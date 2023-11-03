Библиотечная столица. Чем живет библиотека ТПУ, в которой работает лучший библиотекарь страны

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В этом году Томск стал «университетской библиотечной столицей России». Это звание город получил после победы библиографа Научно-технической библиотеки Томского политеха Анны Поспеловой на всероссийском конкурсе библиотекарей.

Чем живет учреждение, где работает лучший библиотекарь страны, какие задачи и вызовы перед ним стоят, рассказываем в нашем материале.

Из декрета в полымя

Анна Поспелова и Ирина Котова Фото: Серафима Кузина

Конкурс «Лаборатория лидерства: лучший университетский библиотекарь» проводится с 2021 года. Представители НТБ ТПУ становились призерами различных этапов и даже занимали четвертое место в общем зачете.

— В 2021 году, когда конкурс только начинался, меня пригласили оценивать один из его этапов. Тогда я и поняла, что наша библиотека должна в нём участвовать, — рассказывает директор Научно-технической библиотеки ТПУ Ирина Котова, выступившая куратором второго этапа конкурса. — Кандидатуры участников определяет совет дирекции. Учитывалось желание, потому что конкурс сложный, никто не освобождает от текущей деятельности, и участники понимали, что это будет дополнительная нагрузка.

— Когда конкурс начинался, я выходила из декретного отпуска. До этого мне было интересно следить, что происходит в библиотеке через социальные сети, — рассказывает Анна Поспелова. — Когда я вышла из декрета, мне предложили поучаствовать и я согласилась, потому что это было что-то новое. Хотелось проверить, не забылось ли всё, посмотреть, было интересно, какие у нас есть новые наработки.

Инновации в библиотечной сфере всегда интересовали Анну Фото: Серафима Кузина

В итоге Анну ждали полгода напряженной работы, которые предстояло совмещать с текущей деятельностью. Сам конкурс включал четыре этапа: «Центр содействия публикационной активности», «Центр исследовательской деятельности», «Центр проектной деятельности» и «Библиотека как часть команды развития университета».

— Надо было рассказать, чем занимается библиотека в контексте развития вуза — обычно, приготовить эссе на тему с различными вариациями. Для второго этапа я готовила анкету. Нужно было предложить какое-то исследование, которое можно провести в библиотеке. Я взяла ChatGPT и посмотрела, как библиотека может работать с нейросетями. Например, с точки зрения промптинжиниринга, в некоторых странах уже есть прямо вакансии библиотекарей-промптинженеров, которые корректно составляют запросы для нейросетей, — уточнила Анна Поспелова. — Например, если писать что-то с помощью нейросети, библиотека может помочь регулировать вопросы с авторским правом, следить, чтобы оно не нарушалось.

Также в рамках конкурса необходимо было провести SWOT-анализ реализованного в учреждении проекта. Анна выбрала открытие круглосуточного читального зала, выяснила, какие преимущества он дал библиотеке.

— Самым сложным для меня было «выступить в роли ректора». У меня немного субъективный взгляд, потому что я работаю в библиотеке, а у него он должен быть объективный, необходимо рассматривать подразделения в структуре университета. Тут пришлось поразмыслить, — отметила Поспелова.

Всего в борьбе за неформальный библиотечный «Оскар» боролись 105 библиотекарей из 49 регионов России. Но лучшей стала сотрудница НТБ ТПУ из Томска. Итоги конкурса подвели 25 октября.

— Победители и призеры разных этапов потом начинают «сверкать», они вырастают до звезд в библиотечном сообществе. Участники первого конкурса уже входят в жюри. Ирина Евгеньевна Сафонова, участвовавшая от ТПУ в первом конкурсе, её теперь зовут везде — хотят узнать о нашем опыте. Конкуренция открывает новые горизонты, возможности, люди мобилизуются и начинают работать не только внутри библиотеки, но и на все сообщество. О томских университетских библиотеках знает сейчас все библиотечное сообщество. Многие обрадовались, что именно наш город стал библиотечной столицей. Ведь теперь у них есть повод приехать к нам и узнать профессиональное сообщество Томска лично, — отметила Ирина Котова.

Библиотека для всех

В читальном зале Научно-технической библиотеки ТПУ Фото: Серафима Кузина

Победа в конкурсе стала для Научно-технической библиотеки ТПУ результатом упорной работы. Теперь руководству предстоит задуматься над тем, как расширить проводимые учреждением мероприятия на жителей города и области.

— После победы в конкурсе мы должны больше работать на город, регион, делиться своим опытом и технологиями с другими университетскими библиотеками, проводить социокультурные и профессиональные мероприятия для горожан. И показать, что наша библиотека — лучшая в стране, — подчеркнула Ирина Котова. — Мы участвуем в большом количестве проектов: недавно закончился «Томск, взгляд с другой стороной земли» с Томским областным краеведческим музеем. Мы также работаем в проекте «Библиотека Большого томского университета», к нам приезжают на стажировки представители других учреждений. Возможно, сейчас мы познакомим со своим опытом большее количество участников. Также мы участвуем в акции «Библионочь»и во всероссийских профессиональных мероприятиях.

При этом библиотеке нужно продолжать решать задачи, которые ставят перед ней вуз и текущая ситуация. И одна из главных — интеграция в цифровую экосистему ТПУ. Чтобы успевать за развитием вуза, библиотеке необходимо постоянно внедрять передовые технологии.

В библиотеке Политеха удобно заниматься — есть все необходимое под рукой Фото: Серафима Кузина

— Мы сейчас переходим на новую автоматизированную информационную библиотечную систему. Она будет максимально интегрирована с университетскими сервисами: базой данных кадров, рабочими программами дисциплин и другими ресурсами. Чтобы не было дополнительных сложностей ни у студентов, ни у преподавателей, чтобы они не видели перехода между цифровым пространством библиотеки и университета, — отметила Ирина Котова.

Кроме того, библиотека продолжает обеспечивать информационное сопровождение образовательного и научного процессов. Например, лучший библиотекарь в стране читает аспирантам курс «Информационные ресурсы и индексы цитирования для научной деятельности».

— Мы говорим о подборе информации, зачем нужно публиковаться в журналах аспирантам, как оформлять все правильно, говорим об авторских профилях и других актуальных для науки темах. Также я веду лекции для иностранцев: кто-то здесь, кто-то подключается из Бразилии или Индии, — отметила Анна Поспелова.

Также в библиотеке обучают студентов и сотрудников вуза. Причем за каждой инженерной школой ТПУ закреплен отдельный эксперт. Именно он обеспечивает удобное взаимодействие с библиотекой, выступая, своего рода, «единым окном».

— Библиотека — место разноплановое, и вроде бы, не всегда понятно, куда обращаться, — отмечает Ирина Котова. — Поэтому появились эксперты школ — своего рода, точка контакта, к которой можно обратиться по любому вопросу: как заказать книгу, отработать свой профиль, где найти материал для будущих публикаций. Дальше специалисты распределят — что-то сделают сами, что-то переадресуют коллегам, но читатель не будет погружен в этот процесс, он просто получит ответ на свой вопрос.

Отдых и комфорт

Здесь по пятницам проводят игротеки Фото: Серафима Кузина

Сотрудники Научно-технической библиотеки ТПУ ищут контакт со студентами не только в рамках образовательной и научной деятельности. Они делают все, чтобы учреждение стало настоящим «третьим местом», чем-то, что располагается между учебой и местом, где они живут. Здесь они могут интересно провести свободное время.

— Мы сотрудничаем с семью студенческими объединениями — это и волонтеры, и старостат, студенческие отряды, и с каждой из них у нас есть совместные мероприятия. С кем-то мы проводим квизы, клуб английского языка или литературные клубы. Последняя игротека была проведена нашими студентами и студентами-медиками, она была посвящена Хэллоуину и собрала больше 150 участников, — отметила Ирина Котова. — У нас в день проходят по несколько мероприятий. И библиотека для студентов — разная. Мы видим, что те же люди приходят на игротеку по вечерам в пятницу, а среди недели учатся здесь. Они понимают, что у нас есть комфортные условия для работы, компьютеры со специальными программами, стоят чертежные доски, которые собирают очереди.

— У нас разноплановый университет и библиотека должна быть такой же разноплановой. У нас есть свои легенды, свои истории, которые передаются от студентов к студентам. Потом из этого прошлого рождаются какие-то проекты. Например, памятник-копилка коту Василию. Вроде бы ничего такого, но это проект, работа библиотеки, университета, студентов, это останется в истории и приносит пользу — животным бездомным помогают, — говорит Ирина. Фото: пресс-служба ТПУ

Сейчас в библиотеке планируют серьезно модернизировать пространство, чтобы студенты получили еще более комфортные условия для учебы и отдыха.

— Хочется очень серьезно пересобраться, чтобы библиотека была абсолютно современной, — отметила Ирина Котова. — Библиотека — это еще и пространство. Например, когда мы открыли круглосуточный читальный зал, было много скепсиса: «Зачем?». Но, как показала практика, он пользуется популярностью. Он рассчитан на 70 читателей и места уже не хватает. Мы понимаем, что удобные, современные, комфортные пространства будут востребованы.

Ирина подчеркивает: конкурс — хороший повод проанализировать, что именно нужно пересобрать, куда перенаправить силы. И не только получить подтверждение «да, мы молодцы», но и импульс дальше развиваться.

— Даже чтобы стоять на месте надо бежать, а если хочешь добежать — то надо действовать в два раза быстрее. Мы это прекрасно понимаем, никогда не останавливаемся и двигаемся вперед, — отмечает она.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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