«Трудовой зачет» и системная интеграция. Практическая сторона V Всероссийской конференции служб занятости

27 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Одна из ключевых задач специалистов центров занятости по всей стране — содействовать выстраиванию карьерных сценариев для всех возрастов.

Добиться этого можно в кооперации и обсуждении методов работы, которые показали наилучшие результаты. Именно этим и занимались специалисты на прошедшей на минувшей неделе V Всероссийской конференции служб занятости.

О том, какие инструменты применяются для карьерных треков людей, и как в этом процессе может помочь «Трудовой зачет» — рассказываем в нашем материале.

Трудовой зачет

Фото: Серафима Кузина

Представители кадровых центров фиксируют низкую карьерную и трудовую грамотность у всех категорий своих подопечных — от школьников до их родителей, от студентов-выпускников до работников предпенсионного возраста.

— Школьники, родители знают 8-10 профессий и мало знают уникальные региональные предприятия, не представляют, как можно дальше развиваться, как образование и учебные предметы в школе кооперируется с рынком труда, — отметила заместитель начальника департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Только за прошлый год мы провели порядка 50 карьерных акселераторов и тысячи людей в кадровом центре задавали нам эти вопросы. Когда они выбирают образовательные программы, они спрашивают: «После того, как я ее закончу, я буду востребованным в регионе? Если я обучусь, я найду себе работу? А какая зарплата, какие инвестиционные проекты в регионе, а куда двигаться дальше? Кто мне в этом поможет?». Это все про карьерную грамотность. Кроме того, мы одни из немногих субъектов рынка труда, которые работают с этой проблемой. Мы фиксируем обращения граждан, на нас миссия по восполнению информационных дефицитов в этих вопросах.

Анна Гомозова рассказывает о «Трудовом зачете» Фото: Серафима Кузина

Для борьбы с этими проблемами был разработан проект «Трудовой зачет». Его придумала и представила команда Томской области в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив. Проект предполагает проведение ежегодной всероссийской акции «Трудовой зачет», которая будет включать в себя несколько сегментов.

Первым из них будет, собственно, сам зачет — онлайн-тестирование для школьников, студентов и взрослых, которое поможет определить проблемное поле, зафиксировать существующие пробелы в знаниях по темам построения карьеры и трудовой грамотности.

Второй блок предполагает проведение кадровыми центрами мастер-классов, вебинаров и других мероприятий, посвященных тому, как правильно писать резюме и проходить собеседования.

— Это может быть неделя трудовой карьерной грамотности, которую мы можем запускать одномоментно по всей России, привлекая внимание к проблематике разные целевые аудитории. Мы уже в ноябре хотим провести пилотную серию, приглашаем обсудить форматы совместной деятельности, — отметила Анна Гомозова.

Михаил Сергейчик, руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Фото: Серафима Кузина

Идею поддержал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик. Он также предложил использовать для проведения тестирования портал финансовой грамотности Моифинансы.рф.

— Это система, которая позволяет провести тестирование сразу же для всей страны, наши сервера справляются. Делаем зачет, потому люди могли бы получать персонализированные рекомендации, какие им еще курсы нужно посмотреть у нас же там. Вероятно, в дальнейшем мы для каждого человека могли бы сделать личный кабинет для того, чтобы ему удалось простроить свою траекторию развития, это для него будет понятный ориентир, — подчеркнул Михаил Сергейчик.

Кроме того, идею «Трудового зачета» поддержал первый заместитель министра труда, социального развития и занятости населения республики Алтай Алексей Санаров.

HR-менеджер ИТ-компании UNIGINE Ирина Осипова подтвердила, что у сотрудников часто не хватает трудовых знаний и информации о региональном рынке труда.

Ирина Осипова, HR-менеджер ИТ-компании UNIGINE Фото: Серафима Кузина

— Они знают, что происходит в целом, какие есть компании, в каком сегменте что делают, какие продукты. Но не все ребята понимают, что им не обязательно ехать после вуза в Питер или Москву, — отметила Ирина Осипова.

Она также подчеркнула важность профориентации, осознанный выбор своей будущей карьеры.

— Сейчас все это знают, как «войти в ИТ», но это же не для всех. Тут надо понять: я действительно хочу код писать, или это просто потому, что «друг сказал», «все кругом говорят», «много курсов». Работать надо со школьниками класса с пятого-шестого. Но этот момент важен и для взрослых, в ситуации когда человек закончил вуз, поработал по специальности, понял, что это не его и годам к 35-ти хочет поменять профессию, — отметила Ирина Осипова.

Командир Томского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алексей Овчинников также высказался за проведение «Трудового зачета». Но отметил, что школьники и студенты вряд ли будут принимать в нем участие по собственному желанию, если проект будет предполагать только тестирование — без обратной связи и дополнительного полезного контента. Кроме того, по его словам, необходимо разработать методические рекомендации для работодателей и родителей будущих работников.

Командир Томского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алексей Овчинников Фото: Серафима Кузина

— Ведь нужно и работодателям объяснить, что сейчас нельзя работать так же, как 10 лет назад. Нельзя ждать, что к тебе обязаны работники прийти на такую зарплату и ты должен дисциплиной всех держать. Для родителей тоже нужно создавать методические рекомендации: как вовлечь ребенка в труд, как устроить его на первую работу. Нужно доносить ребенку, что важны не деньги, а то, что ты делаешь. Здесь нам нужно меняться и данная акция может стать хорошим механизмом, чтобы воспитывать в детях правильно эту черту, — подчеркнул Алексей Овчинников.

В свою очередь, директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников Томского госуниверситета Алексей Васильев отметил, что «Трудовой зачет» может быть успешно встроен в разрабатываемый сегодня обязательный курс для студентов по навыкам трудоустройства.

Руководитель студенческого отдела образовательных программ первичной профсоюзной организации студентов Томского университета систем управления и радиоэлектроники Алина Симухина также подчеркнула важность развития профориентации и трудовой грамотности.

В ходе встречи Фото: Серафима Кузина

— Студенты начинают трудоустраиваться на работу, не связанную с обучением, начиная со второго курса и становятся жертвами недобросовестных работодателей. Они часто сталкиваются с проблемами зарплаты, отпуска и так далее. Ребята не знают, куда могут обратиться, у кого попросить помощи, когда им не выплатили зарплату. Поэтому для студентов очень актуален вопрос обучения трудовому законодательству и проверки этих знаний, — подчеркнула Алина Симухина.

Она также порекомендовала внедрять в проект «Трудовой зачет» разного рода интерактивные форматы, геймифицировать процессы, связанные с обучением, проводить организационно-деловые игры или решать реальные кейсы с работодателями.

Служба занятости как системный интегратор

Фото: Серафима Кузина

Еще один трек прошедшей в томском кадровом центре конференции был посвящен осмыслению практик служб занятости и других организаций, в число обязанностей которых входит карьеропостроение и профориентация.

Так, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Центра занятости населения Ольга Чернаус рассказала об использовании профориентационного портала. На нем собраны тесты и видеоролики, посвященные профессиями.

Фото: Серафима Кузина

— Говорят, что у нас много конкурентов. Ничего подобного — мы все по-разному в одном поле работаем, — отметила Ольга Чернаус. — Сейчас у нас рынок соискателей, и он останется таким еще много лет.

На портале можно найти интерактивные макеты рабочих мест, где школьники и студенты могут «потрогать» и «пощелкать» тем, до чего бы их не допустили в ходе офлайн-экскурсий на предприятия. Профориентационная программа также включает ряд вебинаров для школьных профориентологов, которые общаются с работодателями и представителями конкретных профессий.

Вернуть мечты подросткам

Директор практики «Развитие компетенций» направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна Кадылева Фото: Серафима Кузина

Директор практики «Развитие компетенций» направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна Кадылева отметила, что занимаясь темой карьеропостроения, специалисты сталкиваются с кризисом: дети и подростки перестали мечтать.

— Мало желания и осознанности себя. Не то, что «я хочу в будущем делать,» а то, что «я умею делать». Мне кажется, это ключевая проблема. — отметила Жанна Кадылева. — Мы живем в цифровом мире, соцсетях и в большом количестве информации про жизни других людей. Ты смотришь на это, тебе хочется примерно так же, но ты отходишь от своей личности, это просто красивая картинка, на которую можешь ориентироваться. С другой стороны, у нас мир очень меняющийся. Мы живем в век супер-изменений технологий и поэтому сделать какой-то выбор сложно. Мой тезис про то, что надо давать студентам и подросткам инструменты, чтобы мечтать и представлять. Есть «Атлас новых профессий» — это поле деятельности, где дети могут себя реализовать. Мне кажется, хорошим инструментом в этом плане будет «Карьерная карта томича». Она покажет широту возможностей, позволит мечтать о чем-то прекрасном.

Также она отметила, что центры занятости должны стать интеграторами, объединяющими как можно большее число существующих сегодня инструментов профориентации и профессиональной навигации. При этом важно не забыть про взрослых.

— Кризисы для взрослых более чувствительны. Когда тебе много лет, кажется, что ты ничего не успеешь. На самом деле, успеешь. У нас слабо в стране идет тема со стажировками для взрослых. Нет какого-то системного решения. А попробовать себя в другой деятельности, чтобы работодатель тебя отпустил, сложно. Это тема перспективная для центров занятости, — подчеркнула Кадылева.

Профпробы

Фото: Серафима Кузина

Руководитель Лаборатории карьерной навигации Казанского инновационного университета Светлана Тухтамышева поделилась опытом поиска моделей и экспериментами с профориентацией, которые сложились в её практике. По её словам, одним из важнейших инструментов стали профпробы.

— Мы ссылались на модели профориентации со всего мира: очень важно в этом активном возрасте пройти большое количество профессиональных проб. Предоставить возможности молодым людям, — рассказала Светлана Тухтамышева. — У нас был и флористы, и повара, и МЧС, и вертолетный завод, и студия телевизионная. Форматы менялись на протяжении двух лет. Создание чат-ботов, веб-дизайн — тоже очень большой опыт, который мы потом анализировали.

Среди интересных форматов работы она также выделила стажировки школьников и студентов на предприятия и хакатоны. После них в вузе пришли к идее организации лаборатории карьерной навигации, главная идея которой — встраивание профориентации в ежедневный учебный процесс.

— Начиная курсы студентам, мы с коллегами спрашиваем себя: как он пригодится студентам в работе, обсуждаем это, фиксируем. В конце курса мы возвращаемся к этому, смотрим, что получилось, что нет. Я вывожу их на тему софт- и хардскилс, говорю о том, что гуманитарные предметы развивают критическое и стратегическое мышление, рефлексию, аналитику, коммуникацию, — объяснила Светлана Тухтамышева.

Специалист отдела развития человеческого капитала Комитета по труду Санкт-Петербурга Мария Лобай рассказала о разработанной программе профессионального самоопределения. Она также включает профпробы, которые реализуются на базе центра инновационного творчества «Ленполиграфмаша». Здесь детей знакомят с 3D-принтерами и токарными станками.

— Ребята попадают в очень современное пространство перестроенного завода, где действует несколько гастрономических проектов. Это очень модное место с невероятно красивой средой, поэтому когда дети туда приходят, они понимают, что инженеры что-то значат. Правильное пространство для профессионального самоопределения, — отметила куратор трека, представитель Президента Союза Дизайнеров России по СЗФО Александра Бобрецова.

Проект начинается с профориентационного тестирования, чтобы определить склонности школьников. Реализуется идея с 2015 года, и за это время через программу прошли более тысячи учащихся.

Карьера в науке

О том, как происходит карьеропостроение в научной среде, на треке рассказал заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея, доцент-исследователь и научный руководитель магистратуры «Научная коммуникация» Университета ИТМО, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Константин Фурсов. Он отметил, что наука в России сильно молодеет.

— С одной стороны, это дополнительные вызовы: как справиться с нагрузкой, какие есть перспективы, где наступает тот стеклянный потолок, который не позволит им дальше двигаться, как это связано с сектором, где вы оказываетесь и что делать, чтобы оставаться на плаву и развиваться, чтобы двигаться дальше, потому что наука — это игра вдолгую. Здесь нет момента, когда ты можешь перейти в другую сферу, например из биологии в физику. Специализация никуда не уйдет, это то, что делает ученого сильным и конкурентоспособным, но важно, чтобы дальше развивались дополнительные навыки, — подчеркнул Константин Фурсов.

Он также отметил, что профориентацией для тех, кто планирует уйти в науку, правильно заниматься еще на доуниверситетском уровне.

— Это работа с любопытством, и в этом смысле очень интересный опыт есть у Политехнического музея, проект университета, который полностью выстраивает свою программу подготовки в зависимости от детских вопросов. Они немного забавные. Но важно связать сегодня жизнь с наукой ради будущей карьеры, чтобы обеспечить перспективу понимания, — уточнил Константин Фурсов.

При работе с программами профориентации, он порекомендовал всегда исходить из текущей ситуации, учитывать потребности условного реципиента. Кроме того, он рекомендовал не увлекаться шаблонами в духе «5 простых шагов к чему-нибудь», так как при работе с каждым конкретным запросом ситуации могут быть уникальными. Не стоит и стремиться универсализировать подходы.

— Да, таким проще управлять, но с этим сложнее жить, потому что в науке господствует междисциплинарность, и невозможно решать сложные задачи, если у вас все одинаковые, — отметил Константин Фурсов.

Билет в будущее

Фото: Серафима Кузина

Заместитель управляющего директора профориентационного проекта «Билет в будущее» Лилия Зиборова рассказала о том, какие задачи решает эта масштабная программа.

— Мы занимаемся образовательной профориентацией, потому что многие ребята не считают вопрос выбора своей дальнейшей профессии для себя приоритетным. То, что мы можем на этом этапе сделать, помимо того, что просто их поддержать, это проинформировать и развернуть в сторону выбора карьеры, показать, что этот процесс не только важный, но может быть очень увлекательным, — отметила Лилия Зиборова.

Она подчеркнула, что эффективная профориентация школьников должна быть межведомственной.

— Профминимум с первого сентября стал нашей реальностью, он апробирован на базе «Билета в будущее». Задача — дать некий универсальный набор инструментов, практик, для того, чтобы школа могла оказывать хотя бы минимальную профориентационную помощью подросткам, — объяснила Лилия Зиборова. — На данный момент охвачено более 6 млн участников, 38 тыс. школ присоединились. В этом году мы расширили партнерскую программу, привлекая участников из реального сектора экономики. Теперь с нами работодатели, которые обеспечивают палитру профессиональных проб. Мы очень плотно работаем с партнерами, наращиваем количество и качество мероприятий, — отметила Лилия Зиборова.

Генеральный директор технической ассоциации промышленного дизайна Марика Таубе Фото: Серафима Кузина

Генеральный директор технической ассоциации промышленного дизайна, главный тренер национальной сборной России по компетенции промышленный дизайн Агентства развития профессий Марика Таубе отметила специфику профориентационной работы с дизайнерам. По её словам, уехавший из региона студент, отучившись в Москве или Санкт-Петербурге, не сможет вернуться и быть достаточно востребованным профессионалом на своей малой родине.

— Можно отучиться на повара в Москве и приехать работать в Красноярск. Но не получится отучиться в Москве на дизайнера и вернуться обратно, потому что это московские технологии проектирования. Невозможно проектировать культурный код, если ты не живешь на территории и её не понимаешь, — подчеркнула Таубе. — Если мы профориентируем абитуриента-дизайнера, отправляем его в Москву и думаем, что он вернется — то вернувшись, он понимает, что не чувствует контекст и культурный код. Поэтому я больше за региональное обучение. Если вы чувствуете, что есть потенциал у абитуриента и если мы хотим, чтобы он развивал нашу территорию. В Сибири очень много крутых школ.

Завершая работу трека, заместитель начальника департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова отметила, что специалистам необходимо объединять усилия по профориентации:

Анна Гомозова Фото: Серафима Кузина

— Нам нужно разобраться со словарем — профориентация, самореализация, карьера, карьеропостроение... Потому что от того, что мы сегодня говорим, зависит будущее детей, будущих кадров, потенциал тех, кто придет на наше место. Мы несем эту миссию, — подчеркнула Анна Гомозова. — Мне кажется, очень важно на территории договориться работать вместе с детьми, родителями, взрослым населением, институтами развития, системой образования. Сегодня не просто ищут работу — человеку нужно помочь встроиться в рынок, это сложнейший процесс. У нас с вами очень важная миссия.

«Роснавык»

Воркшоп по работе с платформой «Роснавык» Фото: Серафима Кузина

Практическим этапом конференции стало знакомство сотрудников центров занятости со всей страны с разработанной в ТГУ платформой «Роснавык» — инструментом для оперативной аналитики рынка труда. Сервис был создан на базе вакансий, собранных с различных агрегаторов. Здесь аналитики аккумулировали и классифицировали те навыки, которые работодатели обычно требуют от своих соискателей. Всего в базе более 11 млн вакансий и более 130 тыс. навыков.

— Программа была разработана для специалистов центров занятости по всей России. Во время обучения работе на платформе задача была взять кейс из реальной работы сотрудников и протестировать его, чтобы понять, чего не хватает, — отметила начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития томского ЦЗН Людмила Дмитриева. — Нашим сотрудникам сервис очень понравился. Им часто приходится сталкиваться с проблемой, когда человек не знает, как свои навыки описывать в резюме, а сервис предлагает выбрать профессию и сгенерировать навыки под конкретную вакансию. По результатам обучения можно также смотреть, какие компетенции востребованы в каком регионе.

Людмила Дмитриева отметила, что продукт может стать хорошим подспорьем для сотрудников кадровых центров, карьерных консультантов и других институций, которые занимаются оперативным изучением рынка труда.



Фото: Серафима Кузина

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