Как делают хорошее кино. Кинопродюсер Наталия Клибанова о создании «Мастера и Маргариты», региональных поисках киноиндустрии и впечатляющих томичах

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2024 // Фото: kinopoisk.ru

Как шло производство одного из самых нашумевших отечественных фильмов «Мастер и Маргарита»? Как обстоят дела в российском кинобизнесе и что происходит с поиском идей и кадров в регионах?

Об этом, а также о перспективах развития кинематографа в Томской области мы поговорили с известным российским кинопродюсером Наталией Клибановой, посетившей Томск в начале марта с коллегой Павлом Сарычевым.

Мастер и Маргарита

Проекты, подобные «Мастеру и Маргарите», в российском кино появляются крайне редко и даются непросто в силу целого ряда причин. Почему? Наталья поясняет:

— Киноиндустрия испытывает серьезные кадровые и ресурсные проблемы. Нам не хватает творцов, специалистов всех цехов производства и финансирования. Для создания «Мастера и Маргариты» были собраны ресурсы трех больших продюсерских компаний: Mars Media, «Амедиа Продакшн» и «Профит». Картину поддержал Фонд кино и «Кинопрайм». Большой ресурс вложили в проект прокатчики фильма — «Атмосфера кино».

Проект пережил два запуска. Сначала, под руководством Николая Лебедева, он должен был стать классической постановкой романа. Но подход не сработал, проект развалился. Тогда создать новую концепцию ленты предложили Михаилу Локшину, который к тому моменту уже выпустил успешный фильм «Серебряные коньки». Вместе с Романом Кантором они нашли новую драматургическую форму, сохранившую заложенные Булгаковым смыслы, но делающую кино доступным для восприятия широкой аудиторией. Даже для тех, кто не читал роман.

— С самого начала мы понимали, что нас будут ругать и пинать — «замахнулись на великий роман!», — рассказывает Наталия Клибанова. — Мы год делали сценарий и параллельно разрабатывали визуальный мир фильма. С самого начала мы понимали, что Иудея будет сниматься не в России и в кадре не должно быть ни одного российского актера. Также как и Воланд не мог быть российской звездой — слишком большой шлейф ролей сделали бы образ неубедительным. У нас был очень длительный кастинг как российских актеров, так и западных. Наши запросы получили многие звезды — от Миккельсена до Вальца. И, мне кажется, мы нашли идеального Воланда. Оставалось научить его русскому языку.

Наталия рассказала, что в фильме нет ни одного кадра без компьютерной графики. Самым сложным стало воплощение на экране кота Бегемота — этот полностью нарисованный персонаж объединил в себе черты мейн-куна и мимику Джека Николсона. Над визуальной составляющей картины работало много команд, так как предполагаемый объем задач невозможно было решить силами одной студии. А над звуком и визуальной составляющей фильма на этапе постпродакшена трудились около полутора лет.



— Снимали картину в 2021-м году, когда еще бушевал ковид. Из-за форс-мажора по болезни одного из артистов мы не успели снять смену бала с танцами, хотя она была разработана и поставлена, — рассказала Наталия. — Отдельной головной болью была Иудея. Изначально она должна была сниматься в Греции полной продакшн командой. Но ковид поломал планы и в итоге мы снимали в Дубровнике (Хорватия) командой, которая работала на «Игре престолов». С нашей стороны были только режиссер и исполнительный продюсер. Мы заканчивали доделывать кино до самого проката. И все равно не успели сделать все идеально.

К выходу в прокат фильм и создававшая его команда оказались в непростой ситуации. Возрастной рейтинг — 18+, а следовательно и невозможность посетить сеансы по «Пушкинской карте», и специфика фильма — индивидуальное авторское кино — могли помешать собрать хорошую кассу. На это же работал и отказ в поддержке от крупных федеральных каналов.

— Ситуация была напряженной, мы ждали реакции первых зрителей. И случилось чудо (или благословение Булгакова) — фильм и его художественные качества почти никто не ругал. Критики и зрители писали комплементарные рецензии и «сарафан» помог кино взлететь, — отметила Наталия Клибанова.

По её словам, несмотря на сложности при производстве ленты, никто из команды не покинул проект. Даже наоборот — появлялись новые участники. Например, Юрий Борисов, который отдал свой голос коту Бегемоту.

— Мне кажется все участники понимали, что имеют дело с большим культурным событием для страны. И это кино сделало большой шаг как для индустрии, так и для понимания нашего зрителя. У нас в стране есть большая аудитория думающих, умных и талантливых людей, которые в состоянии оценить мощь искусства. Это вселяет огромную надежду, — подчеркнула Наталия Клибанова.

Что произошло с российским кино

По словам Наталии, за последние годы российское кино сделало огромный рывок. Отечественные кинематографисты научились снимать сложно-постановочные фильмы и говорить с аудиторией на разные темы.

— Например, параллельно с «Мастером и Маргаритой» в прокате шли большие разножанровые фильмы на разную аудиторию: сказка «Бременские музыканты», комедия «Холоп 2», военная драма «Воздух», спортивная драма «Лед 3». И все эти фильмы собирали аудиторию и бокс-офис. Мы как бы подталкивали и раскачивали друг друга. И зрители не были разочарованы — им предложили максимально разнообразное меню качественной кухни, — отметила Наталия Клибанова.

Но она также уточнила, что индустрия испытывает недостаток всего: идей, профессиональный сценаристов, режиссеров, актеров, художников и профессионалов второго состава, работающих на площадке — от ассистентов до администраторов.

— Сейчас много школ в Москве, которые готовят специалистов, но этого не хватает, так как и преподавателям надо делать проекты, и у них просто не хватает времени на полноценное обучение. Но в силу того, что мы все понимаем эту кадровую проблему, в том числе, государство, то делаются большие шаги со всех сторон. Продюсеры шерстят регионы, участвуют в питчингах и фестивалях. Мы ищем всё — идеи, исполнителей, ресурсы, локации. За последние два года я объездила огромное количество регионов: от Мурманска до Владивостока, от Калининграда до Камчатки. У нас огромная страна и она очень разная. Хочется напитаться мыслями и чувствами людей разных культур, социального статуса и возраста. Конечно, в первую очередь, интересует молодежь. Они будут строить нашу новую страну и хочется услышать их голоса, — подчеркнула Клибанова.

Она добавила, что по итогам двух лет поездок началась работа над проектами из Уфы, Тюмени и Казани. В Томске продюсеров также заинтересовали несколько идей фильмов, сериалов и мультфильмов.

Томские истории

— Поездка в Томск была совершенно замечательной. Во-первых, было знакомство с Леонтием Усовым — потрясающий художник, проживший три яркие и такие разные жизни, с драматургом Юлием Буркиным, который сформулировал для меня формулу «русской идеи» — поиск своего предназначения, смысла и желание посвятить всего себя без остатка своему делу, идее, или человеку. Может, именно для этого мне стоило съездить в Томск, — рассказала Наталия.

Впечатление на неё произвел и главный корпус Томского государственного университета с его атмосферой.

— Эта синергия среды обучения ребят разных специализаций. Собственный музей, ботанический сад и так далее. Это высокий уровень академического образования, который готовит думающих и разносторонних людей, — отметила Наталия Клибанова. — Мы съездили в театр «2+КУ» Владимира Захарова — я видела документальный фильм про него и он тронул меня до слез. Человек, который сумел вдохнуть жизнь в своих кукол и они стали для него семьей. Все эти прекрасные люди, творцы отдают себя целиком, без остатка своему делу — это живое подтверждение теории «русской идеи». Мы встречались с творческой молодежью с горящими глазами, которые живут мечтой и не видят преград. Таким ребятам хочется помогать. И я уверена, что если немного подтолкнуть, дать шанс — они выстрелят и создадут новое кино, которое мы все будем смотреть.

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