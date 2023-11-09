Куратор Летней школы на Соловках Светлана Тюкина о русском Севере, морских экспедициях, «союзе со счастьем» и книгах

9 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

«Побывать однажды на Соловках и навсегда связать с этим местом жизнь». Так кратко можно описать историю преподавателя из Северного арктического университета (САФУ) в Архангельске, заместителя директора Интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ и куратора Летней школы на Соловках Светланы Тюкиной.

В Томск она приезжала в сентябре этого года на Всероссийский форум «Университетская библиотека: так можно» в НБ ТГУ. «Томскому Обзору» Светлана рассказала о своих этнографических экспедициях по Белому морю, соловецких проектах, книгах и любви к русскому Северу.

Море зовет

Интервью со Светланой Тюкиной (слева). Научная библиотека ТГУ. 2023 г. Фото: Серафима Кузина

Первая встреча с Соловками у Светланы Тюкиной произошла зимой 1995 года, когда она еще училась в школе. Ее учитель, а сегодня ближайший друг Василий Матонин в то время жил на Соловках и для ребят, увлекающихся историей и литературой, организовал экспедицию на остров. Эта поездка и стала отправной точкой. После нее впечатлительная девушка полюбила северный край и, как говорят в тех местах, «осоловела»:

— Я ходила по этим камням и рыдала от ужаса, что вдруг в моей жизни их больше никогда не будет, писала домой какие-то сумасшедшие телеграммы, подписывая «счастливый ребенок», сидела на ступеньках Спасо-Преображенского монастыря зимой в -30⁰C и писала стихи карандашом, — вспоминает Светлана Тюкина. — Это было очень странное мироощущение, но тогда я поняла, что без Соловков не могу. В начале это было просто чувство места, потом я начале ездить туда летом с друзьями. Такая история про остров, море, лодочки, небо… Параллельно мы ходили с историко-этнографической экспедицией. Выкристаллизовался круг друзей, которые были связаны с Соловками. Один из них, Сергей Васильевич Морозов, мечтал возродить там историю морской культуры. Он, к сожалению, очень рано ушел из жизни, и фактически мы стали продолжать его дело.

Преподаватель САФУ, заместитель директора Интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ и куратор Летней школы на Соловках Светлана Тюкина Фото: Серафима Кузина

Историк и философ, мореплаватель Сергей Морозов с 1985 по 2001 г. работал в Соловецком историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. Он же стал инициатором создания в Архангельске общественной организации Товарищество северного мореходства (ТСМ). Туда входят энтузиасты из разных городов, занятые изучением культуры Русского Севера «в неразрывной связи с морской практикой и традициями». Силами этого сообщества энтузиастов на острове возрождается морская культура. Заработал Соловецкий морской музей с богатой экспозицией и своей верфью, где в течение 10 лет строилась яхта «Святой Петр». Сейчас на ней ходят в исследовательские морские экспедиции:

— Я являюсь координатором ТСМ, — рассказывает Светлана. — Мы занимаемся историей русского Севера, ходим в экспедиции, в основном, по Белому морю — у меня уже больше 20 лет опыта. Наше судно, «Святой Петр», это историческая ретроспектива первой яхты военно-морского флота России, которая была построена в Архангельске и при ее спуске участвовал Петр I. У нас случился такой «реверс», потому что первая яхта следовала до Соловков, а мы наоборот — из Соловков в Архангельск, по местам, где когда-то проезжал молодой царь. В этом году была уже 10-я навигация, ходили в Кандалакшском заливе.

Обычно экспедиции длятся полторы-две недели. Большая часть команды — это ученые-исследователи, не являющиеся профессиональными моряками. Но Светлана признается, что моря она не боится: опыт и современные средства навигации помогают быть уверенным в том, что все будет хорошо:

— Конечно, когда штормит, эмоции. Как говорят: «Кто в море не ходил, тот Богу не молился», — эту поговорку сразу понимаешь. Вообще все понимаешь. Я всегда думаю, когда мы ведем экскурсию у нас в музее: а ведь ходили на Грумант, то есть на современный Шпицберген, были только паруса и весла, и это деревянные суда! Вокруг никаких тебе вот этих прекрасностей: кроме компаса и звезд, у тебя никакого ориентира. А уйти на веснованье — жить на льдине и бить морского зверя — это же на год! Ты в одну сторону идешь, бьешь морского зверя, а потом начинается зима и льды, и ты только через год вернешься домой, — объясняет Светлана. — Это у нас тут теперь навигация, ГЛОНАСС: «Ой, по этому ветру не пойдем, завтра другой ветер, мы пока где-нибудь спрячемся». А как тогда люди жили — это же другая история! Раньше мужиков провожали на судно, не прикасаясь к ним. То есть, женщины их уже не обнимали — такова жизнь поморских жен. Почему на Севере жена, женщина — особая, в большинстве грамотная, принимающая решения? Мужик ушел на год на промысел, а надо что-то делать, вести хозяйство, ей по-другому никак. И во многом, мне кажется, мы это понимаем, хотя сами, конечно, вообще в других, более комфортабельных условиях сейчас. Наши экспедиции — это, скорее, такая история прикосновения к культуре, людям, которые были до нас, дань уважения к ним и памяти.

Параллельно с морскими экспедициями Светлана курирует университетскую верфь — это совместный проект с «Товариществом поморского судостроения». Сейчас при университете в Архангельске на ней строится настоящая поморская шхуна с нуля.

— В нашем университете я веду проекты, связанные с Соловками — для меня очень важна история с морской культурой, — рассказывает Светлана. — С одной стороны, есть профессиональная жизнь и библиотека, с другой — круговорот историй вокруг: и наша верфь, и вторая верфь в Архангельске. Кто бы сказал, что в моей жизни будет две верфи, где строят настоящий корабль, который потом опускается и становится экспедиционным судном, я бы никогда в жизни не поверила в то, что это возможно! Но вот одно судно построено, мы на нем ходим каждый год в экспедиции, а второе уже на подходе!

Фото: Серафима Кузина

С недавнего времени научная библиотека САФУ, где Светлана является заместителем директора Интеллектуального центра, плотно подключилась к проекту университетской верфи. Сотрудники библиотеки занимаются оцифровкой архива Соломбальской верфи, включающего документацию с начала ХХ века. По чертежам из этого собрания в дальнейшем планируется заниматься реконструкцией старинных судов.

Книги «Товарищества северного мореходства»

Опыт морских путешествий и любовь к русскому Северу Светланы и ее коллег привели к издательскому проекту под эгидой «Товарищества северного мореходства». Начинался он с инициативы ученых-энтузиастов, компании друзей, накопивших за время экспедиций обширный набор исследований:

— Все работающие в университетах начинают в какой-то момент писать статьи или что-то издавать, а среди нас есть научные сотрудники и специалисты из Архангельска, Москвы, Петербурга. За время наших путешествий накопился экспедиционный «набор», который жалко просто хранить. Сначала мы издали книгу «Не век жить — век вспоминать: Народная культура Поонежья и Онежского Поморья». В нее мы включили материалы наших экспедиций с фотографиями и архивами, — объясняет Светлана.

Фото: Серафима Кузина

— Это такая книжка, которую можно не только читать, но и слушать, потому что к ней прилагался диск с бабушками, которые пели или что-то рассказывали. Ведь эти бабушки, знаете, которые говорят: «Морщины на лице, чтобы лук прошел», «Ходить, прялкой согнувшись», — это последние носители языка, они нас спрашивали: «А с вами по-городски или по-деревенски говорить?». От них мы услышали, как звучит поморская речь: «На троползни весь день поужините ведь и голос не бежит». «Сижу на пэцке, да на сэцке на свэцку смотрю». Издание моментально стало «Книгой года» в Архангельской области. За шесть месяцев разошелся весь тираж, мы издали второй, и он также внезапно разошелся. В этот момент я поняла, что краеведческая литература-то нужна и ее читают… И вот получилось, что включенность в эту компанию друзей, для которых было важно сохранить язык, хотя бы память о нем, позволила нашему проекту, и параллельно всему вокруг, насыщаться и насыщаться…

Книга «Не век жить — век вспоминать» посвящена народной культуре Поонежья и Онежского Поморья и составлена на основе материалов историко-этнографических экспедиций 1987–2001 гг. по Онежскому району Архангельской области. В 2011 году вышла вторая книга с дополнениями. Фото: СОЛОВКИ.ИНФО

Ключевая тема книг ТСМ, конечно же, история русского Севера. Помимо изданий, связанных с экспедициями, публикуются воспоминания и дневники местных жителей, сборники стихов, есть яркая детская серия и книги северных писателей, например, Ксении Гемп «Сказ о Беломорье» и Бориса Шергина «Государи-кормщики» и «Рождение корабля» (с ассортиментом издательства можно познакомится на сайте СОЛОВКИ.ИНФО — прим. ред). С особым вниманием и уважением издаются книги о Соловках:

— Они как раз связаны с основателем нашего ТСМ, Сергеем Васильевичем Морозовым. Две его книги «Постижение Соловков. Очерки и материалы» и «Тогда на Анзерском острове. Сборник материалов по истории Соловецкого отшельничества» мы выпустили. Есть книги, посвященные соловецкому лагерю, «На Соловках против воли: судьбы и сроки. 1923-1939» и небольшое репринтное издание «История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» конца XIX века. Конечно, мы издаем путеводители по Соловецким островам, такого карманного варианта. Они начинаются с фразы, что «по Соловкам нужно ходить пешком». Сейчас вроде бы семь, если я не ошибаюсь, переизданий. Они быстро расходятся, приходится допечатывать, — рассказывает Светлана. — Флагман нашей работы сегодня — это, конечно, альманах «Соловецкое море», который выходит ежегодно. Когда-то мы думали, что будет номеров пять, а в этом году вышел уже 22-й.

Альманах «Соловецкое море» выходит с 2002 года. В нем публикуются научные исследования, документы (в том числе и впервые вводимые в научный оборот), воспоминания современников, путевые записки, связанные с темой русского Севера.

Первые книги ТСМ печатались исключительно на спонсорские пожертвования. Сейчас вся выручка, полученная от продажи, идет на печать следующих изданий, поэтому денег проект почти не приносит. Зато каждый из членов команды убежден в его просветительской миссии:

— Для нас важна тема просветительства, конечно. У нас очень много всяких презентаций наших изданий, мы бесконечно с кем-то встречаемся, рассказываем о себе. Был момент, когда мы делали серию фильмов. Но основная история для нас все же книжная. Сейчас развиваем новые направления: издание не просто каталогов к нашим выставкам в Морском музее, а целые книги, например, прошла выставка о поморских женах — мы выпускаем книжку о роли женщин Севера. Она основана на материалах выставки, но ее можно читать в отрыве от экспозиции. Бывает, что у нас проходят выставки по книге. Сейчас как раз открылась экспозиция о дорогах царской России. Она во многом основана на книге «Год на Севере» Сергея Максимова, который в конце XIX века путешествовал по Северу, — объясняет Светлана. — После художественных выставок мы готовим обычно серию графических альбомов или открыток. У нас работа разноплановая, но ключевая тема — Север, Соловки, соловецкая культура. То, что рядом или по касательной примыкает, мы тоже, конечно, берем. Сложно назвать эту деятельность «проектом» — это жизнь. С одной стороны, да, Соловецкий музей — это тоже «проект», но он такой, когда это равно «жизнь».

1.Экспозиции Соловецкого морского музея «Поморские жёнки. Жизнь женщин Поморья конца XIX — начала ХХ века»;

2. Визуальный ряд выставки;

3. Повседневный женский костюм;

4. Экспонат «Стойка и бабУшки» (стойка — это то же, что современные ходунки, а «бабУшками» называют на Севере игрушки: «Ране бабушек-то не покупывали, свои своеделки были»;

5. Коса-горбуша;

6. Украшение из речного жемчуга. Фото: Соловецкий морской музей

Одна из последних книжных новинок ТСМ — коллективная монография в двух частях «Союз со счастьем: Соловецкий монастырь и морское наследие Русского Севера». Ее название отсылает к надписи, оставленной на поморском кресте на архипелаге Шпицберген.

Издание ТСМ прошлого года «Союз со счастьем», рассказывающее о морской истории Соловецкого монастыря, развитии русского мореплавания и об опыте создания Соловецкого морского музея. Фото: Научная библиотека САФУ им. М.В. Ломоносова (vk.com)

— Это не точно подтверждено, но в двух источниках встречается: что на Шпицбергене был один из поморских крестов, на котором был выбит текст: «Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем, ему принадлежит мир, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды». Мы все (участники экспедиций) в «союзе со счастьем», потому что, когда ты в море, перед тобой холод, но все это не важно. Главное — близкие друзья и деревянная палуба — это и есть союз со счастьем, — объясняет Светлана.

Соловками можно делиться

Каждое лето Светлана Тюкина привозит на Соловки друзей и коллег в рамках Летней школы для студентов. На ней с лекциями и мастер-классами выступают ведущие ученые и деятели искусства со всей России. Главная цель поездки — создать проект, направленный на развитие архипелага и помогающий в изучении его прошлого и настоящего. В это году школе исполняется уже десять лет, хотя поначалу Светлана думала, что это будет короткая история:

— Был момент, когда я ужасно не любила на Соловки привозить друзей, потому что мне казалось что это мое место и оно для небольшого круга людей. Каждый год мы туда ездили с друзьями. В какой-то момент коллеги в Архангельске из правительстве области — Агентства по развитию Соловецкого архипелага — решили, что очень важно сделать для Соловков научно-образовательный проект. Мне они предложили — потому что знали, что я много лет езжу на Соловки — «Давайте какую-то летнюю школу сделаем для школьников». Я говорю: «Школьники, наверное, нет. Лучше для студентов», — рассказывает Светлана. — Думала, что история на год-два, а в этом году прошла уже 10-я летняя школа. Она стала брендом университета, а я поняла, что на Соловки можно привозить людей — друзей, родных, коллег. Летняя школа меня как-то изменила, сломала в этом отношении: оказалось, что Соловками можно делиться.

Фото: Серафима Кузина

Образовательный интенсив на Соловках идет 7-10 дней. Но подготовка к поездке на остров начинается заранее. Сначала выбираются тематические направления, назначаются кураторы групп, собираются команды из студентов: они, в свою очередь, разрабатывают концепцию и подбирают материалы. После летней школы команды еще три месяца дорабатывают свои проекты и только в конце года — ноябре–декабре — защищают их. Некоторые исследования участников Летней школы — долгоиграющая история, над проектами они работают в течение нескольких лет:

— Пять лет у нас ребята делали на Соловках мониторинг антропогенного воздействия на почву. Сейчас еще пять лет мы будем смотреть антропогенное воздействие на воду. Берутся пробы, изучается, как было в 2000 году, как теперь, — рассказывает Светлана. — Команды у нас всегда междисциплинарные. Например, лет пять назад филологи с айтишниками вместе сделали книгу «Антология соловецкой поэзии», сборник русских стихов о Соловках. Я мечтала давно эту книгу собрать, но у меня руки не доходили, а тут «бам» — и студенты сделали сами. Или историки с педагогами у нас делали с ребятами-игротехниками серию настолок по истории русского Севера. Придумали тематику, сюжет, все отрисовали, по итогу получилось пять игр, которые мы сейчас используем с детьми, местными жителями, гостями. Для нас важен именно это опыт, когда ты придумал идею и ты ее реализовал, понял, как это делается и что это кому-то нужно… Иногда я сама не знаю, что может получиться, но для меня важно, чтобы это было не только учебной или научной задачей, но и какую-то пользу месту принесло.

Летняя школа на Соловках за 10 лет работы снискала любовь и популярность как студентов, так и преподавателей. Проект активно сотрудничает с Высшей школой экономики, в прошлом году на Соловки приезжали ученые из Российской академии наук и Академии им. Вавилова. А несколько лет назад в проекте приняли участие немецкий Университет Гумбольдта и норвежский Университет Тромсё.

— Ко мне каждый год приходит какой-нибудь незнакомый студент и говорит: «Здравствуйте, я вот тут услышал про летнюю школу». Получается, ребята передают другу другу информацию, и преподаватели тоже. Представляете, за десять лет сколько народу зацепили Соловки! — рассуждает Светлана. — Это особое сочетание и исторического наследия, и фантастической красоты места, всех этих закатов-восходов, идей, людей, репутаций. Все, кто ездили, хотят снова и всегда готовы работать, потому что понимают, что там будет интересно. Мы старается привлекать интересных людей. В этом году у нас был куратором медиамастерской московский актер, продюсер Алексей Свиридов. Когда мы что-то делаем с «Вышкой», они тоже всегда привозят действительно ведущих ученых. Это тоже, конечно, добавляет своего флера. Наверное, это моя соловецкая карма.

— Думала, что история на год-два, а в этом году прошла уже 10-я летняя школа. Она стала брендом университета, а я поняла, что на Соловки можно привозить людей — друзей, родных, коллег. Летняя школа меня как-то изменила, сломала в этом отношении: оказалось, что Соловками можно делиться, — говорит Светлана. Фото: Серафима Кузина

Кроме развития Летней школы, в планах, по словам Светланы, создать на Соловках образовательный центр для местных жителей, где будут проходить творческие мастер-классы и лекции. Пробная поездка должна состояться уже в ноябре:

— В этом году мы обсуждали концепцию образовательного центра на Соловках. Наверное, в ноябре несколько ребят поедут поработать с местными школьниками во время каникул, проведут интенсив — творческий или исторический. Если эта история окажется востребованной, то я думаю, что мы этот формат продолжим: работу с местными детьми и населением. Потому что для меня Соловки — место, где ты отдаешь. А они тебе дают силы. Это такая улица с двусторонним движением. Там нельзя только брать.

Лучшая работа на свете

Помимо активной просветительской деятельности, Светлана читает управленческие дисциплины в САФУ. Работать в университете было ее детской мечтой. Всю жизнь перед глазами был пример родных, посвятивших себя образованию:

— У меня бабушка была директором школы и учителем истории, а мама больше 40 лет преподавала в Техническом университете в Архангельске. Я с детства собиралась быть преподавателем. Мне очень нравилось эта работа, она казалась мне легкой и прекрасной: «На две пары в день сходил, и у тебя вообще свободная жизнь», — думала я, когда приходила в университет к маме. На кафедре всегда были умные люди рядом: они общались, что-то обсуждали. И я решила, что пойду работать в университет, это не обсуждалось, — вспоминает Светлана. — И до сих пор я считаю, что работа в университете — лучшая работа. Это общение со студентами, которые всегда разные, всегда новые… Очень люблю работать с теми, кто получает второе высшее или проходит переподготовку, потому что это уже взрослые люди, для них надо держать себя в форме… Это и окружение коллег, и конференции, и возможность в общем-то быть свободным, потому что ты все равно выбираешь то, что читать и говорить.

Светлана учитель в третьем поколении. Ее бабушка и мама связали свою жизнь с образованием, поэтому вопроса, на кого пойти учиться, у Светланы не стояло. Она с детства мечтала стать преподавателем в университете. Фото: Серафима Кузина

Правда, работа в вузе оказалась не «на два часа в день», как ее представляла Светлана в детстве. После учебы в аспирантуре она почти сразу же получила должность завкафедрой, потом директора одного из образовательных центров, стала заместителя первого проректора, а теперь еще и является экспертом программы «Приоритет 2030»:

— Мы ездим по университетам с коллегами, проводим проектно-аналитические сессии, готовим проектно-аналитические материалы, и, конечно, для меня сейчас это тоже большой фрагмент жизни. Это история насмотренности на вузы, работы с ними. В этом плане Томск у нас всегда в фокусе внимания. ТГУ и ТПУ входят в первый ранг, поэтому в них сессии не проводятся, но на них мы смотрим все время, как на референсы. Многие вещи, как у них организуются в образовательной политике, заимствуются. Сегодня я прямо ловила себя на том, что я смотрю на идущих студентов, и думаю: «Огромный университет ТГУ, а откуда они набирают студентов? Город Томск же не такой большой, значит, насколько это проблема, чтобы шли именно к ним, как поддерживать статус университетского города?». Работа в университете позволяет разбираться в разных сферах. Ты знакомишься с таким пластом знаний, который никогда в жизни бы не узнал, если бы жил в каких-то иных обстоятельствах. А тут ты волей-не волей про это узнаешь. Университет заставляет всегда держать себя в интеллектуальной форме.

Фото: Серафима Кузина

Несмотря на богатый опыт, из любимого Архангельска, где провела всю жизнь, Светлана уезжать не собирается. Там она чувствует себя на своем месте и вдохновленно рассказывает о городе:

— Конечно, очень важно ощущение себя в пространстве. Это как университет — во многом, лицо города, так и культурная история вокруг тоже тебя создает, — рассуждает Светлана. — У меня есть круг моих друзей, которые занимаются всякими креативными и культурными инициативами, фестивалями. Ежегодно у нас проходит один из лучших в стране джазовых фестивалей, фестиваль уличных театров, которому уже 25 лет. [Старая] архитектура Архангельска, к сожалению, почти не сохранилась, потому что он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Образ города — это река, ее, к счастью, испортить невозможно. Архангельск стоит на Северной Двине, она очень широкая. Конечно же, самое счастливое время в городе, когда начинаются белые ночи: все выходят на набережную фотографировать бесконечное небо, восходы, закаты… А зимой, понятно, что все смотрят на северное сияние: чуть ли не каждую ночь бывают всполохи сумасшедшей красоты. Часто бабушки, о которых мы писали, говорят: «где родился, там и пригодился». И да, и нет. Потому что нельзя быть рабом места. Но, мне кажется, очень важно, если ты правда любишь город, стараться ему помогать и делать то, что ты можешь.

Томск надо больше любить

В Томске Светлана бывала не только по работе. Впервые она приезжала сюда как турист, в отпуск, чтобы попасть в Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» и увидеть своими глазами дом, где жил во время ссылки философ Густав Шпет:

— Была зима и какая-то пронзительно солнечная сухая погода. Я очень хотела посмотреть город, потому что здесь есть важные для меня вещи. Сразу же заказала индивидуальную экскурсию, написала экскурсоводу: «Пожалуйста, включите, по возможности, дом, где жил во время ссылки Густав Шпет, и тюрьму НКВД», — рассказывает она. — Конечно, память о репрессиях для меня неотделимая часть города. Когда я иду мимо театра, я вспоминаю пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Но для меня, конечно, Томск — это еще и университеты, мои коллеги и сейчас уже друзья. Я всегда с горящими глазами рассказываю и про ТГУ, и Политех — о нем я знаю чуть меньше, но с их нынешним ректором мы однажды работали в одной экспертной группе. Единственное, что в мои приезды, мне все время не хватает времени поехать куда-то за город. Я понимаю, что, наверное, за пределами города тоже что-то есть интересное.

В Томск Светлана приезжала в сентябре этого года на Всероссийский форум «Университетская библиотека: так можно» в НБ ТГУ. Она выступила с лекцией и поделилась опытом работы Летней школы на Соловках. Фото: Серафима Кузина

Кроме любимых мест в Томске, Светлане очень нравится томские конфеты и, конечно же, деревянные дома, на которые она смотрит одновременно и с восхищением, и с сожалением:

— Я люблю города, в которых узнаваемо место. В Томске такой ориентир — это ваши прекрасные резные домики, глядя на которые иногда у меня сердце кровью обливается. Некоторые из них просто падают и рассыпаются. Это для меня внутренне невыносимая история, — говорит Светлана. — Мне кажется, что Томск надо больше любить и еще чуть больше ухаживать за ним, чтобы спасти деревянные дома. Это очень важная история в городе — чтобы его любили. Было бы здорово, если бы у вас появились какие-то самобытные кафе, которые были бы про Томск, а не просто обычные кофейни. Сейчас, условно, я вижу мерч университета, а самого Томска не вижу. Например, когда заходишь в аэропорт, сразу бросается реклама университета, а не реклама города. Я, как человек университетский, это приветствую, но университет же — это еще и территория, и, мне кажется, очень важно ее идентифицировать, понимать и не терять.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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