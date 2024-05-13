Говорить о подвиге. В Томске под открытым небом прошла выставка военной техники времен ВОВ

13 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

За десять майских дней, которые в этом году работала выставка под открытым небом «Оружие Победы», ее посетили порядка 50 000 жителей и гостей Томска всех возрастов.

Музей реальной боевой техники, отреставрированной благодаря усилиям компании «Сибагро», с каждым годом пополняется новыми редкими экземплярами. В нынешнем году, среди прославленных танков, самоходок, броневиков, автомобилей, артиллерийских и зенитных орудий, появился новый экспонат, сразу же привлекший к себе повышенное внимание — тяжелый танк прорыва КВ-2.

В музее под открытым небом можно было увидеть редкие экземпляры реальной боевой техники времен ВОВ. Фото: пресс-служба «Сибагро»

Однако интерес и восторги зрителей вызвал не только этот бронированный гигант, но и остальные экспонаты музея, ведь каждый имеет сертификат объекта исторического наследия. При этом почти вся эта техника «на ходу», что было продемонстрировано на параде, состоявшемся в Томске в честь 79-летия Победы. В этот день по проспекту Ленина проехали легендарные тридцатьчетверки, редкий винтажный экземпляр легкого танка Т-26, самоходка СУ-100, знаменитая «Катюша» (БМ-13), грузовики и легковые автомобили с зенитными и артиллерийскими орудиями. Можно сказать, что даже среди современных городов-героев России мало найдется таких, кто может похвастать подобными раритетными экспонатами.

Парад военной техники в Томске в честь 79-летия Победы Youtube

Посетивший 9 мая площадку музея губернатор Томской области Владимир Мазур отметил вклад «Сибагро» в популяризацию темы Великой Отечественной войны.

— Этот уникальный музейный проект, безусловно, каждый год является украшением главного праздника страны. Томичи имеют возможность прикоснуться к живой истории, увидеть, как в парадных колоннах передвигаются реальные боевые машины, внесшие свою лепту в Победу. Выставка привлекает большое внимание молодежи, играя важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

В этом году на площадке музея, действительно, побывали тысячи юных томичей: с первого же дня открытия сфотографироваться на фоне легендарных танков поспешили, организованно — группами, поодиночке, с родителями, множество подростков, ребят из детских садов и школ Томска. Дети узнавали от экскурсоводов о подвигах героев, воевавших на легендарной технике, изучали язык жестов, которыми танкисты обменивались в бою, пробовали вручную развернуть артиллерийские орудия и улыбались шутливым прозвищам, которыми наделяли бойцы свои боевые машины.

Впрочем, в этот солнечный праздничный день, о тяжких подробностях, горе и утратах настоящей войны рассказывать непросто — большинство радостных лиц вокруг говорило о том, что хочется отмечать Победу, как символ наступления мирной жизни. Об этом же была и праздничная программа, подготовленная «Сибагро» на территории музея 9 Мая: прямо в окружении грозных танков и молчаливых орудий, под звуки вальсов военных лет кружились улыбчивые пары. Томичи всех возрастов — от пенсионеров до детей, танцевали под лирику поэтов, которых в современной обычной жизни услышишь уже совсем нечасто — Ольги Берггольц, Константина Симонова, Юлии Друниной. В антураже ушедшей эпохи, среди подлинных экспонатов войны, организованный концерт получился на редкость трогательным и зрелищным.

Праздничная программа на территории музея 9 Мая Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Мы с женой и детьми второй год подряд приходим 9 Мая на территорию музея, потому что в окружении настоящих боевых машин и танков, прошедших войну, праздник приобретает особый смысл. Вряд ли в каком месте страны в этот день можно найти такую же концентрацию подлинных исторических раритетов Великой Отечественной. Ни один другой музей с этим не идет в сравнение! Поэтому и праздничное представление получается таким живым, по-особому звучат песни тех лет, фронтовые сводки, голос знаменитого диктора Левитана и газетные сообщения о вкладе томичей в Победу, — считает томич Андрей.

Живая обстановка сороковых годов, фотографии и письма томской молодежи, помогавшей фронту в тылу, учившейся в стенах военных училищ, и пополнявшей ряды действующей армии, все это, благодаря современным артистам, получило наглядное воплощение в ярких концертных выступлениях под открытым небом.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Уверена, многие гости выставки признательны за творческую атмосферу, очень похожую на настроения простых людей весной победы 1945 года, — убеждена посетительница музея, томичка Людмила. — Наверное, так же встречали новость об окончании той войны наши тогда еще молодые дедушки и бабушки 79 лет назад. Музыка, танцы прямо на улицах, цветы, яркое солнце, играющее на медалях и орденах воинов, и множество счастливых лиц горожан всех возрастов — лично у меня День Победы ассоциируется с такими картинами, и очень хорошо, что сегодняшний праздник именно таким и удался.

«Оружие Победы» — это первый музей военной боевой техники под открытым небом в Томске. Экспозиция позволяет и детям, и взрослым познакомиться с великим военным прошлым нашей Родины. Проект проводится компанией «Сибагро» при поддержке администрации города Томска.

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