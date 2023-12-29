Раз, два, три... елочка гори! Как выглядят главные новогодние красавицы в городах Сибири

29 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске уже зажглась главная новогодняя елка на Ново-Соборной площади, где традиционно проходят самые шумные гулянья после боя курантов.

А где расположены лесные красавицы в других сибирских городах и не уступают ли они по нарядности томской ели, рассказываем в нашем новогоднем обзоре.

Томск

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске установку главной новогодней елки на Ново-Соборной площади начали еще в конце ноября. В высоту искусственное дерево 24 метра, в диаметре — 10 метров. Такую новогоднюю красавицу в 2022 году взамен старой елки подарила горожанам компания «Газпром трансгаз Томск».

В этом году главная елка зажглась 23 декабря. Вокруг нее сделан резной ледяной цоколь, а рядом традиционно установлены ледовые скульптуры в рамках ежегодного фестиваля «Хрустальный Томск».

Новосибирск

Главная новогодняя елка Новосибирска установлена в центре города перед Театром оперы и балета на Красном проспекте. Ее высота чуть меньше томской — 21 метр, но зато на ней насчитывается около 2000 елочных игрушек. Стиль оформления ели — классический, преимущественно используются золотой и красный цвета.

Изготовлена новогодняя красавица по заказу почти за 5 млн рублей на заводе ELKA DE (Московская область, город Петушки). Несмотря на то, что она приобретена в 2019 году, каждый год рисунок и конфигурация украшений на ней меняются, благодаря доработкам каркаса и веток ели новосибирскими специалистами.

По сообщению новосибирской мэрии, новогодняя иллюминации в городе зажглась 1 декабря и будет работать до конца января.

Кемерово

В Кемерово главная елка уже с начала декабря красуется на площади Советов. Ее высота 25 метров, добавляет еще 2 метра постамент новогодней красавицы, диаметр — 7,7 метра. Почти две тысячи веток монтируют в 42 яруса. На ней три гирлянды синего, красного и белого цветов. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель меняет цветовую гамму и рисунок. Всего украшают главную новогоднюю красавицу Кемерова 1800 елочных шаров диаметром 10, 15 и 20 сантиметров.

На момент приобретения, в 2019 году, главная елка Кузбасса стоила 18 млн рублей, что было в три раза больше кремлевской — писали местные СМИ.

Новокузнецк

На главной площади общественных мероприятий Новокузнецка праздничная иллюминация зажглась 1 декабря. Высота новогодней елки ничуть не уступает столичной красавице Кузбасса и тоже составляет 25 метров. Украшено искусственное дерево шарами и игрушками. По традиции рядом установлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Барнаул

Открытие главной новогодней елки Барнаула на площади Сахарова пройдет позднее всех в Сибири, 29 декабря, концертно-театрализованным представлением «Царевна-лебедь». Барнаульская красавица считается одной из самых высоких новогодних елей в России — ее высота 32 метра без учёта метровой звезды на макушке.

Красноярск

Главная новогодняя елка Красноярска зажглась 28 декабря на острове Татышев. Впервые на ее открытии заработала сцена со стеклянным куполом на восточной стороне парка. Красноярская новогодняя красавица считается самой высокой в России — ее «рост» 55 метров. Куплено искусственное дерево в 2018 году почти за 62 млн рублей, благодаря чему елка получила звание и самой дорогой в стране.

Омск

Основным центром притяжения омичей в новогодние праздники стал исторический парк «Омская крепость», где установлена главная городская елка. Вокруг также построен ледовый городок: горки с подсветкой и световым тоннелем, чаши-ловушки и ледяная инсталляция «Камин». Торжественное открытие новогоднего пространства прошло 28 декабря.

Тюмень

Главная новогодняя елка Тюмени зажглась тоже 28 декабря на площади 400-летия города. Ее высота 28 метров. Приехало искусственное дерево в Тюмень из Москвы в 2018 году.

Иркутск

В первых числах декабря новогодняя елка зажглась в Иркутске, в сквере Кирова. По традиции, ее начали устанавливать за месяц до события, подготовка проходила в рамках проекта ледового города «Счастье чистой воды».

Высота иркутской новогодней красавицы 25 метров, а длина главной звезды на ней еще 2,5 метра. Весит такое украшение 180 кг. Всего на каркасе закреплено 3500 хвойных веток — примерная длина каждой 50 см.

Абакан

Главная городская ёлка в Абакане расположена в Черногорском парке. Высота новогоднего дерева 25 метров. Среди ледовых фигур в Черногорском парке традиционно установлены Дед Мороз со Снегурочкой и символ года — Дракон.

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