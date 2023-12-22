Из 1990-х в 2020-е: как изменился Томск за 30 лет

22 декабря 2023 / На правах рекламы

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Кажется, что многие известные места Томска словно застыли во времени — они не меняются десятилетиями. Университеты, лыгинские здания, доходные дома — все на месте, только вывески, маркизы над витринами и таблички у входов разные. Но это впечатление обманчиво.

Мы прошлись по Томску и нашли несколько мест, существенно изменившихся за минувшие годы. Этот спецпроект мы делаем с компанией МТС, отмечающей в 2023 году свое 30-летие. В нашем обзоре рассказываем, как менялся город и как оператор дарит подарки к юбилею компании.

Томск Первый

Первую станцию станцию «Томск» на железной дороге построили в 1895 году на северо-восточной окраине города. Но пассажиры любили сходить с поезда на Степановском разъезде — на юге, рядом с городскими районами. Поэтому в 1898 году на этом месте утвердили станцию Межениновка с деревянным вокзалом, а в 1909-м переименовали ее в станцию Томск-I и построили новый каменный пассажирский вокзал.

Здание вокзала Томск-I. Вероятно, 1920-е г.г. Фото: из семейного архива семьи Стаденбергов

На протяжении ХХ века здание изменилось несколько раз. Так, 1990-е оно встретило с модернистским фасадом из стекла и бетона. А последний проект самой масштабной реконструкции реализовали к 400-летию Томска. Сравните:

Вокзал Томск-I Фото: сообщество Дмитрия Шипули «Все о Томске», Мария Аникина

Кстати, до 1917 года из Томска ежедневно уходили два поезда, на Запад и на Восток. Взяв билет, который стоил от 22 до 54 рублей, пассажиры могли скоротать время в привокзальном ресторане или в зале ожидания, за чтением книги.

Прошло сто лет — и мы по-прежнему читаем в ожидании поезда. Правда, все чаще в электронном виде, с помощью любимых книжных сервисов. У МТС свой — Строки. Для абонентов удобно, а сейчас можно выиграть бесплатную подписку сразу на 6 месяцев!

Из синематографа — в ТЮЗ

В начале Первой мировой войны на Конной площади в центре Томска построили новый театр-синематограф. Проект современного модного электротеатра на 900 человек заказали известному томскому архитектору Андрею Лангеру. Автору удался оригинальный фасад с башенками, в духе времени. Владелец, купец Александр Громов, назвал свой синематограф «Новый». После революции электротеатр не сумел удержаться на плаву. В 1930-е в здании после реконструкции разместился театр драмы и комедии. В 1950-х лишился своих башенок и обрел соцампирный вид. В 1990-е здесь уже вовсю работал ТЮЗ. Последнюю реконструкцию закончили буквально в этом году — после масштабного пожара, который пережило здание.

Театр драмы — ТЮЗ Фото: Томский Обзор

«Движущиеся картины», как когда-то называли кино, здесь больше не показывают: оффлайн-площадка досталась оффлайн-искусству. Но идти в видеосалон, как в 93-м, не придется.

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В сердце города

Одно из первых каменных зданий Томска — здание городского магистрата — было построено еще в самом начале XIX века. Здесь же располагался один из первых банков в России, магазины, страховое общество и даже райисполком. В 90-е почти двухсотлетний памятник архитектуры передали в аренду, с условием провести реставрацию. Процесс не задался, и Томск чуть не остался без исторического здания. Уже в нулевых новые инвесторы, решив вложиться в устройство востребованной в центре гостиницы, смогли закончить строительство. Новый «Магистрат» (именно так назвали отель) отличается от старого. Но получить примерное представление о том, как выглядел этот уголок центра сто лет назад, конечно можно.

Бывший магистрат в 90-е и «Магистрат» сейчас Фото: Виктория Челушкина, Серафима Кузина

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Городской сад

В каждом городе есть свой большой сад для прогулок и развлечений. Томск не исключение. Первый ельник на участке, выделенном под городской сад, посадили еще в 1884 году. Как выглядели тогда свеженамеченные дорожки будущего прогулочного оазиса, можно увидеть на старом фото.

Фото 1886–1887 гг. Здесь видна первоначальная планировка сада — сеть дорожек и даже искусственный водоем Фото из фондов ТОКМ

В 1907-м, благодаря братьям Бромлей, устроителям томского водопровода, в саду появился мозаичный фонтан — и он работает до сих пор! А вот аттракционы менялись неоднократно, как и садовые скульптуры, диваны и прочие благоустроительные радости. К началу 1990-х большая часть деревянных построек 1950-х годов поистрепалась или просто исчезла, как, например, беседка на пруду. Ее восстановили совсем недавно:

Беседка в городском саду Фото: Г. Абрамочкин, Томский Обзор

Какой пассаж!

Одно из первых конструктивистских зданий Томска еще нечасто попадает в путеводители — четырехэтажка на проспекте Ленина, 46 не бросается в глаза обывателю, а несколько лет ее первый этаж был практически заброшен. Но даже оно не раз менялось за свою почти столетнюю жизнь.

Ленина, 46 Фото: Станислав Никитин, Серафима Кузина

В начале 1930-х из дефицитного в то время кирпича построили модный дом железнодорожников, позднее ставший общежитием. На его первом этаже организовали студенческую столовую, потом библиотеку. В 1990-е дом уже был жилым. А внизу открылся один из главных шикарных магазинов города — «Пассаж». Тогда же появилась гранитная плитка на внешнем фасаде, чуть ли не первая в Томске. И стала, с одной стороны, символом постсоветского капитализма, а с другой — именно из-за нее и латунных букв «Пассаж», у здания возникло прозвище «Мавзолей».

«Пассаж» 2000-го года — фотография с первого томского фотомарафона, организованного фотографом Л. Лейкиным. На переднем плане — еще не отреставрированное здание ТОКМ Фото: сообщество Дмитрия Шипули «Все о Томске»

После закрытия магазина помещение долгое время пустовало, пока там не заработал it-cube от ТУСУР. Возможно, со временем к нам вернутся и редкие «лежачие» окна, задуманные конструктивистами.

Ну а пока, если вы никак не можете забыть богато украшенные витрины «Пассажа», вспомните, что торговля все равно перемещается в онлайн. И сертификат на 50 000 рублей в магазины МТС — самое то, что стоит успеть выиграть у цифровой экосистемы до 7 января.

Киоски на Плеханова

Еще одно место, которое заметно изменилось за прошедшие 30 лет — переулок Плеханова. В 1990-х он был непроездным на всем своем протяжении — в центре проезжей части выстроились ряды киосков с цветами, сотовыми телефонами и чем угодно еще:

Пер. Плеханова Фото: Александр Морозов, Валерий Доронин

Под снос они отправились не так давно, после чего часть переулка превратилась в небольшой сквер с фонтаном летом и новогодней елкой зимой.

Окажетесь там — не забудьте поделиться фотками. Особенно, если выиграете подписку МТС Premium на год!

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