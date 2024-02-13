24 года на рынке нефтесервиса В Сибирской Сервисной Компании отметили лучших сотрудников

13 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В начале февраля АО «Сибирская Сервисная Компания» традиционно отмечает день основания предприятия. На торжественном собрании подвели итоги, а лучших сотрудников по итогам года отметили корпоративными наградами. Благодарственные письма, Почетные грамоты и премии получили 20 работников Томского филиала.

С какими итогами надежный отраслевой лидер подошел к очередному году своего развития рассказываем в нашем материале.

Итоги года

Фото: Серафима Кузина

Сибирская Сервисная Компания уже более двух десятков лет предоставляет широкий спектр услуг крупнейшим недропользователям страны. Доля реализуемых АО «ССК» работ на российском рынке нефтесервиса в разные годы составляет от 5 до 8 процентов – это прочная позиция и залог для перспективного развития и роста. Благодаря соблюдению норм промышленной безопасности, применению новейших технологий, привлечению к работе высококвалифицированного персонала, проведению строгого контроля качества и пониманию потребностей заказчиков, предприятие год за годом сохраняет высокую эффективность в работе, достигает солидных результатов, продолжает планомерное развитие.

АО «ССК» четвертый год подряд получает максимальный балл по итогам опроса «ТЭК-рейтинг» среди крупнейших предприятий российской нефтегазовой отрасли. Три года Сибирская Сервисная Компания удерживала лидирующие позиции в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение». В 2023-м году предприятие признано лучшим в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение».

Директор Томского филиала АО «ССК» поздравляет коллег Фото: Серафима Кузина

— «Томский филиал Сибирской Сервисной Компании, как и прежде, остается одним из лидеров среди подразделений. Мы трудимся практически по всей территории страны: в Томской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, Республике Коми, Восточной Сибири. На 2024 год в работе планируется одиннадцать буровых и три вышкомонтажные бригады. Коллектив насчитывает порядка 620 сотрудников. Мы – настоящий коллектив профессионалов, это доказал прошедший год. На 2024-ый у нас большие планы, планируем выполнить все поставленные задачи, они нам по плечу, — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений ТЕЛКОВ. — В планах на предстоящий год продолжать наращивать объёмы и увеличивать численность работников. Ведётся постоянная работа по подбору дополнительного персонала на новые проекты, по улучшению условий программ лояльности, совершенствованию Коллективного договора. Планируем вернуть традицию проведения конференций, мероприятий молодых специалистов, спартакиады».

В свою очередь заместитель директора по обеспечению производства Андрей Степанов подчеркнул, что прошлый год для Томского филиала ознаменовался тем, что произошла «смена поколений» персонала. Новый коллектив сложился, прошел проверку, закалился трудностями.

Андрей Степанов, заместитель директора по обеспечению производства Томского филиала АО «ССК» Фото: Серафима Кузина

— Один из главных вызовов прошлого года — это работа с новым заказчиком. Это был вызов для нас: очень сложные требования и особенности месторасположения работ, — подчеркнул Андрей Сергеевич. — В этом году мы видим, что идет увеличение объемов, как в метрах, так и в выручке. Поэтому, можно сказать, мы двигаемся только вперед. Томский филиал осуществляет работы как «под ключ», которые включают в себя полный цикл строительства скважин, так и по раздельному сервису. У нас накоплен уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке. Мы успешно занимаемся бурением как геологоразведочных, так и эксплуатационных скважин, при этом работаем в любых географических условиях.

Также замдиректора подчеркнул, что гордится работой в Томском филиале.

— Я пришел в АО «ССК» в 2007 году после вуза, это первое и единственное место работы. Начинал со слесаря, был механиком по буровому оборудованию, механиком в офисе, начальником участка по ремонту оборудования, начальником службы по ремонту оборудования и с прошлого года стал заместителем директора, — рассказал Андрей Сергеевич. — Тот, кто поработал в Томском филиале, всегда сможет построить карьеру. Если хочет расти как профессионал, если есть стремление, то можно все это сделать в компании. За 16 лет работы могу сказать, что здесь никогда не было задержек по выплатам зарплаты, можно строить планы и знать, что ты защищен в финансовом плане. Есть социальный пакет, путевки, санаторная помощь. Компания сильная, стабильная, каждый год показывает свое лидерство на различных конкурсах и в рейтингах первые места завоевывает. Чувствую гордость от того, что работаю здесь, расту и развиваюсь, что мы вместе добиваемся успехов.

Юлиус Ниденц, главный механик Томского филиала АО «ССК» Фото: Серафима Кузина

— Год был непростым, но все задачи решены. Любые трудности мы встречаем с пониманием, принятием, всегда ищем выход из любой ситуации, будь то работа с новым серьезным заказчиком, приемка имущества другого филиала или задача по обновлению оборудования на буровых, — поделился главный механик Томского филиала АО «ССК» Юлиус Ниденц. — Я пришел в компанию в 2016 году, будучи студентом, стал работать слесарем пусконаладочных работ. Через год меня перевели на инженерную должность полевым механиком, где я получил большой опыт, понимание функционирования буровой. Была возложена очень серьезная задача — обеспечить работоспособность оборудования в круглосуточном режиме, чтобы буровая работала и метры проходки были. В 2020 году меня перевели в офис на должность заместителя начальника цеха вышкомонтажных работ. Здесь опять новый опыт, понимание всего процесса: как формируется задача в офисе до того, как все это происходит на буровой. И вот уже чуть больше двух лет я работаю главным механиком. Уверен, мой путь внутри компании еще не закончен, есть много вариантов, куда можно двигаться, и свой вектор я уже выбрал.

Люди производства

Федор Ворошилов, мастер Цеха производственного обеспечения Фото: Серафима Кузина

— Я переехал в Томскую область из Донбасса в 2014 году. Там я был подземным горнорабочим, здесь доучился и устроился в «нефтянку». Про ССК узнал от знакомых, что называется, по «сарафанному радио»: где лучше, туда и стремился, — вспоминает мастер цеха производственного обеспечения Федор Сергеевич. — Есть в нашей работе некоторая романтика. Я уже привык к вахте, в городе попробовал поработать в офисе — не мое. Мне на вахте проще, я там все знаю. Зимой работы больше, сезон перевозок начинается. Сегодня мне дали первую награду за все время работы. Это приятно очень. За то, что отметили, хотелось бы сказать «спасибо».

Константин Самардакевич, мастер буровой Фото: Серафима КузинаЙ

— Я родился в селе Малиновка Томского района, окончил Политехнический техникум, служил в армии, поступил в Томский политехнический университет на заочное отделение и параллельно в 2005 году устроился работать в АО «ССК», — рассказывает мастер буровой Константин Иванович. — Наша профессия очень мужская, сложная. Однако я не променяю ее ни на какую другую. В работе на вахте есть свои плюсы: отработал месяц, месяц полноценно провожу с семьей. У меня на буровой работа налажена, порядок, коллектив хороший. Я горжусь тем, что работаю в этой компании. Конечно, бывают трудности, главное – не бояться их решать. Предприятию хочу пожелать процветания, новых станков и кадрового пополнения, чтобы молодые люди приходили, хотели учиться и не боялись работать.

Алексей Муранцев, механик участка по ремонту и обслуживанию оборудования Фото: Серафима Кузина

— Я случайно попал в эту отрасль больше 20 лет назад. Правда, товарищ сразу предупредил: попадешь в бурение, обратно не вернешься. Так и вышло, — улыбается механик Алексей Александрович. — В нашей работе ничего легкого нет, там все сложное. При этом очень хорошее отношение людей, есть взаимопонимание в коллективе. Когда ты на вахте находишься, там немного иначе жизнь идет. Для меня вахтовым методом лучше работать, чем в офис ходить. Ты уже знаешь, что будешь делать: месяц там, месяц будешь дома отдыхать, куда поедешь, чем займешься, ремонты, огороды. В ССК я работаю больше трех лет и никуда отсюда уходить не планирую. Я успел поработать в разных организациях, повидал всяких работодателей: в ССК на высоте корпоративная культура, забота о сотрудниках, их детях. Приятно, когда на Новый год детям дают подарки. Мой труд здесь заметили и оценили — это хорошо, не зря работал.

Денис Шакин, ведущий специалист сектора информационных технологий Фото: Серафима Кузина

— Я попал в АО «ССК» по целевому набору. Отучился в Тюменском индустриальном университете, затем мне предложили работать в Томске. Приехал сюда в 2021 году. Здесь мне дали статус молодого специалиста, определили наставника. Он помогал освоить работу, объяснял сложности и нюансы, — вспоминает ведущий специалист сектора информационных технологий Денис Алексеевич. — Мы занимаемся наладкой постоянной спутниковой связи и круглосуточным видеонаблюдением на месторождениях, чтобы знать, что происходит на производстве. Обеспечиваем спутниковую связь с объектами, чтобы они могли своевременно сообщать нужную информацию в офис. Мы стараемся, на совесть работаем, и получаем закономерный результат — награду.

Новый год с новой буровой

Руководство Томского филиала у макета буровой Фото: Серафима Кузина

Накануне дня основания компании возле здания Томского филиала установили символ деятельности буровиков, настоящий макет БУ 3000 ЭУК в уменьшенном виде.

— Мы находимся в центре Томска, на набережной часто гуляют томичи и гости города. Хотелось, чтобы люди знали, чем занимается наша компания, — поделился директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Макет сделан в одной из мастерских по образцу настоящей буровой установки. Создавали ее чуть больше месяца, на нее ушло порядка 0,5 тонны металла. Здесь есть все необходимые элементы: вышка, вертлюг, долото, крюкоблок, балкон верхового рабочего. Новый объект вызывает живой интерес у прохожих. Сотрудники появление установки тоже оценили, смеются, что у нас буровые теперь есть не только «в поле», но и возле офиса. Нашу работу лучше всего делать с улыбкой и с позитивным настроем. Пусть символ деятельности буровиков улучшает нам настроение и задает вектор для эффективного решения сложных производственных задач».

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».