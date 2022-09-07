Жизнь — лучшее кино. В Томске завершился арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства»

7 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Лейтмотивом третьего паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства», прошедшего в здании «Киномира» в минувшие выходные, стало познание себя через призму кино и современного искусства.

Фото: Савелий Петрушев

На три дня, со 2 по 4 сентября, закрывшийся в 2017 году кинотеатр в пер. Нахановича, 7, превратился в арт-пространство с широкой культурно-образовательной программой на тему «SelfieCity. Камера на себя». На фестивале томичи и гости города могли посетить выставки, концерты, мастер-классы, а также познакомиться с инсталляциями современных художников.

— Наш фестиваль переосмысляет культурную память и наследие города через современное искусство. Мы берем объекты, которые по тем или иным причинам не достаточно хорошо функционируют или вовсе заброшены. Первый наш фестиваль прошел у Речного вокзала, второй — в Университетской роще. А сегодня мы открываем его в месте, которое тоже является памятником. Когда-то он назывался имени Горького, потом был переименован в «Киномир». <...> Поскольку это кинотеатр, то тема фестиваля, с одной стороны, касается кино и камеры, но она про нас. Про камеру на себя, про город, который мы видим через объектив, живя в 21 веке и превращая все вокруг в отпечаток своего присутствия, — сказал на открытие фестиваля директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин.

Куратор арт-мастерской Гриша Шаров (слева) и Дмитрий Галкин Фото: Савелий Петрушев

Руководителем и автором фестиваля является Анастасия Куклина. Она собрала и организовала работу большой команды, куда входили приглашенные художники и две художественные лаборатории: одна из них, мастерская Гриши Шарова (Братск), состояла из 13 начинающих авторов, вторая — мастерская «Art&Science» Института искусств и культуры ТГУ.

— Что самое важное для меня как для руководителя фестиваля, так это образовательный эффект. Мы создали мастерскую для молодых томских художников, которую курировал Гриша Шаров. В течение полутора месяцев они работали над концепцией паблик-арт объектов, и в рамках фестиваля нашими совместными силами художественно освоен дворик «Киномира». Для большинства молодых авторов — это первый опыт, но я надеюсь, что после мастерской кто-то из этих ребят серьезно займется современным искусством и будет дарить нам новые смыслы, — отметила Анастасия Куклина, руководитель фестиваля.

Анастасия Куклина, руководитель фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Команда фестиваля «мУкА. Склады искусства» Фото: Савелий Петрушев

Фестиваль «мУкА. Склады искусства» включал три арт-пространства. С первым — гости познакомились еще до открытия мероприятия. Это фасадная часть «Киномира», где художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский карикатурно изобразил знаменитых киногероев с их лозунгами по жизни. Например, лозунг Шерлока Холмса, по мнению художника, — «курение убивает». А лозунг Капитана Америка из вселенной Marvel стал девизом фестиваля: «Жизнь — лучшее кино».

У здания «Киномира» перед открытием фестиваля. На фасаде работа Андрея Люблинского (Санкт-Петербург) Фото: Савелий Петрушев

После перформанса от арт-группировки «ТанцТоварищество» и художницы Екатерины Пушниковой гости фестиваля смогли заглянуть во внутрь «Киномира», где располагалась выставка, созданная при участии приглашенных авторов и молодых художников. На входе в кинотеатр находилась инсталляция Гриши Шарова (Братск) «На себя посмотри», являющаяся своего рода эпиграфом ко всей выставке. Здесь же была представлена работа его подопечной из художественной мастерской, Татьяны Берсневой, — «Памятник несуществующим воспоминаниям».

— Я воспринимаю эту выставку и все, что здесь происходит, как свидание с самим собой. Наконец-то среди всей этой суеты и городского шума можно выделить минутку, может, полчаса, может, даже час, чтобы задать себе какие-то важные вопросы, подумать: что я вообще делаю и делаю ли я то, что мне нравится? Я надеюсь, что зрители, которые посетили наш фестиваль, начнут задаваться этими вопросами и станут лучше понимать себя, — отметил Гриша Шаров, говоря о своей работе на фестивале.

Гриша Шаров (Братск) и его работа «На себя посмотри» Фото: Савелий Петрушев

Среди приглашенных художников можно было увидеть работы Василия Слонова (Красноярск), Никиты Nomerz (Нижний Новгород), Яна Посадского (Воронеж), а также томских авторов, уже известных своим творчеством, Ильи Wince и Матвея Фатеева. Их совместная работа — впечатляющий ассамбляж на тему кинотеатральной истории здания, размещённая на его боковом фасаде.

Во внутреннем дворике «Киномира» находилась экспозиция, которую сделали молодые художники. В их числе — арт-группа «Малышки 18:22», Глеб Хващевский, Екатерина Пушникова, Алена Овсянникова, Татьяна Байбородина и другие. Свои арт-объекты они создали специально для фестиваля.

Перформанс от арт-группировки «ТанцТоварищество» и художницы Екатерины Пушниковой Фото: Савелий Петрушев

На открытие фестиваля приехали ректор ТГУ Эдуард Галажинский и врио губернатора Томской области Владимир Мазур Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Восток»

Председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев и первый заместитель по коммуникациям АО «Сибагро» Сергей Ильиных Фото: Савелий Петрушев

В здании «Киномира» Фото: Савелий Петрушев

Работа Василия Слонова «Тотальные неваляшки» (Красноярск) Фото: Савелий Петрушев

Во дворике кинотеатра представлены работы молодых томских художников Фото: Савелий Петрушев

Акт-объект «Девушка с жемчужной сережкой» (Глеб Хващевский) Фото: Савелий Петрушев

— Моя работа «Девушка с жемчужной сережкой» представляет собой чертеж в трех проекциях (эпюр). Такие чертежи использую в инженерной графике для такого, чтобы мастер мог визуализировать и понять, как будет выглядеть какая-то деталь. И смысл моей работы в том, чтобы зритель выступил в роли так называемого «мастера» и воссоздал образ, исходя из трех проекций. Место в правом нижнем углу на картине специально отведено для четвертого элемента. На чертежах обычно сюда прикладывают уже готовую деталь, и я хотел, чтобы, останавливая взгляд на этом пустом месте, у человека в голове возникал цельный образ девушки, — рассказал Глеб Хващевский, начинающий томский автор из арт-мастерской Гриши Шарова. — Я вдохновился фильмом «Девушка с жемчужной сережкой», который когда-то давно посмотрел именно в «Киномире. Поскольку тема нашего фестиваля была связана с кино и сам фестиваль проходил в кинотеатре, я решил за основу своей работы взять этот образ и представить его в объеме, — добавил Глеб.

В течение трех дней на площадке бывшего кинотеатра проводились образовательные лекции, мастер-классы и встречи с художниками, а по вечерам здесь можно было послушать музыку в живом исполнении таких групп, как «немой», «Keyramika», «QANTABRIKA».

Василий Слонов (Красноярск) на встрече с гостями фестиваля Фото: Серафима Кузина

Кроме погружения в современное искусство, посетители могли приобрести книги, одежду, различные аксессуары, косметику, керамические изделия и товары для дома на маркете «СелфАпгрейт. Новое потребление».

Продукция на маркете «СелфАпгрейт. Новое потребление» Фото: Савелий Петрушев

Выступление группы «немой» Фото: Савелий Петрушев

Организаторы сделали так, чтобы все эти три дня были насыщенными и наполненными искусством, музыкой и общением.

Фестиваль проводился при поддержке программы «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток», Томского государственного университета и компании «Сибагро».

Текст: Алёна Попова

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