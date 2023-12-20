Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме по пер. Островского, 7

20 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по пер. Островского, 7.

История и архитектура

Двухэтажный полукаменный дом по пер. Островскому, 7 (ул. Розы Люксембург, 72/3) предположительно построен в 1912 году. По данным портала «Земля Томская», здание вместе с другими по ул. Розы Люксембург, 72а и 72б составляло усадьбу. Известно, что ею в 1882 году владел мещанин Трофим Девяшин, который в начале XX века приобрел соседний участок с деревянным двухэтажным домом и флигелем, а позже построил здесь еще несколько зданий.

Что располагалось

В итоге к середине века на участке располагались три деревянных двухэтажных дома и один полукаменный двухэтажный. Все они сохранились до наших дней.

Дом все это врем использовался как жилой. После 1920-х национализирован и стал многоквартирником. В 2010-х признан аварийным и расселен.

Участие в программе

В муниципальную программу «Дом за рубль» здание попало в 2022 году. Летом того же года активисты провели здесь арт-консервацию, превратив окна здания в арт-объекты.

Своего инвестора здание обрело только через год. В июле 2023 года торги впервые выиграл иногородний инвестор — производственно-коммерческая фирма «Улдуз», зарегистрированная в Туле, и управляющий партнер агентства реновации архитектурного наследия «Интеллект» Евгений Инджгия.

В те же торги арендатор взял на восстановление соседнее здание усадьбы по ул. Розы Люксембург, 72б. В них, как и в других томских домах, он планирует открыть сеть гостиниц.

Что происходит сейчас?

На данный момент компания подписала с администрацией города все необходимые документы и в ближайшее время приступит в разработке проектно-сметной документации.

Почему этот дом важно сохранять для города

— Комплекс находится на окраине исторического центра города, где историческая застройка сохранилась отдельными зданиями и фрагментами — при этом через дорогу находится кинотеатр «Киномакс», являющийся точкой притяжения пешеходных потоков в этом районе. Соответственно, меняется градостроительная роль усадьбы — она должна стать необходимым элементом модернизированной территории, оттеняя её по контрасту и в этом качестве стать одной из её достопримечательностей, — рассказал председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

Фото: Серафима Кузина

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