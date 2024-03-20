Локальные истории. Кинопродюсер Павел Сарычев о том, почему столичные производители фильмов и сериалов все чаще обращают внимание на регионы

20 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: СAST. Сибирская кинофабрика

Почему столичные производители фильмов и сериалов все чаще обращают внимание на регионы, зачем воспитывать нового зрителя и почему сегодня важны локальные истории?

Об этом, а также о перспективах развития кинематографа в Томской области мы поговорили с известным российским кинопродюсером Павлом Сарычевым, посетившим Томск в начале марта с коллегой, Наталией Клибановой.

Развитие в регионе

О том, что в Томске в последние годы развивается кинодело, Павлу было известно еще до приезда в город:

— Я знал о томском сериале «Соцсети», который самостоятельно из региона вырос в федеральный индустриальный кейс. Мы часто встречались с продюсером проекта Евгением Жуковым на различных федеральных мероприятиях, общались, поэтому я знал, что мы едем не на пустое место, — рассказал Павел Сарычев. — Томск поразил меня тем, что он такой российский Оксбридж. Для меня был удивительным тот факт, что образовательная система является одним из локомотивов региона, поразил потенциал Томской области.

Павел также отметил, что развитие креативных индустрий в регионе могло бы помочь в удержании выпускников образовательных учреждений.

— Потенциал гигантский. Много молодежи, которая хочет и, я уверен, может, — подчеркнул Павел Сарычев. — Проблема в том, что не существует какой-то более-менее системы на месте. Есть инициатива частная, снизу. Но если все систематизировать, плюс со стороны учебных организаций есть интерес, то можно получить большую точку роста, в том числе и креативную. На мой взгляд, у Томска есть потенциал насытиться правильными людьми. Мы, с одной стороны, можем решить задачу создания новой точки на большой карте. А с другой, сама точка по отношению к себе по-другому начнет действовать. Часть людей из нее перестанет уезжать. Это важно. «Креативка» в этом плане решает еще и некие социально-демографические задачи. Одно дело, когда мы говорим про прибыль здесь и сейчас, а другое — что [творческие люди] здесь остаются, плюс остаются другие люди, для которых истории, которые рассказываются об их регионе, тоже важны. Зачем ехать в эту Москву, если в Томске и так круто.

По мнению Павла, в городе есть много «правильной инициативы», «высокая творческая пассионарность», воодушевляющие примеры создания креативных продуктов людьми разных профессий.

— Эти истории очень важны и в региональном, и в федеральном масштабах. Тот же театр Владимира Захарова имеет очень большую перспективу в силу того, что он «другой» театр. Люди сами этого не понимают, пытаются сохранить наследие Захарова, но потенциал у этой истории больше. У Томска в целом, к сожалению, немного потеряно позиционирование. А его можно сделать очень круто. Если инициатива на местах частная будет поддержана со стороны государства, то можно получить прекрасный кейс развития креативного региона.

Почему продюсерам пора выбираться за пределы Москвы

Павел Сарычев отмечает, что сегодня в стране растет объем кинопроизводства — он оценивается в десятки процентов в год. Поэтому киноиндустрии нужны новые локации и новые истории.

— Мы понимаем, что если мы снимаем кино для России, то и снимать его надо в России. Мы можем это делать в ближнем Подмосковье, но есть ощущение, что нужно идти дальше. Для этого нам нужны мероприятия, которые не только местное кино поднимают и как-то структурируют, но и способны встречать приезжающие из Москвы большие проекты, — поясняет продюсер. — Через месяц мы будем снимать в Красноярске довольно большой московский проект, потому что там была создана кинокомиссия, некоторая инфраструктура, чтобы мы туда заходили.

По словам Павла, Томск тоже может стать точкой приёма таких крупных историй.

— Образовательная активность [здесь] в плане креатива, конечно, хороша. Но научить в Томске снимать кино группами по 300 человек невозможно без этих групп. А они с нуля не сделаются просто в силу объема финансирования. И если мы будем приезжать и снимать тут, то будут оставаться инфраструктурные ресурсы, типа актерских вагончиков, генераторов, света, а на них и местные кинематографисты смогут снимать. Это очень важно, потому что инфраструктуру частной инициативе тяжело купить. Даже в Москве у нас большие инфраструктурные вложения в создание кинокластеров, они не сопоставимы ни с чем, что вкладывалось ранее. Москва ориентирована на то, чтобы стать конкурирующим на мировом рынке кластером, — рассказывает Сарычев. — Но просто завлекать в большое кино [людей из регионов] из Москвы, чревато еще большей опасностью вымывания творческого потенциала. В данном случае я должен восхищаться такими людьми, как Женя Жуков, который при этом остается в Томске. Я думаю, в Москве он нашел бы себе креативную работу и прекрасно себя чувствовал. И если власть не будет заинтересована, то таких людей удержать будет сложно.

Павел отметил, что на развитие регионального кинематографа могут сыграть крупные федеральные компании с представительством по всей стране, вроде МТС, Мегафона или Ростелекома, имеющие свои или дружественные онлайн-кинотеатры.

— Если есть задача по экспансии в регион, то контент региональный заставит людей при выборе онлайн-кинотеатра выбрать то, где «ребята приезжали, у нас снимали», — уверен Сарычев.

Еще одна причина взгляда столичных продюсеров в сторону регионов — поиск вдохновения и интересных тем.

— Находясь в Москве, у нас [возникает] такое искажение пространства, что мы не видим многих тем, нам кажется, что что-то так, а оно на самом деле иначе, поэтому нам нужно выезжать. Например, для меня Леонтий Усов и Владимир Захаров — источники вдохновения. Или история томского погрома — это же тоже очень круто! Нам же часто не хватает тем, которые нас объединяют. Мы пытаемся найти это в прошлом, еще как-то, а они здесь, их действительно много. С одной стороны, можно рассказывать про кантонистов второй половины 19-го века, а с другой — можно рассказать про Cognitive Technologies, которые делают беспилотники, работающие в сельском хозяйстве, — говорит Павел Сарычев. — Технологии можно купить. Нам очень важно дать техническую возможность снимать, но также важно дать поверить в себя. Многие думают — «я родился в Томске, как я стану киношником?». Например, я не из киносемьи. Не то, чтобы я всю жизнь хотел работать в кино, так сложились обстоятельства, я нашел себя. И кроме личных интересов денежных, мы понимаем, что часть контента может улучшать мир. А когда контент создается в регионе, видят знакомые места, они уже, как знакомая девушка-фотомодель: «а я с ней в одном классе учился». А тут весь город у тебя становится таким. Ты можешь говорить — «А вы смотрели такой-то фильм? А это снято у меня во дворе практически». Как с историей «Любовь и голуби», основанной на истории семьи, которая жила в Черемхово Иркутской области, как и автор сценария этого фильма. Это важный кейс, не надо их стесняться. Нет понятия «региональной истории». Есть понятие «история, произошедшая в регионе». Например, фильм «Бобро пожаловать» создан как региональное кино про регионы и там должен был и остаться — такой высмеивающий немного особенности региона Нор-Па-де-Кале. В итоге он стал суперхитом французским! То же «Испытание аулом», например — кино, снятое в кавказской республике, небольшое, высмеивает особенности «городской житель в ауле». Вторая часть напрашивается про жителя аула в городе. Я думаю, если кто-то из парабельских староверов приезжает в Томск — это некое событие. Или томский программист продвинутый отправляется к бабушке в Парабель, а там в деревне света нет, и он проводит его туда, например. Эти темы универсальны. С одной стороны, региональное кино может случиться в Томске. С другой, оно будет понятно не только в регионах.

Какое кино мы будем смотреть в ближайшее время

Обсуждая тему востребованного сегодня кино, Павел уточняет, что сейчас наступает время, когда у отечественного кинематографа появляется возможность воспитать собственного зрителя.

— Я в восемь или девять лет посмотрел «Индиану Джонса», потом Властелина колец», а затем сходил на российское кино и еще лет десять больше на него не ходил. И мне уже тяжело переучиться, как и многим нашим зрителям. А если мы начнем сейчас с детей, они привыкнут приходить в кинотеатры и видеть много разного хорошего кино. Сейчас у нас в прокате идет 4-5 больших хитов. Если мы сейчас создадим много детского разнообразного контента, то мы получим зрителя, который будет сохранять лояльность к нашему кино на протяжении своей жизни. К сожалению, в 90-е годы мы забыли про зрителя. Какой блокбастер, к сожалению, в России не сними, если он немного снимается с оглядкой на Запад — ты проигрываешь, потому что автоматически играешь черными. Поэтому ориентир на детско-юношеское кино оправдан в стратегическом виде. Возможно, с него сливки снимут следующие поколения, может, из томичей кто-то успеет. Сейчас это вложение в долгую в бизнес. На мой взгляд семейное детское кино, приключенческое, или те же «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» можно и сейчас смотреть. Это же все фильмы, построенные не столько на технологиях, сколько на том, что мы рассказали нашу историю без оглядки на что-то там. И если мы будем играть на своём поле, то, наверное, нам будет легче. У нас же есть вселенная русских супергероев, которые при осмыслении могут быть, мы можем достать Кощеев, кикимор, леших, вурдалаков и волколаков, но только немного отряхнуть их от грима из сказок Роу. Микки Маусу на днях исполнилось 100 лет, а Тому и Джерри — 80. Может, и нам достать 60-летних Морозко и что-то с ними делать? Мне кажется, это в генокоде у нас есть. Нам не надо объяснять в столкновении между Капитаном Америкой и Кощеем Бессмертным, кто из них наш. Кто из них хороший или плохой — немного другая задача, но кто из них наш, мы понимаем. Скорее всего, Кощей Бессмертный лучше понимает устройство мира в России. У нас есть эта вселенная, просто мы, глядя на американцев, как-то её стесняемся.

Отмечая перспективы развития отечественного кинематографа Павел отсылается к опыту китайских коллег, чьи фильмы на родном рынке уже могут составить достойную конкуренцию большому голливудскому кино.

— Китайцы прошли этот путь за 20 лет. Сперва у них всех рвали американские фильмы, а сейчас у них собственные фильмы собирают лучше американских. Та же «Дюна» на втором месте в прокате, а на первом — тайваньская комедия. Потому что есть такое понятие, как национальная история (в плане контекста, ситуации). И вестернизированные истории в Китае не очень интересны. Да, зрители могут прийти, потому что там мстители летают, что-то такое, но когда они сами научились делать не хуже по продакшену, получилось, что выбирая между близким по качеству уровнем производства, зритель идет на местную историю. А когда мы делаем что-то на коленке и пытаемся это выдать за «Звездные войны», тогда да, все расстраиваются.

Павел считает, что кинематографисты придут к тому, что главным контентом сегодня являются семейно-приключенческие, комедийные фильмы и сериалы. А вот упор на исторические сюжеты будут делать меньше.

— Количество исторических фильмов местами уже становится проблемой. Наверное, нам надо быть чуть осторожней с историей. Когда мы говорим об её фактически воссоздании, моделировании, мы можем намоделировать будущее. Как когда ты выпил, потом едешь на машине, влетел в столб, кат, и вот он ты, плывешь на белом пароходе... У зрителя так или иначе может возникать ощущение, что так и надо. На самом деле та же история томского погрома... я знал о существовании погромов в Сибири, но что это было настолько объемно, многослойно и это тоже классная история, я не знал. Если рассказывать об историческом кино, я бы рассказывал истории таких маленьких городов, маленьких людей, тех, кем мы являемся. Взгляд маленького человека очень интересен. Я очень надеюсь, что мы на историю посмотрим с этой стороны. Есть потрясающий фильм «Праведник», совершенно небольшой, не прорываются фронты, не ездят танки, но это классный фильм про войну. Вот сейчас «Воздух», который Алексей Герман сделал, тоже классный. Но это авторское кино. Сейчас мы находимся в правильной точке. С одной стороны, государство понимает, что креативные индустрии важны. С другой — есть на местах желание что-то делать. Если все интересы сойдутся, плюс люди в индустрии потратят 5-10% своего времени на попытку правильно эту руку госпомощи протянуть, тогда все сработает. К сожалению, не всегда это получается. Нам в Москве было тяжело, когда к нам пришли с запросом: что бы вам сделать, чтобы через 5-10 лет наш кинематограф был лидирующим? Мы тоже не знаем ответ на этот вопрос. Мы привыкли к «Дяденька, пустите нас, пожалуйста, поснимать». Есть новое поколение государственных людей, которые поразительно хотят сделать хорошо. Для меня это большой стимул постараться им помочь, потратить свое время на это. Томск в этом плане выглядит очень перспективным. Есть этот потенциал молодежный, есть горящие глаза, даже кейс уже сделанного кино. Казалось бы, это просто некая сухая трава, которая может вспыхнуть. Нужно просто, чтобы это было контролируемо и не просто горело где-то запросто так, а послужило топливом для парового двигателя.

Павел Сарычев — кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании BlackBox Production, работавшей над рядом выходивших на федеральных каналах проектов. Среди них комедийные сериалы «Родком», «Психологини», «Кухня. Война за отель», «Политех», «Кибер Иван», «Тетя Марта» и другие.

Текст: Егор Хворенков

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