24 года на рынке нефтесервиса В Сибирской Сервисной Компании отметили лучших сотрудников
В начале февраля АО «Сибирская Сервисная Компания» традиционно отмечает день основания предприятия. На торжественном собрании подвели итоги, а лучших сотрудников по итогам года отметили корпоративными наградами. Благодарственные письма, Почетные грамоты и премии получили 20 работников Томского филиала.
С какими итогами надежный отраслевой лидер подошел к очередному году своего развития рассказываем в нашем материале.
Итоги года
Сибирская Сервисная Компания уже более двух десятков лет предоставляет широкий спектр услуг крупнейшим недропользователям страны. Доля реализуемых АО «ССК» работ на российском рынке нефтесервиса в разные годы составляет от 5 до 8 процентов – это прочная позиция и залог для перспективного развития и роста. Благодаря соблюдению норм промышленной безопасности, применению новейших технологий, привлечению к работе высококвалифицированного персонала, проведению строгого контроля качества и пониманию потребностей заказчиков, предприятие год за годом сохраняет высокую эффективность в работе, достигает солидных результатов, продолжает планомерное развитие.
АО «ССК» четвертый год подряд получает максимальный балл по итогам опроса «ТЭК-рейтинг» среди крупнейших предприятий российской нефтегазовой отрасли. Три года Сибирская Сервисная Компания удерживала лидирующие позиции в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». В 2023-м году предприятие признано лучшим в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение».
— «Томский филиал Сибирской Сервисной Компании, как и прежде, остается одним из лидеров среди подразделений. Мы трудимся практически по всей территории страны: в Томской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, Республике Коми, Восточной Сибири. На 2024 год в работе планируется одиннадцать буровых и три вышкомонтажные бригады. Коллектив насчитывает порядка 620 сотрудников. Мы – настоящий коллектив профессионалов, это доказал прошедший год. На 2024-ый у нас большие планы, планируем выполнить все поставленные задачи, они нам по плечу, — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений ТЕЛКОВ. — В планах на предстоящий год продолжать наращивать объёмы и увеличивать численность работников. Ведётся постоянная работа по подбору дополнительного персонала на новые проекты, по улучшению условий программ лояльности, совершенствованию Коллективного договора. Планируем вернуть традицию проведения конференций, мероприятий молодых специалистов, спартакиады».
В свою очередь заместитель директора по обеспечению производства Андрей Степанов подчеркнул, что прошлый год для Томского филиала ознаменовался тем, что произошла «смена поколений» персонала. Новый коллектив сложился, прошел проверку, закалился трудностями.
— Один из главных вызовов прошлого года — это работа с новым заказчиком. Это был вызов для нас: очень сложные требования и особенности месторасположения работ, — подчеркнул Андрей Сергеевич. — В этом году мы видим, что идет увеличение объемов, как в метрах, так и в выручке. Поэтому, можно сказать, мы двигаемся только вперед. Томский филиал осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. У нас накоплен уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке. Мы успешно занимаемся бурением как геологоразведочных, так и эксплуатационных скважин, при этом работаем в любых географических условиях.
Также замдиректора подчеркнул, что гордится работой в Томском филиале.
— Я пришел в АО «ССК» в 2007 году после вуза, это первое и единственное место работы. Начинал со слесаря, был механиком по буровому оборудованию, механиком в офисе, начальником участка по ремонту оборудования, начальником службы по ремонту оборудования и с прошлого года стал заместителем директора, — рассказал Андрей Сергеевич. — Тот, кто поработал в Томском филиале, всегда сможет построить карьеру. Если хочет расти как профессионал, если есть стремление, то можно все это сделать в компании. За 16 лет работы могу сказать, что здесь никогда не было задержек по выплатам зарплаты, можно строить планы и знать, что ты защищен в финансовом плане. Есть социальный пакет, путевки, санаторная помощь. Компания сильная, стабильная, каждый год показывает свое лидерство на различных конкурсах и в рейтингах первые места завоевывает. Чувствую гордость от того, что работаю здесь, расту и развиваюсь, что мы вместе добиваемся успехов.
— Год был непростым, но все задачи решены. Любые трудности мы встречаем с пониманием, принятием, всегда ищем выход из любой ситуации, будь то работа с новым серьезным заказчиком, приемка имущества другого филиала или задача по обновлению оборудования на буровых, — поделился главный механик Томского филиала АО «ССК» Юлиус Ниденц. — Я пришел в компанию в 2016 году, будучи студентом, стал работать слесарем пусконаладочных работ. Через год меня перевели на инженерную должность полевым механиком, где я получил большой опыт, понимание функционирования буровой. Была возложена очень серьезная задача — обеспечить работоспособность оборудования в круглосуточном режиме, чтобы буровая работала и метры проходки были. В 2020 году меня перевели в офис на должность заместителя начальника цеха вышкомонтажных работ. Здесь опять новый опыт, понимание всего процесса: как формируется задача в офисе до того, как все это происходит на буровой. И вот уже чуть больше двух лет я работаю главным механиком. Уверен, мой путь внутри компании еще не закончен, есть много вариантов, куда можно двигаться, и свой вектор я уже выбрал.
Люди производства
— Я переехал в Томскую область из Донбасса в 2014 году. Там я был подземным горнорабочим, здесь доучился и устроился в «нефтянку». Про ССК узнал от знакомых, что называется, по «сарафанному радио»: где лучше, туда и стремился, — вспоминает мастер цеха производственного обеспечения Федор Сергеевич. — Есть в нашей работе некоторая романтика. Я уже привык к вахте, в городе попробовал поработать в офисе — не мое. Мне на вахте проще, я там все знаю. Зимой работы больше, сезон перевозок начинается. Сегодня мне дали первую награду за все время работы. Это приятно очень. За то, что отметили, хотелось бы сказать «спасибо».
— Я родился в селе Малиновка Томского района, окончил Политехнический техникум, служил в армии, поступил в Томский политехнический университет на заочное отделение и параллельно в 2005 году устроился работать в АО «ССК», — рассказывает мастер буровой Константин Иванович. — Наша профессия очень мужская, сложная. Однако я не променяю ее ни на какую другую. В работе на вахте есть свои плюсы: отработал месяц, месяц полноценно провожу с семьей. У меня на буровой работа налажена, порядок, коллектив хороший. Я горжусь тем, что работаю в этой компании. Конечно, бывают трудности, главное – не бояться их решать. Предприятию хочу пожелать процветания, новых станков и кадрового пополнения, чтобы молодые люди приходили, хотели учиться и не боялись работать.
— Я случайно попал в эту отрасль больше 20 лет назад. Правда, товарищ сразу предупредил: попадешь в бурение, обратно не вернешься. Так и вышло, — улыбается механик Алексей Александрович. — В нашей работе ничего легкого нет, там все сложное. При этом очень хорошее отношение людей, есть взаимопонимание в коллективе. Когда ты на вахте находишься, там немного иначе жизнь идет. Для меня вахтовым методом лучше работать, чем в офис ходить. Ты уже знаешь, что будешь делать: месяц там, месяц будешь дома отдыхать, куда поедешь, чем займешься, ремонты, огороды. В ССК я работаю больше трех лет и никуда отсюда уходить не планирую. Я успел поработать в разных организациях, повидал всяких работодателей: в ССК на высоте корпоративная культура, забота о сотрудниках, их детях. Приятно, когда на Новый год детям дают подарки. Мой труд здесь заметили и оценили — это хорошо, не зря работал.
— Я попал в АО «ССК» по целевому набору. Отучился в Тюменском индустриальном университете, затем мне предложили работать в Томске. Приехал сюда в 2021 году. Здесь мне дали статус молодого специалиста, определили наставника. Он помогал освоить работу, объяснял сложности и нюансы, — вспоминает ведущий специалист сектора информационных технологий Денис Алексеевич. — Мы занимаемся наладкой постоянной спутниковой связи и круглосуточным видеонаблюдением на месторождениях, чтобы знать, что происходит на производстве. Обеспечиваем спутниковую связь с объектами, чтобы они могли своевременно сообщать нужную информацию в офис. Мы стараемся, на совесть работаем, и получаем закономерный результат — награду.
Новый год с новой буровой
Накануне дня основания компании возле здания Томского филиала установили символ деятельности буровиков, настоящий макет БУ 3000 ЭУК в уменьшенном виде.
— Мы находимся в центре Томска, на набережной часто гуляют томичи и гости города. Хотелось, чтобы люди знали, чем занимается наша компания, — поделился директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Макет сделан в одной из мастерских по образцу настоящей буровой установки. Создавали ее чуть больше месяца, на нее ушло порядка 0,5 тонны металла. Здесь есть все необходимые элементы: вышка, вертлюг, долото, крюкоблок, балкон верхового рабочего. Новый объект вызывает живой интерес у прохожих. Сотрудники появление установки тоже оценили, смеются, что у нас буровые теперь есть не только «в поле», но и возле офиса. Нашу работу лучше всего делать с улыбкой и с позитивным настроем. Пусть символ деятельности буровиков улучшает нам настроение и задает вектор для эффективного решения сложных производственных задач».
Фото: Серафима Кузина
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