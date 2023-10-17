В Томске выбрали проект визуализации Центра современного искусства в бывшем «Киномире»

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 17 октября, в Томском государственном университете наградили победителей творческого конкурса по созданию визуализации будущего Центра современного искусства и культуры, который расположится в здании бывшего кинотеатра «Киномир». Жюри отдало предпочтение проекту функционального и удобного выставочного пространства с акцентом на галерейные модули.

Напомним, на прошлогоднем арт-фестивале «мУкА. Склады искусства», проходившем в бывшем кинотеатре «Киномир», организаторы события выступили с предложением создать в этом здании Центр современного искусства и культуры. Владелец помещения ООО «Аграрная группа-капитал» (входит в холдинг «Сибагро») поддержало идею и весной этого года компания объявила конкурс по разработке визуализаций будущего Центра.

Участники конкурса — магистранты Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии Институт искусств и культуры ТГУ — представили жюри пять проектов. Предложенные ими работы отражали одну из концепций — функциональной подход, digital пространство и «вау-эффект».

Конкурсные работы визуализации будущего Центра современного искусства и культуры в здании «Киномира» Фото: пресс-служба ТГУ

Оценивало идеи томских студентов жюри, состоящее из профессиональных экспертов и представителей «Сибагро», по пяти критериям. Руководитель и инициатор проекта Ольга Тютюшева отметила, что все работы оказались очень высокого уровня:

— Хотелось бы выразить особую благодарность студентам ТГУ. Работы были потрясающие и категорически сложно какую-то из них выделить, потому что они разные: где-то были действительно идеи, которые выходят за грани реальности. Это здорово, потому что задача была именно так поставлена. Мы хотели понять, как те люди, с которыми мы будет работать и с которыми мы планируем развивать это пространство, видят его, — сообщила Ольга Тютюшева.

Руководитель и инициатор проекта Ольга Тютюшева Фото: Серафима Кузина

Победителем конкурса визуализации будущего Центра был признан проект Татьяны Берсневой, Дарьи Барковой и Данзана Цыденова. Их идея заключается в том, чтобы создать максимально универсальное пространство, удобное для выставочной деятельности, с разными мобильными структурами — высокими галерейными модулями, скамейками, пуфами и складными столиками. Особенность проекта — использование в интерьере высокотехнологичного текстиля с подсветкой, который также будет служить выставочным оборудованием.

Слайды из презентации победившего проекта Фото: пресс-служба ТГУ

— Для меня, как для художника, сейчас остро стоит проблема отсутствия институций, которые бы могли регулировать деятельность современных художников и поддерживать ее: нет мастерских, единого пространства в Томске, где можно было выставляться. И в проекте мы хотели решить эту проблему, с одной стороны, а с другой — для нашей команды было важно сделать пространство, которое могло бы подходить не только для экспозиций, но и для образовательных программ, где было бы комфортно и художнику, и зрителю, — рассказывает одна из авторов проекта Татьяна Береснева.

Она занималась концепцией проекта, обустройством пространства и функциональными решениями — Дарья, технической разработкой — Данзан. Весь процесс подготовки занял около месяца.

В центре с благодарственными письмами — победители конкурса Татьяна Берснева и Данзан Цыденов Фото: Серафима Кузина

Победителей конкурса поздравил генеральный директор АО «Сибагро» Сергей Ильиных. Он вручил им благодарственные письма и сертификат на 50 тысяч рублей:

— Наряду с нашим основным сельскохозяйственным бизнесом, у нас есть ряд проектов, которые мы реализуем без связи с сельхозпроизводством. Нам хочется реализовать проекты, мы этим постоянно занимается, которые сделают наш город, регион интереснее и благоустроеннее, — обратился Сергей Ильиных к участникам конкурса. — Долгое время кинотеатр им. Горького не работал. Когда-то в моем детстве там показывали кинофильмы, висели афиши, он был таким настоящим советским кинотеатром, где можно было купить билет и посмотреть кино, а по окончанию сеанса выйти во двор — красивую историческую изнанку нашего любимого города. Когда мы вспомнили те чувства, которые пережили в детстве, идея, чтобы там был Центр искусства, показалась нам блестящей.

Генеральный директор АО «Сибагро» Сергей Ильиных Фото: Иван Иванов

Он добавил, что проект планируют реализовать в ближайшее время.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский (слева) и директор ИИК ТГУ Дмитрий Галкин Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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