экскурсии в рамках проекта школьницы посетили и ряд мастер-классов и лекций. Опытные эксперты рассказали девушкам о трендах, стиле, а также научили подиумной походке. Последний навык очень пригодился школьницам в финальном мероприятии.

— В этом году проект был расширен за счет различных познавательных мероприятий. Мы ходили в издательство ТГУ, смотрели, как переносят изображения на ткань, узнали о конкурсах, которые организуют в вузе для поддержки творческих и креативных студентов, — рассказала куратор проекта Анна Кульменева. — Эксперты также рассказывали участницам, как ухаживать за вещами, про моду и стиль, про подиумную походу. Разбавляли экскурсии интересными практическими форматами.

Еще одним ярким событием третьего сезона «Катушки» стало посещение модного показа Tomsk FASHION Day. Здесь девушки искали вдохновение для своей итоговой работы, которую они продемонстрировали на финальном дефиле. В начале мая — за месяц до окончания проекта — участницы приступили к работе: им предстояло сшить собственные изделия под руководством учителей технологии из своих школ.

Предварительно ведущий технолог компании Daisyknit провел мастер-класс и для преподавателей, а швейные компании из числа партнеров проекта обеспечили участниц достаточным количеством качественного материала.

Дефиле

Финальное мероприятие прошло в салоне итальянских тканей «Дефиле». Здесь собрались сами участницы «Катушки», преподаватели и представители партнеров проекта: швейной фабрики «ДиВА-М»/ DEN.VER (ИП Алфимов Денис Юрьевич), Daisyknit, Masterskaya, T.Don, ИП Золотарев Денис Игоревич, ООО «Швейная фабрика Тайга» и образовательной школы Fashion school ТГУ.

Ангелина Очаткина Фото: Серафима Кузина

— В сентябре нам рассказали о проекте, мы проявили инициативу и записались. Наша команда ездила на разные мастер-классы. Самый запомнившийся был по дефиле от Марии Лещени — каждый смог попробовать себя. Шить мы тоже учились, было очень интересно. Я с детства увлекаюсь творчеством, поэтому проект пошел на пользу, — рассказала ученица школы №58 Ангелина Очаткина.

Девушки подготовили свои образы, повторили всё, что им объясняли на мастер-классе по дефиле и уверенно продемонстрировали свои изделия под аплодисменты собравшихся. В торжественной обстановке предприятия-участники проекта получили благодарственные письма. Свои подарки приготовили и представители Чернореченской СОШ — её учителя вручили мини-манекены всем организаторам проекта.

В заключении девушек ждала лекция от преподавателя образовательной школы Fashion school ТГУ Анны Рахимовой, а также спецприз от салона итальянских тканей «Дефиле».

«Наряд» для манекенов учитель технологии сделала из лоскутков ткани, которые она собрала во время одной из экскурсий Фото: Серафима Кузина

Анна Рахимова оценила выход девушек Фото: Серафима Кузина

— В этом году дети больше интересуются проектом. Я думаю, что интерес к нему будет только расти, и его нужно продолжать в следующем году, — рассказала преподаватель образовательной школы Fashion school ТГУ Анна Рахимова, учившая девушек шить сумки из старых джинсов. — У нас в Томске молодежь, девушки, они хотят красиво выглядеть, это как никогда актуально — и моделинг, и шитье, и профессия.

— В этом году мы завершили уже третий сезон проекта «На всю катушку». В его рамках сотни школьниц прошли через цикл мероприятий, направленных на популяризацию целого ряда профессий: швей, дизайнеров одежды и даже создателей собственных брендов. Участницы проекта могли попробовать себя в новом качестве, сделать что-то своими рукам и представить искушенной публике, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. — Благодаря проекту «На всю катушку» под руководством опытных наставников из числа работодателей подростки буквально погружаются в сферу легкой промышленности, могут найти себя в ней и в соответствующим образом выстроить свою карьерную траекторию.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

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