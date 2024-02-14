Городские историки. Что такое историческая урбанистика и чем она отличается от краеведения

14 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Осенью прошлого года группа сибирских ученых запустила телеграм-канал «Городские историки». Его создатели планируют продвигать исторические исследования городов в массы, предельно сохраняя научность субдисциплины, которая называется историческая урбанистика.

Поговорили с основателем и выпускающим редактором канала, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником, руководителем магистратуры «Концептуальная урбанистика» в Тюменском госуниверситете Игорем Стасем о том, зачем заводить научные каналы и об отличиях ученых-городских историков от краеведов.

Науке нужен голос

Основатель и выпускающий редактор телеграм-канала «Городские историки» Игорь Стась Фото: из архива

Телеграм-канал «Городские историки» была запущен в ноябре 2023 года. По словам его создателя, идея подобного проекта просто висела в воздухе.

— Идея канала по исторической урбанистике или городской истории (на западе эту науку называют Urban History) зрела достаточно давно. Все родилось примерно 10 лет назад. Тогда появилась мысль о создании научного журнала в этой области, — вспоминает Игорь Стась. — Разные группы исследователей по всей России предпринимали попытки это сделать, но из-за отсутствия источников финансирования подобный проект так и не удалось реализовать. Вместе с тем, историческая урбанистика как часть исторической науки продолжала испытывать необходимость в трансляции своих знаний как среди ученого сообщества и студентов, так и для широкой аудитории. То есть городским историкам нужна была какая-то институция, или какой-то формат, который смог бы интегрировать и привлечь других исследователей, аспирантов, студентов, магистрантов, и в целом интересующихся историей городов и урбанизацией России. С помощью него они узнавали бы о тематических конференциях, форумах и семинарах, новостях и исследованиях. Городские историки из разных университетов высказывали мысль о создании ассоциации и специализированного журнала, но все это оставалось в мечтах.

В целом такой большой запрос на интеграцию исторической урбанистики фактически был желанием усилить качество научных работ в этой области.

— Есть сильная потребность в повышении репутации дисциплины, уровня научного диалога, дискуссий. Соответственно, нужен был какой-то канал, который бы отстаивал качество этих исследований, — уточняет Игорь Стась.

Одновременно с этим, фиксировался интеллектуальный запрос и со стороны студентов.

— Что изучать, какими методами, как можно писать, какой аналитический язык использовать в исследованиях истории городов? Все эти вопросы есть у молодых ученых. Этот интерес заметен на научных конференциях, школах и воркшопах. В последний раз эта тема серьезно обсуждалась на конференции «Метрополисы: множественная урбанистика и ее языки описания», которая прошла в Тюмени в октябре 2023 года. Молодые исследователи представляли самые разные направления внутри российской урбанистики — географию, социологию, социальную антропологию, историю. И надо сказать, что историки не терялись в междисциплинарном диалоге урбанистов. Именно на этой конференции стало понятно, что создание подобного телеграмм-канала просто жизненно необходимо для исторической урбанистики.

Историческая урбанистика также имела потребность в более широкой интеграции с прикладными городскими исследованиями.

— Голоса историков обычно редко слышны в сообществе урбанистов. Существует заблуждение, что историки должны только сидеть в архивах и библиотеках и не участвовать в реализации реальных городских проектов. Однако в западной Urban Studies городские историки на равных правах участвуют в проектах городского развития — определяют историко-культурное наследие, выявляют аутентичность и локальную идентичность пространств, формулируют символический потенциал в брендировании и маркетинге городских проектов, проводят предпроектные полевые исследования. В этом плане городская история как наука может сделать многие девелоперские проекты более фундированными. Однако, к сожалению, историческая урбанистика в России редко применяется в разработке прикладных задач по развитию городов. Вероятно, это как раз связано с тем, что ее плохо слышно на общем поле российской урбанистики, где первую роль играют архитекторы-градостроители, дизайнеры или социологи. Это еще одна причина, почему исторической урбанистике нужен был формат, который бы поспособствовал включению городских историков в прикладную урбанистику в целом, был бы таким каналом трансляции своего мнения и знания.

В итоге, осенью прошлого года Игорь Стась с коллегами пришли к идее запустить как раз такой тематический телеграм-канал.

— В отличие от журнала, который издается на бумаге или в электронном виде, телеграм-канал позволяет более быстро реагировать на самые актуальные новости, самые разные мероприятия и события, более плотно вести диалог с другими городскими науками — антропологией, социологией, архитектурой и тд. А еще в нем можно делать обзоры конференций, быть более критическим, чем это было бы в классическом академическом бумажном журнале, — подчеркнул Игорь Стась.

Историческая убранистика

Под исторической урбанистикой (или городской историей) авторы канала понимают направление исторической науки, а также часть социальных исследований о городе, в центре внимания которых ретроспективный анализ городского развития. В этом отношении историческая урбанистика тесно связана с другими науками.

— Если давать какое-то определение — это научное направление, которое изучает города и урбанизацию, городскую культуру и городской образ жизни в разные исторические периоды, — рассказал Игорь Стась. — Обычно мы предпочитаем называть эту научную субдисциплину «исторической урбанистикой». Реже используем термин «городская история», так как он объясняет не столько область знаний, в которой действуют ученые, сколько сам исторический процесс, например историю какого-то города. А когда мы говорим «историческая урбанистика», это, скорее, подразумевает самое исследовательское сообщество, изучающее историю городов, то есть то, что в исторической науке называется историографией.

Не краеведение

Историческую урбанистику авторы канала разводят с краеведением, поскольку та слабо связана с научной сферой.

— Под краеведением следует в первую очередь понимать общественное движение, которое начало формироваться в XVIII веке. Тогда оно было «академическим», когда разные ученые из только что созданной Академии наук проводили различные экспедиции в регионы и изучали их. В XIX веке сложилось «демократическое краеведение», объединявшее местных исследователей, как правило, не имевших профессионального образования, но обладавших глубоким интересом и увлеченностью к истории родного края. Затем, в 20-е годы ХХ века, советская власть превратила это движение в целый общественно-политический институт со своими активистами, обществами и исполнительными комитетами. На местах были открыты сотни краеведческих бюро, которые осуществляли просвещение знания об истории, природопользовании, географии и экономике своего региона, — рассказывает Игорь Стась. — В 1920–30-е гг. в краеведческом движении участвовали, как правило, профессиональные ученые и специалисты. Однако в 1960–80-е гг. краеведение скорее стало уделом людей на пенсии, и появилось целое поколение таких краеведов-общественников, которые изучали свои регионы без профессионального образования. В этом плане краеведение стало шире, стало настоящим движением снизу, но ушло от научной сферы.

Тут стоит отметить, что «Городские историки» выступают за краеведение как общественное движение, но возражают, чтобы его участники — без должного образования и необходимых исследовательских компетенций — позиционировались как научные специалисты.

— К сожалению, за последние 30 лет качество региональной науки резко просело. Многие исследования выдаются как научные, но по факту являются общественными краеведческими работами. Мы против того, чтобы качество науки о городе, регионе, крае в университетах и институтах имело уровень, когда большие профессора на самом деле выдают научные труды, которые может сделать любой энтузиаст-самоучка. С этой точки зрения проблема не в краеведах и краеведении, а в университетах и академических институтах, — отмечает Игорь Стась. — Телеграм-канал «Городские историки» создан для того, чтобы отстаивать репутацию научных исследований о городах и регионах, чтобы они не превращались в любительские позитивные истории, а были реальной наукой. Краеведение — это хорошо в рамках просвещения населения, но совершенно недостаточно для серьезного научного диалога в университетах и академических институтах.

Как устроен канал

Эмблема канала Фото: предоставлено Игорем Стасем

Команда «Городских историков» состоит из четырех авторов и выпускающего редактора. Тексты пишут в том числе студенты и аспиранты. Есть небольшой пул периодически привлекаемых авторов.

— Если вы побывали на какой-то конференции и у вас есть желание анонимно написать о чем-то, высказать свое мнение — вы можете связаться с нами, и мы готовы вас опубликовать. Иногда я сам обращаюсь к знакомым, прошу, чтобы они рассказали о том или ином мероприятии. Если человек соглашается, то он пишет, мы редактируем и материал выпускается на канале. Подобные договоренности есть с 3-4 авторами. У нас дерзкая молодая команда, которая хочет, чтобы проект привлекал и других новых авторов и исследователей, — отмечает Игорь Стась.

Основным форматом канала является публикация обзоров на книги, статьи, конференции. Есть и совсем необычные жанры. Например, в январе команда провела Премию городских историков, определив лучшую книгу, диссертацию, статью и зарубежную работу за 2023 год.

— В приоритете посты про исследовательскую жизнь, но мы хотим расширять формат. Всегда думаем о новых идеях, и в ближайшее время, надеюсь, нам удастся реализовать некоторые из них, — отметил выпускающий редактор.

Канал остается полуанонимным. Единственное публичное лицо в нем — это сам Игорь Стась.

— Первая причина в том, что у нас много критики, и её будет еще больше. Поэтому часть авторов хотят оставаться анонимными, чтобы эта критика не перерастала в конфликты с коллегами. Вторая причина связана с тем, что часть авторов — это студенты и аспиранты. Здесь может появиться эффект несерьезного отношения к их работе. Мы пришли к выводу, что нужно сохранять некоторую анонимность в течение года, а когда придет время, все имена назовем, — рассказал Игорь Стась. — Идеология анонимности дает определенные возможности реализации задач канала по повышению репутации и продвижению исторической урбанистики. Название канала подразумевает, что городскими историками являются как авторы канала, так и его читатели. Любой желающий может стать частью этого сообщества. Идея в том, чтобы усилить идентификацию ученых, качество их исследований, рассказать о них широкой аудитории и продвинуть эту область знания внутри российской урбанистики, застолбить за собой место, сказать, что мы есть. Поэтому анонимность — это в том числе такой литературно-риторический приём «Я/Мы — городские историки».

Запуская канал, его создатели не ожидали большого интереса со стороны читателей. Однако этот интерес растет.

— Рост подписчиков на канале оказался выше, чем мы планировали. В первое время подписывались знакомые историки. А сейчас я вижу, как расширяется аудитория, становится более разнообразной, появилось больше разных исследователей-урбанистов, не только историков, — отмечает Игорь Стась. — Мы стараемся сохранять на нашем канале интерес для исследователей, но хотелось бы привлекать и обычных читателей, которые стремятся узнать, что пишут историки-профессионалы о городах. На самом деле, в науке о городах есть много всего увлекательного. Нужно просто переложить это на понятный язык, который будет доступен всем, кто интересуется городами. Однако, несмотря на это, исследовательская аудитория все равно остается в приоритете канала «Городские историки».

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