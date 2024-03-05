«Торо́ва, Топӄ!»: как лингвист Григорий Коротких помогает томичам изучать селькупский язык

5 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Селькупы — самодийский народ, проживающий на севере Западной Сибири. Об их культуре широкой публике известно немного, но тем интереснее знакомиться с ней, в том числе и через язык.

В Томске лингвист, руководитель межэтнической ассоциации «Ильсат» Григорий Коротких уже пять лет занимается преподаванием южноселькупского языка. Он проводит открытые уроки, поддерживает тематические языковые группы в социальных сетях, а в конце 2022 года издал сборник материалов для изучения и практического применения селькупского языка.

Поговорили с Григорием — или, как его зовут по-селькупски, Кыршка — как он занялся селькупским языком, что необходимо делать для популяризации истории и культуры малочисленных народов и почему это может стать перспективным направлением внутреннего туризма.

Селькупский с 16 лет

Григорий Кротких ведет урок по селькупскому языку в межэтническом центре «Ильсат». Фото: Серафима Кузина

Григорий Коротких не знает достоверно о своих селькупских корнях, но языком местного народа заинтересовался еще в 16 лет. Тогда он начал самостоятельно изучать шёшкупский диалект по букварю А. А. Ким. Новые слова записывал в словарик в виде эксель-таблицы, и когда дошел до шестисот строк, понял, что может свободно читать и переводить простые тексты. А вот разговаривать на этом диалекте было не с кем, последние его носители — люди 1910-1920-х гг. рождения, которых уже нет в живых. Поэтому, чтобы практиковать и разговорный язык, Григорий перешел на нарымский диалект.

— В июле 2017 года я познакомился с Коробейниковой Ириной Анатольевной, которая умеет свободно говорить на нарымском диалекте. От неё я перенял разговорный язык и сейчас продолжаю его передавать, как устный и письменный язык. У меня уже есть один говорящий ученик и человек десять, которые читают и пишут, это дорогого стоит! — рассказывает он.

Григорий Коротких — лингвист, руководитель межэтнической ассоциации «Ильсат», автор книг по южноселькупскому языку. Фото: Серафима Кузина

Культура северных народов захватила Коротких, он решил заниматься ею профессионально — как лингвист. Став студентом ТГПУ, в 2019 году Григорий написал свою первую книгу — «Уроки по языку шёшкупов» — совместно с автором букваря по шёшкупскому диалекту Александрой Ким. Тогда же он начал проводить занятия по селькупскому языку в томском педуниверситете дважды в неделю. Промежуточным итогом преподавательской деятельности стала новая книга «Современный язык нарымских селькупов», изданная в 2022 году. В ней собраны ученические тексты, а также переводы Коротких и обучающие материалы, которые предназначены для самостоятельного изучения языка.

Букварь по шёшкупскому диалекту, с которого Григорий начал изучать селькупский. Фото: Серафима Кузина

Две книги Григория для изучения — «Уроки по языку шёшкупов» и «Современный язык нарымских селькупов» Фото: Серафима Кузина

— В процессе своей практический деятельности по языку я накапливал материалы, писал какие-то раздатки, придумывал занятия, разные языковые мастер-классы, разбирался в тонкостях грамматики. В итоге появилась идея соединить это все в одно, и я подался на президентский грант. Он писался с той идеей, что книга станет большим сборником материалов, который должен попасть в каждую школу, библиотеку целевых районов Томской области. Потому что на самом деле там селькупских книг почти нет, они все оседают в академических кабинетах и практически не доходят до территорий, где эти знания были «добыты». Хотя, по идее, именно там-то они, в первую очередь, и должны быть.

Уже на первом занятии Григорий объясняет своим ученикам принципы построения предложений. Фото: Серафима Кузина

В 2020 году Григорий вместе со своими учениками переехал в культурный центр народов Севера «Ильсат». Сейчас он работает как репетитор по южноселькупскому языку, но иногда проводит и открытые уроки для всех желающих, и даже языковые интенсивы на целый день. По словам Григория, среди его учеников есть и селькупы, и просто интересующиеся этой темой.

— Конечно, занятия для коренных и некоренных отличаются подачей. Вторым надо больше культурных нюансов объяснять, начиная прямо с азов. Да и после моих уроков можно заметить, как отличаются группы — коренные обычно обсуждают бабушек, дедушек: наши жили там-то, а наши с тем-то поженились. То есть, это в основном семейные истории, и такие разговоры длятся долго. А если народ собрался не из коренных, то они рассказывают охотничьи байки про парабельских волков.

Книги по языку тоже используются на таких занятиях Фото: Серафима Кузина

Григорий уверен, что выучить южноселькупский язык на самом деле под силу каждому. Это зависит от мотивации человека и его старания. Своим ученикам уже на первом занятии он рассказывает, как строить предложения и какие грамматические правила использовать. Он считает, что селькупский — очень логичный язык, а поэтому для начала в нем нужно запомнить языковую конструкцию и научится ее применять. Для этого Коротких предлагает не только изучать грамматику и вести словарик, но уже с первых занятий переписываться в мессенджерах на селькупском языке.

Григорий занимается по собственной методике и предлагает своим ученикам уже с первых занятий начать переписываться в мессенджерах на селькупском. Фото: Серафима Кузина

— Я в самом начале своей книги написал сверху: «Чтобы заговорить на селькупском языке, нужно пытаться на нём говорить». Для этого нужны словари и основные две таблицы. Но самое главное — выйти на связь с теми людьми, которые знают или изучают селькупский язык, и с первого дня с ними начать переписываться на селькупском, — рассказывает Григорий. — Сначала мозг взорвётся, безусловно. Но один из моих учеников так и занимался — при помощи переписки. В итоге через 2 недели он со мной уже говорил. По началу, конечно, он одно слово из трёх понимал, но человек был максимально замотивирован.

Сначала, конечно, все будет не понятно, но Григорий считает, что селькупский очень логичный язык и в нем просто нужно научится применять языковые конструкции. Фото: Серафима Кузина

Для своих учеников Григорий не только написал книгу и находит время на ответы в мессенджерах, но и составил подборку материалов на почти 3 ГБ, которые пригодятся при изучении языка. Например, там есть словари, сказки, песни — материалы, собранные за годы практики.

Иллюстрацию для этой книги подготовила художница, мастер-ремесленник и ученица Григория — Юлия Селявко. Фото: Серафима Кузина

Григорий Коротких — единственный, кто делает эквиритмические (с сохранением стихотворного размера) переводы стихов и песен с русского на южноселькупский, восемь из них опубликованы. Сейчас в работе у него и еще нескольких участников — перевод «Маленького принца», который планируется издать. Также в планах Григория — перевести вузовский учебник ТГПУ о народах Томской области, включая селькупов, хантов, томских татар и других.

— Хотелось бы, чтобы это стало первой специальной книгой на южноселькупском языке о разных народах. Я считаю, что к моменту появления института народов Севера (если, конечно, его у нас откроют), важно будет показать, что на коренном языке есть специализированная литература и даже конкретно вузовский учебник, по которому можно учить людей дальше, — рассказывает Коротких о своих планах.

На площадке «Ильсата»

В культурном центре «Ильсат» проходят не только уроки по языку, но и мастер-классы и экскурсии Фото: Серафима Кузина

«Ильсат» в переводе с селькупского языка означает «душа-жизненность». Межэтническая ассоциация коренных народов томского Севера под таким названием появилась 9 августа 2017 года в городе Колпашево. Изначально она объединяла мастеров-ремесленников, работающих в традиционных техниках по обработке бересты, лозоплетении корзин и травоплетению из рогоза. Но с 2020 года к этой деятельности, с подачи Григория Коротких, добавился и селькупский язык. Тогда же свой «Ильсат» появился и в Томске, а сам Григорий стал руководителем ассоциации.

Томский «Ильсат» находится на ул. Алтайской, 3. Фото: Серафима Кузина

Уголок, посвященный деятельности колпашевских коллег Фото: Серафима Кузина

Сегодня культурный центр томского Севера на двух своих площадках проводит для детей и взрослых мастер-классы по селькупским ремёслам и рукоделию, уроки по изучению языка, а его сотрудники рассказывают об истории и культуре малочисленных народов на экскурсиях. В качестве экспонатов — изделия ручной работы в этническом стиле, от оберегов до народных костюмов.

Творчество ремесленников. Что-то из предметов можно и купить за сравнительно небольшие деньги. Фото: Серафима Кузина

Работа центра держится, в основном, на плечах общественников-энтузиастов, которые и придумывают мероприятия, и проводят их, и продвигают в массы. Григорий вместе со своими коллегами активно ведет соцсети и записывает видео на YouTube-канале, помогающие, если не заговорить на селькупском языке, то соприкоснуться с культурой этого народа.

— Моя главная цель — чтобы как можно больше людей знали южноселькупский. Чтобы традиция продолжалась и находила свое выражение в новых людях, — отмечает Коротких. — И мне отрадно, что у меня в этом деле есть соратники, в том числе и молодые — мои самые успешные ученики по селькупскому языку, при всем уважении к старшему поколению. Это Григорий Колмаков, с которым мы свободно общаемся на селькупском, и Юлия Селявко — художник, мастер-ремесленник и человек, который тоже учит язык. Из молодых нас трое ребят, которые активно работают по селькупскому направлению. Мы не сидим сложа руки, своими силами делаем контент для интернета, в том числе образовательные видео.

Песня нарымских селькупов про рыб YouTube

Другая цель Григория — заниматься популяризацией культуры коренных народов Томской области в целом. Он уверен, что эта работа должна быть системной и поставлена «на рельсы маркетинга». При этом, по мнению Коротких, она не может быть запущена в полном объеме «без тесного общения с жителями области». Для этого Григорий вместе с коллегами выезжает в северные районы и проводит там открытые уроки в школах и техникумах, презентации своих книг и принимает участие в ежегодных фестивалях «Большая рыба», «Большой Амикан» и «Этноскоп».

— Все, что связано с наследием коренных народов, находится на личном уровне у каждого человека, который относит себя к этой группе или чьи предки относились к ним. Многое работает на личных знакомствах, на доверии. Человек придет, послушает — хорошо! Потом даже, может быть, и поможет нам. А сколько таких человек не придет, просто потому что их не позвали? Поэтому для себя я ставлю задачу — максимально наращивать контакты в районах.

Фото: Серафима Кузина

Также в рамках работы «Ильсата» он планирует развивать «сувенирку», чтобы это направление вышло наконец за пределы мастер-классов и стало успешной коммерческой историей.

На языке селькупов

Фото: Серафима Кузина

В Томской области проживает особый коренной народ — южные селькупы. Есть еще северные селькупы — они живут на территории современных Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Несмотря на то, что их среда обитания, культура и язык значительно отличаются от южноселькупских, 90 лет назад «активисты от науки», как назвал их Григорий, объединили народы в одну категорию.

«Топӄ» — это на селькупском Томск, а «То́пӄол ӄа́дэр» — Томская область. Фото: Серафима Кузина

Интересно, что некоторые слова из северноселькупского языка перекочевали в нашу современную речь — например, слово «парка». По-нарымски оно звучит как «порӷ» — шуба. И, наоборот, русские слова тоже встречаются в языках селькупов, например, есть такое слово «торо́ва», похожее по звучанию на наше «здоро́во», что переводится как «здравствуй», или «капе́йка» — денежная единица. Быка на южноселькупском языке можно назвать «пик», а можно и «корхыр». То же самое касается и слова «молоко» — можно сказать «моло́ка» или «чаӷ мы» — «белое нечто».

Рассказ о жилищах селькупов YouTube

В языке южных селькупов вообще отсутствует звук «ща». Некоторые ученики Григория отмечают, что он похож на казахский из-за звуков «ӄ», читается как «кэ», но с задней артикуляцией. Ударение может варьироваться, да так, что это влияет на значение слова. Например, вместо «оправить» можно сказать «выпить» или вместо «смотреть» — «сойти с ума».

Где живут южные селькупы?

Особое внимание, по словам Григория, в изучение селькупского языка стоить обратить на произношение и интонацию. Кроме того, что звучание отличается у северных и южных селькупов, существуют еще и разные диалекты. В Томской области у южноселькупского, например, их известно целых 12.

— Сейчас официально в Томской области семь районов и Стрежевой , на уровне Правительства РФ, входят в территории традиционного проживания коренных народов. Чаинский, например, не входит, потому что там коренных практически не осталось, хотя еще в первой половине ХХ века здесь располагались ряд селькупских деревень, — отмечает Григорий. — Конечно, как бы то ни было, селькупы и другие коренные народы — это меньшинство, но меньшинство значительное. Тот же самый Каргасок. Если мы возьмем его агломерацию — 10 тысяч, то там, по моей оценке, наберется до четверти коренных. Там есть реально остяцкий дух, я бы сказал, что мощный.

Ученики на уроке селькупского языка Фото: Серафима Кузина

Коротких отмечает — сегодня существует значительный интерес к традиционной культуре, но проблема с «широким информированием» все еще есть — обычным людям не так-то просто узнать о жизни селькупов:

— Как кто-то захочет чем-то селькупским заниматься, если люди даже не знают об этом ничего? Та же молодежь меньше представлена, потому что ей труднее об этом узнать. Молодежь — она все же немного в других контекстах существует, чем старшее поколение, и адаптация любой коренной реалии к этим контекстам есть то, чем и должны заниматься национальные деятели.

— Моя главная цель — чтобы как можно больше людей знали южноселькупский. Чтобы традиция продолжалась и находила свое выражение в новых людях, — говорит Григорий. Фото: Серафима Кузина

При этом загадки, которые содержит культура селькупов, могут пробуждать интерес как у молодого поколения, так и у старшего, уверен Григорий. Вот, например, история о том, как появились первые книги на селькупском:

— Самые первые селькупские книги датированы 1878 и 1879 годами. Был такой Николай Петрович Григоровский. Он родился и вырос в Удмуртии, работал там лесником. За какие-то провинности был отправлен в Нарымский край. Занимал должность «подай-принеси» у остяцкого купца, который жил на Чае. И от чаинских селькупов выучил язык. Это был, разумеется, человек грамотный, он переписывался с томской интеллигенцией того времени, например, с Потаниным. А потом Григоровский скооперировался с церковью, и с благословения церковной иерархии издал четыре своих книги. Так, благодаря его труду, сохранился такой материал, которого взять больше негде.

Фото: Серафима Кузина

Привлекает Коротких и фольклор томских этносов. Некоторые из традиционных селькупских сказок сейчас можно послушать в обзоре диалектов по ссылке. Григорий отмечает: в этих историях виден общий момент — их герои всегда нарушают какое-то правило, о котором рассказывается в самом начале:

— Селькупам все нужно сделать по-своему. Это очень хорошо вписывается в ментальность народа, потому что у наших селькупов есть такое: «вот как я сказал, так правильно, а как ты сказал — нет!», — подмечает исследователь.

Фото: Серафима Кузина

Еще одна тема, которой занимается Коротких, это традиция двойного Нового года:

— Об этом во многих источниках говорится, я собирал информацию по крупицам и сводил ее. Получается, что селькупы отмечали праздник 2 февраля и 2 августа. Первый назвался Медвежьим, а второй был Праздником лося. Это соотносится и с информацией о том, что год у южных селькупов чётко делится на половины: лося и медведя, — рассказывает Григорий. — И у хантов, ненцев, например, существует два Новых года, что стало ещё одним косвенным доказательством.

Селькупы и туризм

Поговорили с Григорием и о том, почему селькупская тема может стать перспективным направлением внутреннего туризма в Томской области. Фото: Серафима Кузина

Григорий уверен — селькупская тема может стать интересным туристическом маршрутом в регионе. Работа в этом направлении уже активно ведется общественниками:

— Периодически мы встречаем экскурсии: благодаря сотрудничеству с Дарьей Буланцевой, занимающейся региональным туризмом, у нас, на томской площадке «Ильсата», уже побывали три группы школьников из Первомайского района. Зачем приезжать в Томск за сотни километров? Да вот затем, чтобы познакомиться с культурой народов Севера. Также мы разработали тур в Колпашевский район на выходные, свозили несколько групп на разные программы, планируем и дальше развивать это направление. Потенциал в районах есть, те же дни села — проводить их с опорой на культуру местных русских, местных селькупов! Но для этого надо залезть в архивы, найти уникальное, всё красиво упаковать — и это сложно.

Друг культурного центра «Ильсат» Дарья Буланцева Фото: Серафима Кузина

Будет ли туризм полезен коренным народам? Григорий уверен — однозначно да. Это позволит и развивать локальные бизнесы по производству сувениров, и продвигать собственную культуру вовне, и знакомить детей со своими корнями.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас туристическая история чаще всего развивается благодаря инициативам районных библиотек, музеев, домов культуры. Так, например, общественники селькупского села Старокороткино в Колпашевском районе приглашают туристов посмотреть на двухсотлетний «Кедр-целитель». Параллельно с легендой о целительных свойствах дерева они рассказывают и историю села, и о жизни селькупов на этих территориях.

Посмотреть на двухсотлетний «Кедр-целитель» приезжают в Старокороткино со всех уголков Сибири. Есть поверье, что если к нему привязать ленточку и загадать желание, то оно сбудется. Декабрь, 2022 г. Фото: из архива издания

По словам Григория, в Томской области общественное движение народов Севера зародилось в 1989 году. Тогда этой темой заинтересовался большой пул активистов, некоторые из которых до сих пор продолжают работать. А в 2015 году случился новый всплеск активности, куда попала и Григорий:

— Появилось, по сравнению предшествующим временем, огромное количество активистов, которые пришли уже после меня в эту тему, которые имеют селькупские, хантыйские корни. Разумеется, это интересная динамика. Я оптимистично настроен: мне кажется, случился «накопительный эффект», и все больше людей начинают интересоваться коренными народами, — считает он.

Остяцкая земля

Музей под открытым небом «Чу́мэл ҷвэҷ». Декабрь, 2022 г. Фото: из архива издания

Где сегодня можно посмотреть, как выглядели жилища южных селькупов и их внутреннее убранство?

В Парабельском районе, на верхней поляне Оськиного озера, с 2016 года работает музей под открытым небом «Чу́мэл ҷвэҷ» — «Остяцкая земля». Он посвящен традициям и быту южных селькупов. Среди интересных экспонатов — «дома охотника и рыбака» с воссозданной обстановкой жилища и «дом роженицы», где женщины проводили с новорожденными первый месяц.

Декабрь, 2022 г. Фото: из архива издания

Текст: Алёна Попова

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