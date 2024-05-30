Знания и возможности. В Томске прошел True Tech Hub

30 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшие выходные в Томске прошел социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ». В его рамках в Томском госуниверситете открылось пространство True Day Hub. Там студенты смогли пообщаться с технологическими экспертами экосистемы МТС и узнать о своих перспективах, как специалистов в сфере информационных технологий.

О том, из-за чего айтишники — самые важные люди в компании и почему Томск — идеальное место для поиска кадров, рассказываем в нашем материале.

Общение с экспертами

Студенты на выступлении экспертов Фото: Серафима Кузина

Фестиваль, организованный благотворительным фондом «Система», собрал несколько сотен студентов томских вузов. В рамках основного дня их ждали множество событий, но самыми главными стали выступления ИТ-специалистов компании МТС.

Студентам рассказали об основных технологических трендах в области ИТ — от систем для создания цифровых продуктов без написания кода до популярных архитектур, используемых в крупных проектах и применение в разработках генеративных нейросетей.

Ольга Юркова Фото: Серафима Кузина

— Все мы понимаем, что технологии развиваются галопирующими темпами. Именно технологии стали базисом для эволюции компании, из телеком-оператора мы выросли в передовую экосистему, в портфолио которой более 250 цифровых продуктов, — отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. — Мы шутим, что у нас в компании айтишники — самые главные люди. Во структуре МТС есть два первых вице-президента: один отвечает за телекоммуникационный бизнес, второй — за технологии. Это суть трансформации компании — мы уже не просто телеком-оператор, а цифровая экосистема, которая разрабатывает высокотехнологичные продукты.

По словам Ольги, чтобы оставаться лидером, важно привлекать лучшие кадры на рынке. Компания много инвестирует в развитие человеческого капитала. Для развития персонала и привлечения будущих кадров в МТС была разработана система мероприятий, которые включают школьный, вузовский и экспертный уровни взаимодействия. В этой парадигме одним из ключевых событий является масштабная конференция МТС True Tech Day для начинающих и опытных специалистов в ИТ. В этом году она прошла 17 мая в Москве и собрала 3600 участников очно и более 85 тысяч онлайн, став таким образом одной из крупнейших IT-конференций страны. Спикеры и эксперты обсуждали технологические тренды — построение облачных платформ и обеспечение безопасности; новые подходы в языках программирования; нейросети и машинное обучение; настоящее и будущее больших языковых моделей; применение Deep Learning; управление базами данных; применение искусственного интеллекта в дизайне новых материалов и многое другое.

Колоссальное внимание ИТ-сообщества к такому формату взаимодействия привело организаторов к мысли о том, что подобные фестивали могут быть востребованы и в регионах. И первым городом регионального фестиваля стал Томск.

Фестиваль в Томске прошел очень живо Фото: Серафима Кузина

— Вместе с коллегами из благотворительного фонда «Система» мы подумали, что в России есть студенческая столица — это Томск, — отметила Ольга Юркова. — С Томском удобно работать, тут все сошлось: вроде бы он небольшой по масштабу, если сравнивать с миллионниками, но при этом здесь наша целевая аудитория — концентрированное студенческое и преподавательское сообщество, ведется комплексная исследовательская и научная деятельность. Поэтому мы решили стартовать с региональными ИТ-фестивалями именно здесь.

В день фестиваля специалисты МТС и БФ «Система» провели для томских студентов карьерные треки, где раскрыли секреты эффективного резюме и собеседования, обсудили специфику трудоустройства в современных цифровых компаниях, даже советы, какие навыки прокачивать студентам сейчас, чтобы в будущем стать конкурентоспособным специалистом.

Александр Антипов выступает рассказывает студентам про лоукод-ноукод-системы Фото: Серафима Кузина

— Сегодня я рассказывал про наш внутренний инструмент МТС для автоматизации операционной деятельности: для управления проектами, задачами, создания календарей митапов, конференций, сбор обратной связи и так далее. В чем уникальность нашего продукта? Самая простая ассоциация — это лего. Все могут строить по инструкции, но любят делать что-то свое. Мы даем ИТ-инструменты как кубики, чтобы каждый мог создавать свои решения. При этом все элементы монтируются в единую систему, — отметил product owner МТС Tabs, ведущий эксперт фестиваля Александр Антипов. — Еще я рассказал про концепцию лоукод-ноукод, это инструменты, с помощью которых ребята смогут быстро собрать и внедрить собственное приложение, посмотреть, зайдет ли оно. А в случае успеха уже задумываться о собственной разработке. Еще я показал карту всех лоукод-ноукод инструментов, существующих на рынке. В целом, отклик студентов хороший. Были заинтересованные ребята.

После выступления каждого спикера проходила сессия вопросов и ответов. Самые активные участники из зала получали призы. Фото: Серафима Кузина

— Сейчас рынок труда ориентирован на соискателя, и компании борются за молодое поколение сотрудников, предлагая различные бонусы, вкладываясь в развитие корпоративной культуры. Но зачастую будущий специалист, даже успешно учащийся, не до конца понимает, чего ожидать от работы в компании, и иногда это приводит с разочарованиям, — отметила Ольга Юркова. — А мы заинтересованы, чтобы к нам приходили ребята, которые смогут максимально быстро встроиться в рабочий процесс, с пониманием, как внутри корпорации выстраиваются бизнес-процессы, как организована работа продуктовых команд. Именно для этого и развиваются такие актуальные форматы общения, как отраслевые и экспертные конференции, как True Tech Day, где формируется профессиональное комьюнити.

Студент 4 курса мехмата ТГУ Матвей Попов, участник фестиваля Фото: Серафима Кузина

— Я узнал, что будет классное мероприятие и решил прийти. Отличное сочетание карьерных перспектив и интересных выступлений, — отметил студент 4 курса мехмата ТГУ Матвей Попов. — Я успел сходить на все лекции. Некоторые вещи про компанию я узнал впервые, было интересно услышать про то, какие технологии используются в МТС. В целом, на фестивале получил много полезной информации. Меня ждет еще и карьерная консультация, пообщаюсь насчет своего резюме, может быть, даже получу оффер.

На стажировку в МТС

Элеонора Насреддинова рассказывает о том, что такое МТС Фото: Серафима Кузина

В рамках фестиваля студентам рассказали, как они могут стать частью ИТ-команды МТС, участвовать в разработке продуктов и строить свою карьеру в технологичной экосистеме.

— Мы разрабатываем продукты для всей экосистемы. Это могут быть сервисы для общения, развлечения, финтех, телеком и так далее. Мы приехали сюда, чтобы познакомиться со студентами в Томске, — отметила менеджер проектов в группе развития HR-процессов в МТС Диджитал Элеонора Насреддинова. — Мы рассказали ребятам про разные подходы и продукты, которые мы разрабатываем. Еще мы приготовили для студентов карьерные консультации, где ребята узнают, как составить резюме, на что обратить внимание на собеседовании, какие специализации в ИТ наиболее актуальны, где какой-то дефицит и зарплата может быть выше, какие технологии имеют потенциал для развития, а от чего уже уходят. Рассказываем, в том числе, и как попасть в ИТ-компанию гуманитарию. Ребята молодцы, что поучаствовали. Основная масса аудитории — первый-второй курс, это говорит о высоком уровне осознанности, ребята смотрят в будущее, хотят учиться и развиваться, задают много вопросов по резюме, собеседованиям — это круто.

В течение всего дня специалисты МТС проводили карьерные консультации для студентов Фото: Серафима Кузина

— Мы предлагаем стажировки с первого курса, у нас распределенные системы: многие специалисты работают удаленно, из разных городов. При существующем уровне развития цифрового инструментария, в том числе и наших собственных сервисов, можно эффективно управлять командой удаленно. Сегодня у нас уже около 50 сотрудников из Томска, которые работают для команд с центрами управления продуктом в столицах, — отметила Ольга Юркова.

Она уточнила, что компания приглашает студентов на оплачиваемые стажировки в течение всего года. С каждым индивидуально обговаривается его занятость и цели, которые хочет достичь молодой специалист, определяется наставник и список задач. При этом стажеры сразу попадают в живые команды и работают на реальными проектами.

Фото: Серафима Кузина

— У нас очень хорошая конвертация — в ИТ-подразделениях больше 50% стажеров получают оффер на работу. Этот результат говорит о том, что ребята приходят очень замотивированные и за время стажировки успевают освоится в компании. Как минимум, понимают, как выстроена система коммуникаций в большом бренде, как себя презентовать, какие навыки и компетенции нужно прокачать, — уточнила Ольга Юркова.

— Я работаю в МТС уже больше полугода. Компания активно развивает цифровые продукты, старается уходить от бюрократии, цифровизует свои бизнес-процессы. Классный работодатель — в плане плюшек и зарплаты. Кстати, МТС предоставляет подписки на все продукты, когда устраиваешься, — рассказал о своем опыте работы в компании один из участников фестиваля Александр Антипов.

Работа с вузами и средой

Фото: Серафима Кузина

Одним из ключевых событий фестиваля в Томске стал старт хакатона «Ясная система»: сделай сложное — понятным». На мероприятие зарегистрировались 46 команд, которым предстоит создать ИТ-сервис по упрощенному представлению содержания банковских документов для инклюзивных групп пользователей без потери смысла. Итоги подведут 2 июня. После финального питчинга будут определены команды-победители, которые разделят между собой призовой фонд хакатона в 375 тысяч рублей.

— Это реально первый опыт, когда мы организуем такой хакатон в регионе. С нетерпением ждем результатов, чтобы оценить перспективы его масштабирования на другие регионы, — отметила Ольга Юркова.

В рамках фестиваля был актуализирован еще один аспект профориентационной политики МТС — работа с вузами. Эксперты вместе с представителями профильных томских университетов обсудили возможности сотрудничества в плане подготовки специалистов, изменения образовательных программ под особенности рынка и запросы работодателей.

— Обозначены приоритеты партнеров, особенности, которые нам и вузам нужно учитывать для эффективного взаимодействия в области развития образовательных, научных и социокультурных проектов. Например, нам интересны образовательные программы для менеджмента цифровых проектов, — отметила Ольга Юркова.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».