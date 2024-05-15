Гид по «Ночи музеев — 2024» в Томске. Куда сходить и что посмотреть

15 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина, из архива издания

С 17 по 18 мая в Томске пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». А семья — это не только мама и папа, но еще и место, где мы живем, поэтому без рассказов о любимом городе тоже не обойдется.

О том, как научиться по-новому смотреть на Томск, что скрывает Воскресенская гора и где устроят массовую лепку пельменей — рассказываем в нашем гиде.

Томский политехнический университет

В Томском политехническом университете пройдет тематическая программа «Будь в Томске: современно об истории города и области», в рамках которой перед гостями выступят шесть классных спикеров. Посетители узнают о первых авиаторах, башнях и подземельях Томска, что такое «метод Макушина» и как подружиться со своими городом. А редактор «Томского Обзора и продюсер издательства «Макушин Медиа» Василина Фаткулина расскажет о том, как команда проекта добывает любопытные факты для своих популярных книжек о городе и через какие квесты ей для этого приходится проходить.

Самостоятельно можно будет посетить первый корпус ТПУ (ул. Советская, 73) и осмотреть экспозиции Минералогического и Палеонтологического музеев, а также Мемориальный кабинет академиков Обручева и Усова.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Томский государственный университет

Масштабную программу приготовил и Томский госуниверситет. Гости смогут пройти квесты в Музее истории ТГУ, Минералогическом и Палеонтологическом музеях, а Зоологический музей проведет игру о животных Томской области. В Музее истории физики будет организовано наблюдение за небесными телами в телескоп в обсерватории ТГУ (по предварительной записи).

В лекционном зале музеев ТГУ спикеры расскажут о изобретениях и открытиях ученых вуза, самоцветах Шерловой горы и мамонтах в Томской области. Параллельно лекционная программа будет идти на интерактивной площадке в Центре культуры ТГУ. Там посетители смогут принять участие в играх и мастер-классах.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 18:00, вход свободный

Первый музей славянской мифологии

В Первом музее славянской мифологии гостей ждут массовый залеп пельменей, волшебное путешествие по сказкам Алексея Ремизова и фамильная фотосессия в дореволюционном фотоателье.

Для любителей мастерить руками пройдут мастер-классы по созданию семейного словаря и игра «Ожившие ремесла», где каждый сможет научиться ткать на станке и плести кольчугу.

Весь вечер будет звучать живая музыка от артистов Томской филармонии. А ближе к ночи гости смогут принять участие в техно-хороводе на площадке перед музеем.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, 450-650 рублей

Музей истории Томска

В этот день в музее пройдут лекции «Закулисье выставки «Путь томича» и «Томский кремль». Гости узнают секреты музейных экспозиций, а на мастер-классах научатся создавать талисманы «на удачу» и плести нить из крапивы. Еще в программе — экскурсии по «Музыкальной гостиной» и «Гавриил Батеньков: построить мост и основать ложу». А те, кто не просто любит слушать истории, но и сам с интересом разгадывает загадки, может принять участие в квесте «Тайны Воскресенской горы»

Гвоздем программы станет аттракцион «Воздушный шар Томаса де Вильнева», который будет работать на музейной площадке под открытым небом.

Особую атмосферу вечера создадут звуки старинного 100-летнего пианино Rönisch, который был отреставрирован томской династией настройщиков Башкировых и появился в музее совсем недавно.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, 380 рублей

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

Здесь гости смогут побывать на лекции известного в России генеалога Владимира Волка и пешеходной экскурсии в Сквере Памяти.

Кроме того, для посетителей подготовлены два мастер-класса: по изготовлению семейного словарика и созданию оберегов из глины. Также в рамках музейной ночи пройдут сборные экскурсии по постоянной экспозиции.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, на экскурсию по постоянной экспозиции 300 рублей, на остальные мероприятия вход свободный

Томский областной краеведческий музей

Программа краеведческого музея начнется во дворике, где развернутся монетный аттракцион, творческая мастерская «Живая глина», выставка ретро-автомобилей «Москвичи», а с 22:00 будет выступать музыкальная группа Bolt Brothers.

На тематических мастер-классах в этот вечер можно будет научиться созданию семейного герба, составлению семейного словарика или созданию семейного архива. Любители музыки смогут посетить мастер-класс «Сибирские гусли», а модницы — «1001 способ завязать платок».

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, 300-1200 рублей

Томский планетарий

В Томском планетарии посетители смогут посетить выставочный зал «Томск — Луна» и познакомиться с макетами лунных станций и космических кораблей. Гостей ждут просмотр семейных полнокупольных фильмов о загадках Солнца, тайнах черных дыр и темной материи.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 19:00, 500 рублей

Музей начала наук «Точка гравитации»

«Точка гравитации» приглашает томичей в «Ночь музеев» на часовую экскурсию по интерактивной экспозиции. Экскурсоводы расскажут о преемственности в научных династиях Томска. Гости смогут принять участие в игровых активностях для всей семьи с помощью современных интерактивных технологий (интерактивный пол Floorium и интерактивная песочница iSandBox). Также для участников проведут развивающий мастер-класс на основе ТРИЗ-педагогики.

Программа

Когда: 17 мая

Время и стоимость: 18:00, 350 рублей

Томский областной художественный музей

Гости музея познакомятся с коллекцией шедевров русской и зарубежной живописи XVII — начала XX века, а также посетят четыре выставки: «Глиняный сказ», «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики», «Блюз над Парижем. Огюст Ренуар, Пабло Пикассо и Андре Массон», «Запах женщины». Полученные знания посетители смогут закрепить на тематических мастер-классах «Роспись салфетницы в стиле кубизма» и «Японская традиционная бумажная кукла Чиогами-нингё».

В течение дня в залах музея пройдет серия игры «Мемо», «Имаджинариум», «Трое в горах, не считая Алисы» и акция «Приходи на меня посмотреть» в формате быстрых свиданий с картинами.

Программу «Ночи музеев» дополнят выступление кавер-группы Los Buchos и выставка ретро-автомобилей на площадке перед музеем.

Программа

Когда: 18 мая

Время и стоимость: 15:00, 300-500 рублей

Музей деревянного зодчества

Музей подготовил для гостей бесплатную экскурсию с коллекцией фрагментов деревянного зодчества, а еще все желающие смогут побывать в хранилище, которое обычно закрыто для гостей. В течение вечера пройдет мастер-класс по росписи деревянного панно, а художница Анастасии Безвершук расскажет, как работать с локальной историей с помощью современного искусства.



Программа

Когда: 18 мая

Время и стоимость: 15:00, 70-200 рублей

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